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திருநெல்வேலி கொலை வழக்கு- ராக்கெட் ராஜா உள்பட 11 பேர் விடுதலை

வழக்கில் ஆஜராவதற்காக திருநெல்வேலி நீதிமன்றத்திற்கு சொகுசு காரில் ராக்கெட் ராஜா வந்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

திருநெல்வேலி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம்
திருநெல்வேலி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 11:01 PM IST

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திருநெல்வேலி: கொலை வழக்கில் ராக்கெட் ராஜா உள்பட 11 பேரை விடுதலைச் செய்து திருநெல்வேலி நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், நாங்குநேரி மஞ்சங்குளத்தைச் சேர்ந்த தம்பதி சுந்தரபாண்டி (வயது 59)- முத்து (வயது 58). இவர்களது மகன் சாமிதுரை. கடந்த 2019- ஆம் ஆண்டு கோதைச்சேரியைச் சேர்ந்த செல்வக்குமார் என்பவரை சிலர் கொலை செய்தனர். இந்த கொலை வழக்கில் சாமிதுரையைக் குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபராகச் சேர்த்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர்.

செல்வகுமார் கொலைக்கு பழிவாங்கும் நோக்கில் அவரது தம்பியான முருகேசன் என்பவர் ராக்கெட் ராஜா எனப்படும் ஆறுமுகபாண்டியனின் தூண்டுதலின் பேரில் தனது கூட்டாளிகளுடன் இணைந்து சாமிதுரையைக் கொலைச் செய்ய திட்டமிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த 2022- ஆம் ஆண்டு ஜூலை 29- ஆம் தேதி மஞ்சங்குளம் பேருந்து நிறுத்தத்தில் நள்ளிரவில் நின்றுக் கொண்டிருந்த சாமிதுரையை முருகேசன் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் சரமாரியாக வெட்டிக் கொலை செய்ததாக நாங்குநேரி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்திருந்தனர்.

இந்தக் கொலையை அரங்கேற்றியதாக காவல்துறையினரால் கூறப்பட்ட பிரவீன்ராஜ், ஜேக்கப் மற்றும் ராஜ்பாபு ஆகியோருக்கு திருவனந்தபுரம் கோவளத்தில் உள்ள ஒரு விடுதியில் ராக்கெட் ராஜா அடைக்கலம் , கொடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக முருகேசன், ஆனந்த், ராஜசேகரன், பிரவீன்ராஜ், ஜேக்கப், விக்டர், ராஜ்பாபு, ஆனந்தராஜ், ராக்கெட் ராஜா, ஸ்ரீராம்குமார், சஞ்சீவிராஜ் ஆகிய 11 பேர் மீது கொலை, மிரட்டல், கூட்டுச்சதி உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர், நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகைத் தாக்கல் செய்தனர்.

இந்த வழக்கின் விசாரணை திருநெல்வேலி முதலாவது கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி செல்வம் முன்பு இன்று (ஆக.06) நடைபெற்றது. கொலை செய்யப்பட்ட சாமிதுரையின் தாய் முத்து மற்றும் தந்தை சுந்தரபாண்டி ஆகியோர் அரசு தரப்பு சாட்சிகளாக நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி சாட்சியம் அளித்தனர். இதையடுத்து, குற்றம் நிரூபிக்கப்படாததால் வழக்கில் இருந்து அனைவரையும் விடுதலை செய்து நீதிபதி செல்வம் உத்தரவிட்டார்.

யார் இந்த ராக்கெட் ராஜா?

திருநெல்வேலி மாவட்டம், திசையன்விளை அருகே ஆணைகுடியைப் பூர்வீகமாக கொண்ட ராக்கெட் ராஜா பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதால் பெரும்பாலும் தலைமறைவு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகிறார் அரசியல் மோகத்தால் ஆலங்குளம் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட ராக்கெட் ராஜா வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார். ஆனால் அவரது மனு நிராகரிக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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TAGGED:

ராக்கெட் ராஜா
திருநெல்வேலி மாவட்ட நீதிமன்றம்
MURDER CASE
JUDGEMENT
NANGUNERI POLICE STATION

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