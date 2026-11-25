போக்சோ நீதிமன்ற நீதிபதி சுரேஷ்குமார் பணியிடை நீக்கம் - சென்னை உயர்நீதிமன்ற பதிவாளர் உத்தரவு
நீதிபதி சுரேஷ்குமார் தனது பணிக்காலத்தில், குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்ற வழக்குகளில் கடுமையான தண்டனைகளை வழங்கியுள்ளார்.
Published : November 25, 2026 at 7:34 AM IST
சென்னை: கோவையில் பணியாற்றியபோது எழுந்த புகாரில் திருநெல்வேலி மாவட்ட போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி கே. சுரேஷ்குமாரை பணியிடை நீக்கம் செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்ற பதிவாளர் தீப்தி அறிவுநிதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
திருநெல்வேலி மாவட்ட போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி கே. சுரேஷ்குமார், கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் நீதிபதியாக பணியாற்றியபோது, ஒழுங்கீனமாக நடந்துகொண்டதாக புகார் எழுந்தது.
இதுதொடர்பாக சென்னை உயர் நீதிமன்ற விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டு, விசாரணை நடத்தப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில், இந்த விசாரணையின் அடிப்படையில், அவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக உத்தரவு நகலை சென்னை உயர்நீதிமன்ற பதிவாளர் தீப்தி அறிவுநிதி கடந்த நவம்பர் 23-ஆம் தேதி இரவு நீதிபதி சுரேஷ்குமாரிடம் வழங்கியுள்ளார்.
தீர்ப்புகளால் திரும்பி பார்க்க வைத்த சுரேஷ்குமார்
நீதிபதி சுரேஷ்குமார் தனது பணிக்காலத்தில், குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்ற வழக்குகளில் கடுமையான தண்டனைகளை வழங்கியுள்ளார். குறிப்பாக கடந்த 2025 டிசம்பர் 24-ஆம் தேதி பெற்ற மகளையே பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கர்ப்பமாக்கிய வழக்கில் குற்றவாளியான தந்தைக்கு மரண தண்டனை விதித்தார்.
அதே போன்று, 2026 ஜனவரி மாதம் 13 வயது மகளுக்கு எதிராக பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்டு கர்ப்பமாக்கிய மற்றொரு தந்தைக்கு மரண தண்டனை விதித்தார்.
தொடர்ந்து, 2026 மார்ச் மாதம், 6, 7 மற்றும் 8 வயதுடைய மூன்று சிறுமிகளுக்கு எதிராக பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்ட ஆனந்தசேகர் என்பவருக்கு மரண தண்டனை விதித்தார். இதே ஆண்டு, ஆகஸ்ட் மாதம், நான்கு சிறுமிகளைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த பாதிரியார் ஆபிரகாம் என்பவருக்கு 4 மரண தண்டனைகள் விதித்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.
பல்வேறு தீர்ப்புகளை வழங்கிய நீதிபதி சுரேஷ்குமார், பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டிருப்பது நீதிமன்ற வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
நீதிபதி செம்மல் பணியிடை நீக்கம்
இதே போன்று, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி செம்மலும் இந்தாண்டு பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தார். காஞ்சிபுரம் டிஎஸ்பி சங்கர் கணேஷுக்கு எதிரான வழக்கில் அவரை சிறையில் அடைக்க நீதிபதி செம்மல் உத்தரவிட்டிருந்தார். இந்த கைது உத்தரவை எதிர்த்து டி.எஸ்.பி தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், நீதிபதி செம்மலுக்கு எதிராக விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டது.
அதனடிப்படையில் விசாரணை செய்த உயர்நீதிமன்ற விசாரணை குழு இந்த நடவடிக்கையை எடுத்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.