ETV Bharat / state

நெல்லையின் அடையாளமான ’அல்வா’வையும் விட்டு வைக்காத சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு

தற்போதைய நிலவரத்தில் நாளை முதல் அல்வா விற்பனை தொடருமா? என்பதை உறுதியாக கூற முடியாத நிலையில் இருப்பதாக பிரபல சாந்தி ஸ்வீட்ஸ் உரிமையாளர் சிவசுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

திருநெல்வேலி சாந்தி ஸ்வீட்ஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 24, 2026 at 4:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: கியாஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக திருநெல்வேலியின் அடையாளங்களில் ஒன்றாக திகழும் ’அல்வா’ தயாரிப்பு நிறுத்தப்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது.

மேற்கு ஆசியாவில் நடைபெற்று வரும் போர் காரணமாக கடந்த 10 நாட்களாக நாடு முழுவதும் பரவலாக வர்த்தக சிலிண்டர் விநியோகத்தில் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. இதன் காரணமாக தமிழ்நாட்டிலும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பல உணவகங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. திறந்திருக்கும் கடைகளிலும் உணவுப் பொருட்கள் விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது ஒருபுறமிருக்க, கியாஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக நெல்லையின் அடையாளமாக விளங்கும் 'அல்வா' தயாரிப்பு வணிக நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

திருநெல்வேலியில் பிரபல இனிப்பு விற்பனை நிறுவனமான சாந்தி ஸ்வீட்ஸில் கடந்த சில நாட்களாகவே இனிப்பு மற்றும் கார வகைகளின் தயாரிப்பு குறைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது சிலிண்டர் விநியோகம் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், கையிருப்பில் உள்ள எரிவாயு தீரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக நிர்வாகம் கவலை தெரிவித்துள்ளது.

இதனால், அல்வா தயாரிப்பை தற்காலிகமாக நிறுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால், நாளை முதல் அல்வா கிடைக்குமா? என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

இது குறித்து கடை உரிமையாளர் சிவசுப்பிரமணியன், “கியாஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக அல்வா தயாரிப்பு கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பிரச்சனையை சமாளிக்க மாற்று ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இருப்பினும், தற்போதைய நிலவரத்தில் அல்வா தயாரிப்பு இன்று வரை மட்டுமே சாத்தியம். நாளை முதல் விற்பனை தொடருமா? என்பதை உறுதியாக கூற முடியாத நிலை உள்ளது. சிலிண்டர் பிரச்சனை விரைவில் தீரும் என எதிர்பார்த்திருந்தோம், ஆனால் தட்டுப்பாடு நீடித்து வருவதால் மாற்று வழிகளை தேட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது” என்றார்.

திருநெல்வேலி 'அல்வா' தயாரிப்பு நிறுத்தப்படும் அபாயம்

இந்த கடையில் நாளொன்றுக்கு ஐந்தாயிரம் கிலோ வரை அல்வா விற்பனையாகும். சபரிமலை சீசன் காலங்களில் பத்தாயிரம் கிலோ கிராம் வரை தயாரிக்கப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படும். திருநெல்வேலியின் அடையாளங்களில் ஒன்றான சாந்தி ஸ்வீட்ஸ் கடையில் தற்போது பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், இதுபோன்று அடுத்தடுத்து அதிக அளவில் அல்வா தயார் செய்து விற்பனை செய்யும் கடைகளிலும் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதே நிலை நீடித்தால் அடுத்த சில தினங்களில் திருநெல்வேலியின் புகழ்பெற்ற அல்வா அந்த ஊர் மக்களுக்கே கிடைக்காத சூழ்நிலை உருவாகலாம் என்று அஞ்சப்படுகிறது. வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர் 50 சதவீதம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையிலும், சந்தையில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நீடிப்பதாக வணிகர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

TAGGED:

TIRUNELVELI HALWA
கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு
திருநெல்வேலி அல்வா
TIRUNELVELI HALWA PRODUCTION
GAS CYLINDER SHORTAGE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.