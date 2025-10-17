மாஞ்சோலையில் கொட்டி தீர்த்த மழை: நிரம்பி வழியும் நீர் நிலைகள்!
மாஞ்சோலை மலைப் பகுதியில் இருந்து மழை நீர் கீழ்நோக்கி வெளியேறுவதால் மணிமுத்தாறு அணைக்கு செல்லும் இரும்பு பாலத்தின் ஓடையில் காட்டாற்று வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது.
Published : October 17, 2025 at 4:05 PM IST
திருநெல்வேலி: வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய முதல் நாளிலேயே மாஞ்சோலை வனப்பகுதிகளில் ஒரே நாளில் சுமார் 163 மிமீ மழை கொட்டி தீர்த்தது.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை நேற்று தொடங்கியது. வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிவிப்புபடி தமிழகத்தில் 6 மாவட்டங்களில் மிக கனமழையும், பல்வேறு மாவட்டங்களில் தொடர் மழையும் பெய்து வருகிறது. அந்த வகையில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கடந்த இரண்டு நாட்களாகவே தொடர் மழை பெய்து வருகிறது.
இந்நிலையில் நேற்று குமரிக் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவியதால் மாலை முதல் அம்பாசமுத்திரம், பாபநாசம், களக்காடு, மாஞ்சோலை போன்ற பகுதிகளில் விடாமல் தொடர் மழை கொட்டி தீர்த்தது.
மாஞ்சோலையில் வெளுத்து வாங்கிய மழை
தமிழகத்தில் அதிகளவு மழை பதிவாகும் இடங்களுள் ஒன்றாக மாஞ்சோலை மலை பகுதி உள்ளது. சுமார் 3,000 அடி மலை உயரத்தில் மாஞ்சோலை வனப்பகுதி அமைந்துள்ளது. ஆண்டுதோறும் அதிகபட்சம் ஒன்பது மாதம் வரை மாஞ்சோலை வனப்பகுதியில் மழைப்பொழிவு இருக்கும். தற்போது பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் கூடுதல் மழை பெய்து வாய்ப்புள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காலை 8 மணி நிலவரப்படி அதிகபட்சம் மாவட்டத்திலேயே மாஞ்சோலையில் 163 மில்லி மீட்டர் மழையும், நாலு முக்கு பகுதியில் 152 மில்லி மீட்டர் மழையும், காக்காச்சியில் 144 மில்லி மீட்டர் மழையும், களக்காட்டில் 81 மிமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது.
அதில் மாஞ்சோலை மலை பகுதி அங்கிருந்து மழை நீர் கீழ்நோக்கி சமவெளி பகுதியில் உள்ள மணிமுத்தாறு அணைக்கு வந்தடைகிறது. அதனால், இரும்பு பாலத்தின் ஓடையில் காட்டாற்று வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. அங்கு தண்ணீர் மஞ்சள் நிறத்தில் கரைபுரண்டு ஓடும் வீடியோ காட்சி வெளியாகியுள்ளது. இந்த தண்ணீர் அனைத்தும் மணிமுத்தாறு அருவி மற்றும் மணிமுத்தாறு அணையை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக மணிமுத்தாறு அணையின் நீர்மட்டம் கணிசமாக உயர்ந்து வருகிறது.
மொத்தம் 118 அடி கொள்ளளவு கொண்ட மணிமுத்தாறு அணையின் நீர்மட்டம் நேற்று 92 அடியாக இருந்த நிலையில் இன்று ஒரு அடி உயர்ந்து 93 அடியாக உள்ளது. அதே போல் பாபநாசம் அருகே உள்ள சேர்வலாறு அணையின் நீர்மட்டம் 3 அடி அதிகரித்துள்ளது. இதனால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.