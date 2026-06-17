குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவுோர் மீது இரும்புக்கரம் பாயும் - நெல்லை எஸ்பி எச்சரிக்கை
பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிராக நடைபெறும் குற்றங்களைத் தடுக்க கடுமையான நடவடிக்கைகள் உடனடியாக மேற்கொள்ளப்படும் என திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விஸ்வேஸ் பாலசுப்பிரமணிய சாஸ்திரி தெரிவித்தார்.
Published : June 17, 2026 at 9:03 PM IST
திருநெல்வேலி: சட்டம் ஒழுங்கை சீர்குலைக்க நினைப்பவர்கள் மற்றும் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது காவல்துறையின் இரும்புக்கரம் பாயும் என்று நெல்லை எஸ்பி எச்சரித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு நாளுக்கு நாள் சீர்குலைந்து வருவதாக அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றன. குறிப்பாக, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. அந்த வகையில், தென்மாவட்டங்களில் குறிப்பாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் குற்ற சம்பங்கள் அதிகரித்து வருவதாக செய்திகள் வெளியாகின்றன.
இந்த நிலையில், நெல்லை மாவட்டத்தின் எஸ்பி-யாக இருந்த பிரசன்ன குமார் மாற்றப்பட்டு, புதிய காவல் கண்காணிப்பாளராக விஸ்வேஸ் பாலசுப்பிரமணிய சாஸ்திரி நியமனம் செய்யப்பட்டார். அதன்படி, ஐபிஎஸ் அதிகாரி விஸ்வேஸ் பாலசுப்பிரமணிய சாஸ்திரி நெல்லை மாவட்டத்தின் புதிய காவல் கண்காணிப்பாளராக இன்று (ஜூன் 17) முறைப்படி பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.
இதற்காக, மாவட்ட காவல் அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்த அவருக்கு, காவல்துறை சார்பில் அணிவகுப்பு மரியாதை அளிக்கப்பட்டது. அதனை ஏற்றுக்கொண்ட அவர், பின்னர் தனது அலுவலகத்தில் கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டு முறைப்படி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த எஸ்பி, “நெல்லை மாவட்டம் என்பது மிகவும் பழமையான, வரலாற்று சிறப்புமிக்க மற்றும் பெருமைமிக்க ஒரு மாவட்டமாகும். இத்தகைய வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மாவட்டத்தில் பணியாற்றுவதை பெருமையாக கருதுகிறேன்.
நெல்லை மாவட்டத்தில் சட்ட ஒழுங்கை முறையாக பராமரிப்பதற்கும், குற்றச்சம்பவங்களை முற்றிலும் தடுப்பதற்கும் மிக அதிக கவனமும், முதன்மை முக்கியத்துவமும் அளிக்கப்படும். மாவட்டத்தில் எழும் எந்தவொரு சவாலையும் துணிச்சலுடன் எதிர்கொண்டு, காவல்துறை எப்போதும் முன்னிலையில் நின்று செயல்படும்.
பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிராக நடைபெறும் குற்றங்களைத் தடுக்க தகுந்த மற்றும் கடுமையான நடவடிக்கைகள் உடனடியாக மேற்கொள்ளப்படும். போதைப்பொருள் புழக்கத்தை முற்றிலுமாக ஒழிக்க தீவிரமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். அதேபோல, மாவட்டத்தில் சமூக நல்லிணக்கத்தைப் பேணி பாதுகாப்பதில் காவல்துறை உறுதியாக இருக்கும்” என உறுதியளித்தார்.
இறுதியாகப் பேசிய அவர், “மாவட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை சீர்குலைக்க நினைப்பவர்கள் மற்றும் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடும் குற்றவாளிகள் யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் மீது காவல்துறையின் இரும்புக்கரம் பாயும்” என்று புதிய எஸ்பி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
அவரது இந்த அதிரடி அறிவிப்புகள் நெல்லை மாவட்ட பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பையும், நம்பிக்கையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.