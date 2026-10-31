நள்ளிரவில் திடீரென பேருந்தை நிறுத்திய ஓட்டுநர்; அவதியடைந்த பயணிகள் - சிங்கம் போல் கர்ஜித்த காவல் ஆய்வாளர்
"தாழையூத்து வரை எஸ்கார்ட் வண்டி வரும்; பேருந்தை எப்படி நிறுத்துகிறார்? என்று பார்க்கலாம்" என பயணிகளுக்கு காவல்துறை ஆய்வாளர் தைரியத்தை அளித்தார்.
Published : October 31, 2026 at 9:01 PM IST
திருநெல்வேலி: நள்ளிரவில் நடுரோட்டில் திடீரென பேருந்தை நிறுத்திய ஓட்டுநரால் பயணிகள் கடும் அவதியடைந்தனர். ஓட்டுநரைக் கண்டித்த காவல் ஆய்வாளர், பேருந்தை தொடர்ந்து இயக்க வைத்தார்.
திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட தென்மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னை, கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட வடமாவட்டங்களுக்கும், மறுமார்க்கமாக அங்கிருந்து தென்மாவட்டங்களுக்கும் தனியார் ஆம்னி சொகுசு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த தனியாார் பேருந்துகள் தீபாவளி, பொங்கல், கோடை விடுமுறை காலங்கள் உள்ளிட்ட தொடர் பண்டிகை விடுமுறைகளைப் பயன்படுத்தி வெளியூர்களில் இருந்து வரும் பயணிகள் மீது கட்டண உயர்வைத் திணித்து வருவது வாடிக்கையாக இருந்து வருகிறது.
இந்த நிலையில் நேற்று (அக்.30) நாகர்கோவிலில் இருந்து திருநெல்வேலி வழியாக சென்னைக்கு தனியார் ஆம்னி சொகுசு பேருந்து ஒன்று புறப்பட்டது. அந்த பேருந்து திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து பயணிகளை ஏற்றிக் கொண்டு புறப்பட்ட நிலையில், வண்ணார்பேட்டை வடக்கு பைபாஸ் சாலையில் உள்ள ரயில்வே மேம்பாலத்தின் சாலையோரம் அப்பேருந்தை ஓட்டுநர் திடீரென நிறுத்தினார்.
"வண்டியை எங்கேயும் நிறுத்த கூடாது" சிங்கம் போல் கர்ஜித்த போலீஸ் #tirunelveli | #tirunelvelipolice | #omnibus | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/J7Q1v7BReH— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 31, 2026
இதனால் பேருந்தில் இருந்து குழந்தைகள், முதியவர்கள் என சுமார் 50-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் அவதியடைந்தனர். ஓட்டுநரிடம் காரணம் கேட்டும் அவர் எந்தவித தகவலையும் பயணிகளிடம் தெரிவிக்கவில்லை. இதனால் இரவு நேரத்தில் பயணிகள் கடும் கோபமடைந்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதுகுறித்து தகவலறிந்த தச்சநல்லூர் காவல்நிலைய ஆய்வாளர் விமலன், டவுன் குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளர் ஜெயலட்சுமி ஆகியோர் தலைமையிலான காவல்துறையினர் அங்கு விரைந்து சென்றனர். அவர்கள் பேருந்து ஓட்டுநரிடம், நடுரோட்டில் அதுவும் இருட்டு நேரத்தில் பேருந்தை நிறுத்தியது ஏன்? என்று கேட்டனர்.
அப்போது பேருந்தின் ஓட்டுநர் கூறுகையில், "தங்களது நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான பேருந்துகளில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்ததாகக் கூறி போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் எங்கள் நிறுவனத்தின் பேருந்துகளை மேற்கொண்டு இயக்கக்கூடாது என்று உத்தரவிட்டுள்ளார். இதனால் எங்களது பேருந்து உரிமையாளரும் பேருந்துகளை இயக்க வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டார். இதனால் நான் தற்போது நடுரோட்டில் பேருந்தை நிறுத்திவிட்டேன். எது வேண்டுமானாலும் அமைச்சரிடமோ, எங்கள் பேருந்து உரிமையாளரிடமோ பேசி கொள்ளுங்கள்" என்று அலட்சியமாகக் கூறியுள்ளார்.
இதனால் கோபமடைந்த காவல் ஆய்வாளர் விமலன், "யார் கூறினாலும் சரி, முதலில் பேருந்தை இயக்க வேண்டும். பேருந்தில் இருக்கும் பயணிகளின் பாதுகாப்பு மிகவும் முக்கியம். முதலில் பேருந்தை இங்கிருந்து எடுத்து சென்னைக்கு கொண்டு சென்றுவிட்டு பயணிகளைப் பாதுகாப்பாக இறக்குங்கள். அதன் பின்னர் நீங்கள் உங்கள் கட்டண பிரச்சனைகளை தீர்த்துக் கொள்ளுங்கள்" என கடிந்துக் கொண்டார்.
"யாருக்கும் பொதுமக்கள் மீது அக்கறை கிடையாது; நீங்கள் பொதுமக்களோடு விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள், சக மனிதனாக உங்களிடம் பேசிப் பார்த்தேன், சரி வரவில்லை, இனி வண்டியை எடுக்காவிட்டால் நான் கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுப்பேன்; முதலில் வண்டியை எடுங்கள் பொதுமக்கள் நடுரோட்டில் நிற்பார்களா? என காவல் ஆய்வாளர் விமலன், ஆவேசமாகக் கேள்வி எழுப்பினார்.
அதனை தொடர்ந்து, ஓட்டுநர் பேருந்தை இயக்கச் சென்றார். அப்போது பயணிகளில் சிலர் சார் இங்கே எடுத்துவிட்டு மீண்டும் நடுவழியில் நிறுத்தினால் என்ன செய்வது? என்று கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த காவல் ஆய்வாளர் விமலன், "நான் எஸ் கார்டு அனுப்புகிறேன்; இங்கிருந்து தாழையூத்து வரை எஸ்கார்ட் வண்டி வரும்; பேருந்தை எப்படி நிறுத்துகிறார்? என்று பார்க்கலாம்" என ஒரு அதிகாரியாக பொதுமக்கள் மீது அக்கறைக் காட்டி பேசினார். காவல் ஆய்வாளர் விமலனின் நடவடிக்கை அங்கிருந்த பயணிகளிடம் பெரும் பாராட்டைப் பெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து, ஓட்டுநர் மீண்டும் பேருந்தை இயக்கி பயணத்தைத் தொடர்ந்தார்.