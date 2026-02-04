ETV Bharat / state

சமபந்தியில் நரிக்குறவர் சிறுவர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பா? - மாநகராட்சி மேயர் விளக்கம்

சிசிடிவி ஆதாரங்களை வைத்து டேவிட் மீது நெல்லை மாநகர காவல் ஆணையரிடம் புகார் அளிக்க இருப்பதாக நெல்லையப்பர் கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

நெல்லையப்பர் கோயில் நிர்வாகம் வெளியிட்ட சிசிடிவி காட்சி
நெல்லையப்பர் கோயில் நிர்வாகம் வெளியிட்ட சிசிடிவி காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : February 4, 2026 at 5:59 PM IST

திருநெல்வேலி: சபாநாயகர் பங்கேற்ற சமபந்தி நிகழ்ச்சியில் நரிக்குறவர் சிறுவர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டு உண்மையல்ல என மாநகராட்சி மேயர் ராமகிருஷ்ணன் விளக்கமளித்துள்ளார்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்.3 ஆம் தேதி முன்னாள் முதலமைச்சர் பேரறிஞர் அண்ணா நினைவு நாளை முன்னிட்டு, இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்களில் 'சமபந்தி விழா' நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இவ்விழாவின் போது கோயிலில் மதியம் அன்னதானம் வழங்கப்படும். அதில், அந்தந்த மாவட்டங்களில் அமைச்சர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அல்லது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என முக்கிய பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டு, சமபந்தி விழாவை தொடங்கி வைப்பது வழக்கம்.

நரிக்குறவ சிறுவர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பா?

அந்த வகையில், திருநெல்வேலி டவுனில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற நெல்லையப்பர் கோயிலில் நேற்று சமபந்தி விழா நடைபெற்றது. அதில், சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தலைவர் அப்பாவு விழாவை தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து, ஏழை எளிய மக்களுடன் ஒன்றாக அமர்ந்து உணவருந்தினார். இந்நிலையில், நெல்லையப்பர் கோயிலுக்குள் 4 நரிக்குறவ சமூகத்தை சேர்ந்த சிறுவர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதாக வெளியான தகவல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

சுத்தமல்லியை சேர்ந்த அந்த சிறுவர்கள் கோயிலில் அன்னதானம் நடைபெறுவதை அறிந்து சாப்பிட வந்ததாகவும், அவர்களை உள்ளே விடாமல் கோயில் ஊழியர்கள் தடுத்ததாகவும் தகவல் வெளியானது. மேலும், சிறுவர்கள் கோயில் வாசலில் நின்றதை பார்த்த சமூக ஆர்வலர் டேவிட் என்பவர், உடனடியாக எதிரில் இருந்த பிரபல தனியார் ஹோட்டலில் சிறுவர்களை அழைத்து சென்று உணவு வாங்கி கொடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இதுதொடர்பாக சிறுவர்கள் பேசும் வீடியோ வெளியாகி சர்ச்சையான நிலையில், இதுதான் திமுக அரசின் சமூக நீதியா? என பாமக அன்புமணி உள்ளிட்டோர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

மாநகராட்சி மேயர் விளக்கம்

இந்த நிலையில், சிறுவர்களை சாப்பிட விடாமல் தடுக்கவில்லை என்றும், தனிநபர் விளம்பரத்திற்காக இதுபோன்ற தகவலை பரப்புவதாகவும் கோயில் நிர்வாகம் நேற்று இரவே விளக்கம் அளித்தது. தொடர்ந்து, இன்று மாநகராட்சி மேயர் ராமகிருஷ்ணன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, சம்பந்தியில் 900 நபர்களுக்கு சாப்பாடு வழங்கப்பட்டது.

நெல்லையப்பர் கோயில் நிர்வாகம் வெளியிட்ட சிசிடிவி காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

உணவு காலியானதால் தாமதமாக வந்த நபர்களுக்கு சாப்பாடு வழங்க முடியவில்லை. அந்தவகையில் தான் சிறுவர்களுக்கு சாப்பாடு இல்லை என ஊழியர்கள் கூறியுள்ளனர். ஆனால், அந்த நபர் ஏதோ உள்நோக்கத்தோடு, வேண்டுமென்றே இதுபோன்று வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். தேர்தல் நேரத்தில், அரசியல் ரீதியான உள்நோக்கத்தோடு அந்த நபர் செயல்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. ஆன்மீகத்தை அரசியலாக்க வேண்டாம். நெல்லையப்பர் கோயிலில் சமூக நீதிக்கு எதிராக எந்த சம்பவமும் நடக்கவில்லை” என விளக்கமளித்தார்.

சிசிடிவி அடிப்படையில் புகார்

இதற்கிடையே, சிசிடிவி காட்சிகளையும் நெல்லையப்பர் கோயில் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது. அதில், டேவிட் குழந்தைகளை கோயிலுக்குள் அழைத்து வரும் காட்சி பதிவாகியுள்ளது. அப்போது, அங்கிருந்த ஊழியர் ஒருவரிடம் டேவிட் பேச்சு கொடுக்கிறார். அதற்கு ஊழியர் விளக்கம் கொடுத்த நிலையில், சிறிது நேரத்தில் டேவிட் அமைதியாக குழந்தைகளுடன் திரும்பிச் செல்லும் காட்சிகள் பதிவாகியுள்ளது. மேலும், சிசிடிவி ஆதாரங்களை வைத்து டேவிட் மீது நெல்லை மாநகர காவல் ஆணையரிடம் புகார் அளிக்க இருப்பதாகவும் நெல்லையப்பர் கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

உண்மைக்கு புறம்பான செய்தி

இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சபாநாயகர் அப்பாவு, “நெல்லையப்பர் கோயிலில் நடைபெற்ற சமபந்தி விருந்தில், நரிக்குறவர் குழந்தைகள் புறக்கணிக்கப்பட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் செய்திகள் தவறானவை. சமபந்தி விருந்தில் யாரையும் தடுத்து நிறுத்த ஆட்கள் வைக்கப்படவில்லை. வணிகத்திற்காக தயாரிக்கப்பட்ட செய்தியாகவே இது உள்ளது. இதுபோன்ற செய்திகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மனிதத் தன்மைக்கு புறம்பான செய்தியாக இந்த செய்தி விளங்குகிறது. நெல்லையப்பர் கோயில் சம்பவத்தில் அதிகாரிகள் மீது தவறு இருந்தால் நடவடிக்கை எடுக்கலாம். ஆனால் அதுபோன்ற நிலை இல்லை” எனத் தெரிவித்தார்.

