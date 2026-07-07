100 கோடி கொடுத்தாலும் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் விலை போக மாட்டார்கள் - நெல்லை எம்.எல்.ஏ பேட்டி
தமிழக வெற்றிக் கழக உறுப்பினர்களை மிரட்டியோ அல்லது பணம் கொடுத்தோ கட்சியை விட்டு வெளியேற்ற முடியாது என தவெக எம்.எல்.ஏ ஆர்.எஸ் முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 7, 2026 at 7:36 AM IST
திருநெல்வேலி: 100 கோடி கொடுத்தாலும் தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் விலை போக மாட்டார்கள். தவெக தலைவர் விஜய் இருக்கும் வரை திமுக, அதிமுகவின் ஆசை நிறைவேறாது என நெல்லை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆர்.எஸ் முருகன் பேட்டியளித்துள்ளார்.
திருநெல்வேலி சட்டமன்ற தொகுதியில் காட்டு நாயக்கர் என்ற சமூக மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இவர்களுக்கு இதுவரை சாதி சான்றிதழ் வழங்கப்படாததால் தங்களது குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் கடும் சிரமத்தை சந்திப்பதாக கூறுகின்றனர். எனவே, தங்களுக்கு சாதி சான்றிதழ் வழங்க வேண்டுமென நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் முன்பே பலமுறை மனு அளித்துள்ளனர்.
அதேபோல் நேற்று காட்டு நாயக்கர் சமூக மக்கள், தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆர்.எஸ் முருகனுடன் சென்று நெல்லை ஆட்சியரிடம் சாதி சான்றிதழ் கோரி மனு அளித்தனர்.
அதன் பின்னர் ஆர்.எஸ். முருகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, இந்த சமூக மக்களுக்கு நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள சாதி சான்றிதழ் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.
அவரிடம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்ட தொகுதி தவெக எம்.எல்.ஏவை விலைக்கு வாங்க பேரம் நடந்ததாக எழுந்துள்ள புகார் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “தமிழக வெற்றிக் கழக உறுப்பினர்களை மிரட்டியோ அல்லது பணம் கொடுத்தோ கட்சியை விட்டு வெளியேற்ற முடியாது. 100 கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் விலை போக மாட்டார்கள். என்னிடம் யாரும் பேரம் பேசவில்லை. அதிமுக மற்றும் திமுக இதை தான் விரும்புகின்றனர். ஆனால் தவெக தலைவர் விஜய் இருக்கும் வரை அது நடக்காது” என்றார்.
|இதையும் படிங்க: 'திமுகவுக்கு வந்துடுங்க 50 கோடி தரோம்னு பேரம் பேசுனாங்க' ஸ்ரீவைகுண்டம் தவெக எம்எல்ஏ விஜி சரவணன் பகீர் குற்றச்சாட்டு
தொடர்ந்து, வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு தேவையான நிதி, பட்ஜெட்டுக்கு பிறகு முறையாக ஒதுக்கப்படும் என்றும், தேர்தல் வாக்குறுதிகளான குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.2,500, வீடு தேடி ரேஷன் பொருட்கள் வழங்குதல், உதவித்தொகை உள்ளிட்ட திட்டங்கள் பட்ஜெட்டில் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.
தனது தொகுதியிலுள்ள பிரச்சினைகள் குறித்து பேசிய ஆர்.எஸ் முருகன், “மேலப்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலைப் பணிகள் தாமதமானதால் விபத்துகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதற்கு தகுதியற்ற ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பணி வழங்கியதே காரணம். இதற்கு முந்தைய திமுக அரசு தான் பொறுப்பு” என்று குற்றம்சாட்டினார். மேலும், தவெக ஆட்சியில் ஊழலற்ற நிர்வாகம் நடைபெற்று வருவதாகவும், அதிகாரிகளும் அதற்கேற்ப செயல்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.