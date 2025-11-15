Bihar Election Results 2025

திருச்செந்தூர் டூ நாகர்கோவில் வந்த அரசு பேருந்து சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்து!

திருச்செந்தூரில் இருந்து நாகர்கோவில் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த பேருந்து திடீரென சாலையோரம் கவிழ்ந்த நிலையில் அதிர்ஷ்டவசமாக அனைவரும் உயிர் தப்பினார்.

சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளான பேருந்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
November 15, 2025

திருநெல்வேலி: கூடங்குளம் அருகே 30-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளுடன் வந்து கொண்டிருந்த அரசு பேருந்து ஒன்று சாலையோரம் திடீரென கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.

திருநெல்வேலியில் இருந்து வெளி மாவட்டங்களுக்கு ஏராளமான அரசு பேருந்துகள் இயங்கப்பட்டு வருகின்றன. அதில் திருச்செந்தூரில் இருந்து திருநெல்வேலி வழியாக வெளி மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை அதிகம். இந்நிலையில் நேற்று (நவம்பர் 14) வெள்ளிக்கிழமை திருச்செந்தூர் முருகனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்ற நிலையில் அதனை முடித்து கொண்டு ஏராளமான பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் சொந்த மாவட்டங்களுக்கு திரும்பினர்.

இந்நிலையில் இன்று காலை திருச்செந்தூரில் இருந்து நாகர்கோவில் நோக்கி பேருந்து ஒன்று வந்து கொண்டிருந்தது. இதில் 30-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் பயணம் மேற்கொண்டனர். இந்த பேருந்து கூடங்குளம் அருகே உள்ள முருகானந்தபுரம் பகுதிக்கு வந்த போது திடீரென ஓட்டுநர் கட்டுபாட்டை இழந்து சாலை ஓரம் கவிழ்ந்தது.

இதில் நிலை குலைந்த பயணிகள் செய்வதறியாமல் தவித்த நிலையில் உடனடியாக பேருந்து ஓட்டுநர், நடத்துநர் மற்றும் சக பயணிகள், காயமடைந்தவர்களை மீட்கும் பணியில் இறங்கினர். அதிர்ஷடவசமாக அனைவரும் உயிர் தப்பிய நிலையில் 20-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.

சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளான பேருந்து (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக பயணிகளை பேருந்தில் இருந்து மீட்கும் பணியானது நடைபெற்ற நிலையில் உடனடியாக காவல் துறைக்கும், தீயணைப்புத் துறைக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த காவல் துறையினர் விரைந்து செயல்பட்டு காயமடைந்தவர்களை 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கூடங்குளம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

தொடர்ந்து சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். பேருந்து கட்டுப்பாட்டை இழந்ததால் விபத்து ஏற்பட்டதா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணங்களால் திட்டமிட்டு பேருந்து விபத்துக்குள்ளாக்கப்பட்டதா? என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில் இது தொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளது. பேருந்து வலது புறமாக கவிழ்ந்ததால், நல்வாய்பாக கதவுகள் வழியாக பயணிகள் மீட்கப்பட்டனர். இருப்பினும் சிலர் பேருந்தின் பின்புறம் சிக்கி இருந்ததால் அவசர கால கண்ணாடி வழியாக வெளியே கொண்டு வரப்பட்டனர். இந்த காட்சிகளை விபத்து ஏற்பட்ட பகுதியில் வசிப்பவர் ஒருவர் தனது செல்போனில் படம் பிடித்திருந்த நிலையில் அது இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

