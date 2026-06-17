மருந்துகளைத் திருடி போதைப் பயன்பாட்டிற்காக விற்பனை- தனியார் மருத்துவமனை பணியாளர் உள்பட 3 பேர் கைது
கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் இருந்து மருந்துகள் மற்றும் சிரிஞ்சுகளை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.
Published : June 17, 2026 at 11:03 PM IST
திருநெல்வேலி: மருத்துவமனையில் இருந்து மருந்துகளைத் திருடி போதைப் பயன்பாட்டிற்காக விற்பனை செய்து வந்த மருத்துவமனையின் பணியாளர்கள் உள்பட 3 பேரை காவல்துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாளையங்கோட்டை பேருந்து நிலையம் அருகே போதை தரக்கூடிய மருந்துகள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக இன்று (ஜூன் 17) காவல்துறைக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற காவல்துறையினர் சந்தேகத்திற்கிடமாக நின்றிருந்த நபர்களைப் பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையில் தனியார் மருத்துவமனையில் பணியாற்றும் முத்துராஜ் என்பவர் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் சிரிஞ்சுகள் மற்றும் மருந்து பாட்டில்களை சுந்தர சாமுவேல் மற்றும் நாராயணகுமார் ஆகியோரிடம் வழங்கியிருப்பது தெரியவந்தது.
அவர்களிடம் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், அறுவைச் சிகிச்சைப் பிரிவில் டெக்னீசியனாகப் பணியாற்றி வந்த முத்துராஜ், மருத்துவமனையில் இருந்து சட்டவிரோதமாக மருந்துகளை வெளியே எடுத்து வந்து போதைப் பயன்பாட்டிற்காக விற்பனை செய்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து முத்துராஜ், சுந்தர சாமுவேல், நாராயணகுமார் ஆகிய மூவரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மருந்துகள் மற்றும் சிரிஞ்சுகள் குறித்து விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக இந்திய மருந்துகள் மற்றும் அழகு சாதனப் பொருட்கள் சட்டம் 1940- ன் பிரிவு 27(A)-ன் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் இந்த குற்ற சம்பவத்தை வேறு யாருக்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா? அதன் பின்னணி என்ன என்பது குறித்தும் காவல்துறையினர் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
குறிப்பாக இதுப்போன்ற மருந்துகளைப் போதைப் பொருட்களாக பயன்படுத்த விற்பனை செய்யும் சம்பவம் இதற்கு முன்பு நடைபெற்று இருக்கிறதா? என்பது குறித்தும் இவர்கள் எப்போது முதல் இதுப்போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்தனர்? உள்பட பல்வேறு கோணங்களில் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மருத்துவமனையில் உள்ள மருந்துகளைப் போதைப்பொருட்களாகப் பயன்படுத்த விற்பனை செய்த நபர்கள் கைதான சம்பவம் திருநெல்வேலியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.