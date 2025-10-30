ETV Bharat / state

சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்த காதல் ஜோடி: திருமணத்தை பதிவு செய்வதில் இருதரப்பினரிடையே மோதல்!

காதல் திருமணம் செய்து கொண்ட தம்பதி சொந்த ஊரில் உள்ள பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் திருமணத்தை பதிவு செய்ய சென்றபோது இருதரப்புக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் மூவர் படுகாயமடைந்தனர்.

நெல்லை அரசு மருத்துவமனை
திருநெல்வேலி: மாற்று சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் காதல் திருமணம் செய்து கொண்ட நிலையில் திருமணத்தை பதிவு செய்யக்கூடாது என பெண்ணின் உறவினர்கள் பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

நெல்லை பாளையங்கோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் இசக்கி பாண்டியன். இவர் வழக்கறிஞராக இருந்து வருகிறார். இவரும் அதே ஊரைச் சேர்ந்த மாற்று சமூக பெண் ஒருவரும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்துள்ளனர். இதுகுறித்து அறிந்த பெண்ணின் பெற்றோர் இருவரின் காதலுக்கும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், பெண்ணை வேறு மாவட்டத்துக்கு படிக்க அனுப்பியதாகவும், அதனைத் தொடர்ந்து லண்டனில் உயர் கல்வி படிக்க அனுப்பியதாகவும் தெரிகிறது.

இருப்பினும், இசக்கி பாண்டியனும் அந்த பெண்ணும் தொடர்ந்து காதலித்து வந்த நிலையில், ஒரு கட்டத்தில் திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவெடுத்துள்ளனர். அதற்காக அந்த பெண் லண்டனில் இருந்து விமானம் மூலம் கொச்சி வந்துள்ளார். அங்கிருந்து கோயம்புத்தூருக்கு சென்று அவர்களது நண்பர்களின் ஆதரவுடன் கோயிலில் திருமணம் செய்துக் கொண்டு, இருவரும் தற்போது ஒன்றாக வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

இந்த திருமணம் குறித்து அறிந்துக் கொண்ட பெண் வீட்டார் தொடர்ந்து பிரச்சினை செய்து வந்ததாக தெரிகிறது. இதனால், செய்தவறியாமல் இருந்த காதல் தம்பதியர் பாதுகாப்பு கேட்டு கோவை காவல் நிலையத்தில் தஞ்சம் புகுந்தனர். அப்போது இசக்கி பாண்டியன் மற்றும் அந்த பெண் ஆகிய இருவரும் திருமண வயதுக்கு தகுதியானவர்கள். விருப்பப்படி திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளனர் என போலீசார் பெண் வீட்டாருக்கு அறிவுரை கூறியும் அவர்கள் கேட்காமல் வாக்குவாதம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. பின், போலீசார் அவர்களை சமரசம் செய்து அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் இசக்கி பாண்டியன் மற்றும் அந்த பெண் நேற்று தங்களது சொந்த ஊரான பாளையங்கோட்டைக்கு சென்றுள்ளனர். அப்போது தங்களது திருமணத்தை பதிவு செய்வதற்காக பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் உள்ள பதிவுத்துறை அலுவலகத்துக்கு சென்றுள்ளனர். இதுபற்றி தகவலறிந்த பெண் வீட்டார், கும்பலாக பதிவுத்துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர். மேலும், இசக்கி பாண்டியனின் உறவினர்கள் மற்றும் சமூகத்தினரும் அங்கு குவிந்தனர். இதனால் இருதரப்புக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு, அது மோதலில் முடிந்தது.

இதுகுறித்து அறிந்த போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து காதல் தம்பதியரை மீட்டு காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்றனர். இந்த மோதலில் இசக்கி பாண்டியனின் தந்தை, சித்தப்பா மற்றும் மேலும் ஒருவருக்கு படுகாயம் ஏற்பட்ட நிலையில் நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அவர்கள் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பாளையங்கோட்டை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இருப்பினும், காதல் தம்பதி காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்ததால் இருவரின் உறவினர்களும் சமூகத்தினரும் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டதால் அங்கு பரபரப்பு நிலவியது.

காதல் திருமணம்
திருநெல்வேலி
CRIME
INTER CASTE MARRIAGE
INTER CASTE MARRIAGE FIGHT

