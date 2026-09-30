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கவின் ஆணவ படுகொலை வழக்கு: சுர்ஜித்தின் பெற்றோர் மீதான குற்றச்சாட்டு ரத்து - 'தவறான முன்மாதிரி' என திருமாவளவன் கருத்து

குற்ற விசாரணை தொடங்குவதற்கு முன்னரே குற்ற அறிக்கையை ரத்து செய்வது தவறான முன்மாதிரி என தொல் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

திருமாவளவன்
திருமாவளவன் (Aramm Tv YT)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 10:35 AM IST

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மதுரை: கவின் கொலை வழக்கில் சுர்ஜித்தின் பெற்றோர் மீதான குற்றச்சாட்டு ரத்து செய்யப்பட்டதற்கு வி.சி.க தலைவரும், மக்களவை உறுப்பினருமான தொல். திருமாவளவன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டை உலுக்கிய நெல்லை கவின் ஆணவக் கொலை வழக்கில் சுர்ஜித்தின் பெற்றோர் மீதான குற்றச்சாட்டு அறிக்கையை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு ரத்து செய்திருப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது என்று தொல் திருமாவளவன் எக்ஸ் வலைதளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அந்த பதிவில், “நெல்லை கவின் கொலை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள சுர்ஜித்தின் பெற்றோர்களான சரவணன் (ஏ2), கிருஷ்ணகுமாரி (ஏ3) ஆகியோர் மீதான குற்றச்சாட்டு அறிக்கையை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு ரத்து செய்திருப்பது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

விசாரணைக்குப் பின்னர் ஆதாரங்கள் இல்லையென விடுதலை செய்வது தான் நீதிமன்றத்திற்கு உள்ள அதிகாரம். ஆனால், குற்ற விசாரணை தொடங்குவதற்கு முன்னரே குற்ற அறிக்கையை ரத்து செய்வது ‘தவறான முன்மாதிரி’ ஆகும்.

கவின் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சரவணன் பிணையில் வெளியே வந்ததும், இன்னொரு கொலை வழக்கில் கூலிப்படையினரோடு தொடர்பிருப்பதாக மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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இத்தகைய பின்னணி கொண்ட ஒருவரையும், அவரது மனைவியையும் குற்றமற்றவர்கள் என்கிற தோற்றத்தை உருவாக்கும் வகையில் உயர் நீதிமன்ற நடவடிக்கை அமைந்துள்ளது. இந்நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு இதனை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்திட ஆவன செய்ய வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் வலியுறுத்துகிறோம்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

கவின் ஆணவக் கொலை வழக்கு

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் கவின் செல்வகணேஷ் (வயது 24). மென்பொருள் பொறியாளராக இருந்த இவர், காதல் விவகாரத்தில் கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஜூலை 27-ஆம் தேதி காதலித்த பெண்ணின் வீட்டார் தரப்பால் படுகொலை செய்யப்பட்டார். கொலையான கவின் பட்டியலின சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதால், சாதிய நோக்கத்தோடு இந்தக் கொலை நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது.

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இதுத்தொடர்பான வழக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் நடைபெற்று வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக நேற்று (செப்டம்பர் 29) உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் நடைபெற்ற விசாரணையில், கவின் கொலை வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ள சுர்ஜித்தின் பெற்றோர்களான சரவணன் மற்றும் கிருஷ்ணகுமாரி ஆகியோர் மீதான குற்றச்சாட்டு அறிக்கையை ரத்து செய்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

KAVIN MURDER CASE
SURJITH PARENTS CHARGES QUASHED
THIRUMAVALAVAN CONDEMNS
தொல் திருமாவளவன் கண்டனம்
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