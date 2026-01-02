திருநெல்வேலியில் சாதி ரீதியிலான பிரச்சினைகளை தடுக்க தனி கவனம்: புதிய காவல் ஆணையர் மணிவண்ணன் உறுதி
திருநெல்வேலி மாநகர காவல் ஆணையராக பணியாற்றி வந்த சந்தோஷ் ஹாதிமணி இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட நிலையில், மணிவண்ணன் புதிய ஆணையராக பொறுப்பேற்றுள்ளார்.
Published : January 2, 2026 at 9:30 AM IST
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலியில் சாதி ரீதியாக ஏற்படும் பிரச்சனைகளை தடுக்கத் தனி கவனம் செலுத்தப்படும் எனபுதிய காவல் ஆணையாளராக பொறுப்பேற்றுள்ள மணிவண்ணன் ஐபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்
திருநெல்வேலி மாநகர காவல் ஆணையராக பணியாற்றி வந்த சந்தோஷ் ஹாதிமணி நேற்று இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார். அவருக்கு பதிலாக, திருநெல்வேலி மாநகர காவல் ஆணையாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மணிவண்ணன் ஐபிஎஸ் நேற்று அதிகாரப்பூர்வமாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். அப்போது, சேலம் சரக டிஐஜியாக பணிமாறுதலில் செல்லும் முன்னாள் ஆணையர் சந்தோஷ் ஹதிமானி, புதிய ஆணையாளர் மணிவண்ணனிடம் தனது பொறுப்புகளை முறைப்படி ஒப்படைத்துத் தனது வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்தார்.
காவல் ஆணையராக பொறுப்பேற்ற பின் மணிவண்ணன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது நெல்லையின் பாதுகாப்பு, சட்டம் ஒழுங்கு குறித்தும், சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக சாதி ரீதியான பிரச்சனைகள் தூண்டப்படுவது பற்றியும் செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்குப் பதிலளித்த ஆணையர் மணிவண்ணன், "திருநெல்வேலி மாநகரில் சாதி ரீதியான பிரச்சனைகளை கட்டுப்படுத்த ஏற்கனவே பல்வேறு சிறப்பு முயற்சிகள் (Special Initiatives) எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த நடவடிக்கைகளை மேலும் விரிவாக ஆய்வு செய்து, அதில் தேவைப்படும் மாற்றங்களை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளேன். இதுபோன்ற நடவடிக்கையின் மூலமாக சாதி மோதல்கள் தடுக்கப்படும்” என உறுதியளித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே எஸ்பியாகப் பணியாற்றிய அனுபவம் எனக்கு இருக்கிறது. எனவே, நெல்லையை பற்றி நான் புதிதாக தெரிந்து கொள்ள ஏதுமில்லை. தற்போது மாநகரில் சட்டம் ஒழுங்கு சீராகவே உள்ளது. பெரிய அளவிலான பிரச்சனைகள் ஏதுமில்லை. இருப்பினும், அவ்வப்போது நடைபெறும் நிகழ்வுகளை தொடர்ந்து கண்காணித்து, சட்டம்-ஒழுங்கைப் பாதுகாப்பதில் சமரசம் இன்றி நாங்கள் செயல்படுவோம்” என தெரிவித்தார்.
மேலும், மாநகரில் நிலவும் காவலர் பற்றாக்குறை குறித்தும், அதனால் ஏற்படும் இரவு நேர ரோந்துப் பணிகளில் உள்ள சுணக்கம் குறித்தும் நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், ”காவல்துறையின் எண்ணிக்கை குறித்து ஆய்வு செய்யப்படும். ஆள் பற்றாக்குறையைச் சரி செய்யவும், ரோந்துப் பணிகளை தீவிரப்படுத்தவும் உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்” என்று கூறினார்.
இந்த நிகழ்வில் திருநெல்வேலி மாநகரத் துணை ஆணையாளர்கள் வினோத் சாந்தாராம், மதன், நெல்லை மாவட்ட எஸ்பியாகப் பொறுப்பேற்கவுள்ள பிரசன்னகுமார் ஐபிஎஸ், துணை ஆணையாளர் விஜயகுமார் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.