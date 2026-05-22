கொள்முதல் செய்த நெல்லுக்கு பணம் தராமல் இழுத்தடிக்கும் மத்திய அரசு; உழ நிலம் இருந்தும் கூலி வேலைக்குச் செல்லும் நெல்லை விவசாயிகள்
நாங்கள் ஒன்றும் கடனோ, மானியமோ கேட்கவில்லை. கஷ்டப்பட்டு உழைத்து உருவாக்கிய நெல்லுக்கான பணத்தைதான் கேட்கிறோம் என்கிறார் விவசாயி சிவக்குமார் ஆதங்கத்துடன்.
Published : May 22, 2026 at 9:53 PM IST
- By இரா.மணிகண்டன்
"ஆறு மாதம் வெயிலில் கிடந்து சாகிறோம். ஆனால், அதிகாரிகள் ஏசி அறையில் இருந்துகொண்டு, போனையும் எடுப்பதில்லை. நெல்லுக்கான பணத்தையும் கொடுக்கவில்லை. இதேநிலை நீடித்தால் சாவதைத் தவிர வேறு வழியில்லை" என குமுறுகின்றனர் நெல்லை விவசாயிகள்.
தமிழ்நாட்டின் வற்றாத ஜீவ நதியான தாமிரபரணி ஆற்றை நீர் ஆதாரமான கொண்ட திருநெல்வேலி மாவட்டம் விவசாயம் சார்ந்த பகுதியாகும். இங்குள்ள விவசாயிகள் பிசான மற்றும் கார் சாகுபடியில் ஆண்டுதோறும் நெல் அறுவடை செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, நெல்லையில் உள்ள அம்பாசமுத்திரம், கல்லிடைக்குறிச்சி, சேரன்மகாதேவி, நாங்குநேரி, மானூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் முழுக்க முழுக்க விவசாயத்தையே நம்பியுள்ளனர்.
சமீபத்தில் பிசான சாகுபடி முடிந்த நிலையில், விவசாயிகள் அவர்கள் அறுவடை செய்த நெல்லை மத்திய மற்றும் மாநில நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் கொடுத்துள்ளனர். நெல்லையில் மட்டும் 52 நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் உள்ள நிலையில், அதில் 32 மத்திய அரசினுடையது. கடந்த பிப்ரவரி மாதம் கொள்முதல் நிலையங்களில் விற்பனை செய்த நெல்லுக்கு, 3 மாதங்கள் ஆகியும் விவசாயிகளுக்கு பணம் வழங்கப்படாமல் இருப்பது வேதனைக்குரியது.
அதாவது, திருநெல்வேலியில் உள்ள 32 மத்திய அரசு நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் சுமார் 10 லட்சம் நெல் மூட்டைகள் விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்துள்ளனர். இதில் பொடி அரசி 'ஏ' எனவும்; குண்டு அரிசி 'சி' எனவும் இரு ரகங்களாக நெல் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. 'ஏ' ரக மூட்டைக்கு ரூ.1018; 'சி' ரக மூட்டைக்கு ரூ.1000 என விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
76 கோடி ரூபாய் நிலுவை
அதன்படி, விவசாயிகளுக்கு சுமார் ரூ.100 கோடி வரை மத்திய அரசு வழங்க வேண்டிய நிலையில், கடந்த மார்ச் 13 வரை குறிப்பிட்டு சில விவசாயிகளுக்கு மட்டும் பணத்தை வழங்கியுள்ளனர். இன்னும் ரூ.76 கோடி வரை நிலுவையில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையே, நெல்லை போட்டு 3 மாதங்களாகியும் பணம் வராததால், விவசாயிகள் கடும் துயரத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
ஏற்கனவே, விவசாயம் என்பது பெரிதும் லாபம் இல்லாத தொழிலாக மாறிவிட்டது. 'இந்த உலகமே விவசாயத்தை நம்பிதான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது; விவசாயி சேற்றில் கால் வைத்தால் நாம் சோற்றில் கை வைக்க முடியும்' என்பார்கள். ஆனால் விவசாயிகள் விளைவிக்கும் பொருளுக்கு, அவர்களால் விலையை நிர்ணயிக்க முடியவில்லை.
வெயில், மழை என பாராமல் வியர்வை சிந்தி உற்பத்தி செய்யும் நெல்லுக்கு போதிய விலை கிடைப்பதில்லை போன்ற இக்கட்டான சூழலில், கொள்முதல் நிலையத்தில் போட்ட நெல்லுக்கும் பணம் வராமல் இருப்பது அவர்களை மேலும் வேதனையடைய செய்துள்ளது.
கூலி வேலைக்குச் செல்லும் விவசாயிகள்
குறிப்பாக, திருநெல்வேலியில் பிசான சாகுபடி முடிந்து தற்போது கார் சாகுபடி தொடங்கியுள்ளது. இதற்காக, அணைகளில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் விவசாயம் செய்ய அவர்கள் கையில் பணம் இல்லை. அடகு வைக்கவும் பொருள் இல்லை. சிலர் வீட்டில் இருக்கும் நகை உள்ளிட்ட பொருட்களை அடமானம் வைத்து முதல்கட்ட பணிகளை தொடங்கியுள்ளனர். ஆனால், அடுத்தகட்டமாக நாற்று நட, உழவு செய்ய உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு காசு இல்லை என்று விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
இதனால், மணிமுத்தாறு அணையை ஒட்டி விவசாயிகள் பலர் கூலிக்கு வரப்பு வெட்ட செல்வதாகத் தெரியவந்தது. இதுபோன்ற சூழலில், விவசாயிகளின் குரலை வெளிப்படுத்த ஈடிவி பாரத் ஊடகம் சார்பில் சம்பந்தப்பட்ட பகுதிக்கு நேரில் புறப்பட்டோம்.
அணைக்கு மிக அருகில் விவசாயிகள், விவசாயம் செய்து வருவதை காண முடிந்தது. அதேசமயம் நாம் ஏற்கனவே கூறியபடி, கையில் பணம் இல்லாததால் பல விவசாயிகள் இன்னும் விவசாயப் பணியை தொடங்காமல் தங்களின் நிலததை தரிசாகவே வைத்திருப்பதையும் காண முடிந்தது. சில விவசாயிகள் கூலி வேலை செய்வதையும் நேரில் கண்டோம்.
பதவி வாங்குவதில் பிசியாக உள்ள எம்எல்ஏக்கள்
அப்போது நம்மிடம் பேசிய விவசாயி பூபதி, “மத்திய அரசிடம் நெல்லை போட்டு 55 நாட்கள் ஆகிறது. எனக்கு மட்டுமே ரூ.1.45 லட்சம் பணம் வரவேண்டியுள்ளது. தற்போதுவரை பணம் வரவில்லை. ஆனால், நாங்கள் இரண்டாம் போகம் விவசாயத்தையே ஆரம்பித்துவிட்டோம். கையில் கொஞ்சம் கூட பணமில்லை. ஏனென்றால், கடந்த முறையே நகையை அடகு வைத்துதான் விவசாயம் செய்தோம். மத்திய அரசுதான் பணத்தை அச்சடிக்கிறார்கள். அவர்களே பணமில்லை என்றால், நாங்கள் யாரிடம் முறையிடுவது?
சாவதைத் தவிர வேற வழியில்லை
எம்எல்ஏவிடம் சென்றால், அவர்கள் ஆறுதலாக பதில் கூறுகிறார்களே தவிர, யாரும் நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை. எம்எல்ஏக்கள் அவரவர் வேலைகளை தான் பார்க்கிறார்கள். குறிப்பாக, பதவி வாங்குவதிலும், அமைச்சராவதிலும் தான் பிசியாக இருக்கிறார்கள். எங்கள் கஷ்டத்தை யாரும் கண்டு கொள்வதில்லை. இதற்காகவா ஓட்டுப் போட்டு அவர்களை தேர்ந்தெடுத்தோம். எங்களுக்கும் குடும்பம் இருக்கிறது. இதே நிலை நீடித்தால், விவசாயிகள் சாவதைத் தவிர வேற வழியில்லை. எனவே, இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று தனது ஆதங்கத்தை கொட்டினார்.
"சுழன்றும்ஏர்ப் பின்னது உலகம் அதனால்
உழந்தும் உழவே தலை"
இந்த திருக்குறளை உதாரணமாக கூறிய அவர், “உலகமே விவசாயிகள் பின்னால் இருப்பதாக திருவள்ளுவர் கூறினார். ஆனால், நாங்களோ பணத்திற்காக தெருத்தெருவாக அலைகிறோம்.
விவசாயம் செய்வதே போராட்டம்தான்
எங்கள் பகுதியில் மாநில அரசின் கொள்முதல் நிலையங்கள் குறைவாக உள்ளன. மத்திய அரசின் நிலையங்கள் தான் அதிகளவு உள்ளது. எங்கள் பகுதியில் மட்டும் சுமார் 4,000 ஏக்கர் நெல் பயிரிட்டுள்ளோம். அவ்வளவையும் ஒரே இடத்தில் போட முடியாது என்பதால்தான், மத்திய அரசின் கொள்முதல் நிலையங்களில் போட்டோம். அதற்கான பணம் வராததால், 5 ஏக்கர் நிலம் இருந்தும், பலர் கூலி வேலைக்கு சென்றுவிட்டனர். இப்படியே போனால், இனி மாடு மேய்க்கத்தான் போகணும்.
எங்களுக்கு 6 மாதத்திற்கு ஒருமுறை தான் வருவாய் கிடைக்கும். கையில் பணம் இல்லை... உழைத்த உழைப்பும் வீணாகிவிட்டது. ஏற்கனவே, காட்டுப்பன்றி, யானை போன்ற வனவிலங்குகளின் தொல்லை அதிகரித்துள்ளது. இதனால், விவசாயம் செய்வதே பெரும் போராக உள்ளது. புரட்சி செய்துதான் நெல் உற்பத்தி செய்கிறோம். எனவே, அரசு எங்கள் பணத்தை உடனடியாக பெற்றுத் தர வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தார் பூபதி.
விவசாயிகள் ஒன்றும் கடன் கேட்கவில்லையே
தொடர்ந்து பேசிய விவசாய சிவக்குமார், “விவசாயத்திற்காக அணையில் தண்ணீர் திறந்துவிட்டுள்ளனர். ஆனால், விவசாயம் செய்ய எங்களிடம் பணமில்லை. கடந்த பிப்ரவரியில் அறுவடை செய்து, மத்திய அரசின் நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில், நெல்லை கொடுத்தோம். மூன்று மாதமாகியும் பணம் வரவில்லை.
முதலமைச்சர் முதல் ஆட்சியர் வரை புகாரளித்துவிட்டோம். இதுவரை நடவடிக்கை இல்லை. நெல்லை வாங்கி சென்ற அதிகாரிகளும் சரிவர பதில் கூற மறுக்கின்றனர். ஃபோன் செய்தாலும் எடுப்பதில்லை. நெல்லை மாவட்டத்தில் மட்டும் மொத்தமாக ரூ.76 கோடி வழங்க வேண்டியிருப்பதாக கூறுகிறார்கள். இந்த பணம் கூட இல்லாமலா மத்திய அரசு உள்ளது. இல்லையெனில் இனிமேல் தான் ரிசர்வ் வங்கியில் வாங்கணுமா? அல்லது புதிதாக அச்சடித்து தரணுமா?
நாங்கள் ஒன்றும் கடனோ, மானியமோ கேட்கவில்லை. கஷ்டப்பட்டு உழைத்து விளைவித்த நெல்லுக்கான பணத்தைதான் கேட்கிறோம். வீட்டிலிருந்த பொருட்களை அடமானம் வைத்துதான் விவசாயம் செய்தோம். எனவே, அவர்கள் பணம் கொடுத்தால் தான் இனி விவசாயம் செய்ய முடியும். ஏனென்றால், வங்கியில் அடகு வைக்க எங்களிடம் ஒன்றும் இல்லை” என வேதனையுடன் பேசினார்.
வெயிலில் கஷ்டப்பட்டது நாங்க
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்திற்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நெருக்கடியை மத்திய அரசு கொடுக்கிறது. இரண்டாம் போகம் விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் திறந்து 21 நாட்கள் ஆகிறது. கையில் பணம் இல்லாததால், விவசாயம் பண்ண முடியாமல் தவிக்கிறோம். 6 மாதமாக வெயிலில் கிடந்து கஷ்டப்பட்டு, நெல்லை உற்பத்தி செய்தோம். ஆனால், அவர்களோ ஏசி அறையில் உட்கார்ந்து, எங்கள் போனை Avoid பண்ணுறாங்க... விவசாயிகளைப் பார்த்தால் அவர்களுக்கு கோட்டிக்காரன் மாதிரியும் பைத்தியக்காரன் மாதிரியும் தெரிகிறது போல.
தினமும் 3 வேளை சாப்பிடும் அவர்கள், ஒரு வேளையாவது சோறு போடும் எங்களை பற்றி நினைத்துப் பார்க்க வேண்டும். ஜூன் 1ம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்போகிறது. குழந்தைகளுக்கு பீஸ் கட்ட கூட பணம் இல்லை. என்னிடம் 5 ஏக்கர் நிலம் இருந்தும் கூலி வேலைக்கு செல்கிறேன்” என விரக்தியில் பேசினார்.
இதுதொடர்பாக மத்திய அரசு நெல் கொள்முதல் நிலையங்களின் திருநெல்வேலி மாவட்ட பொறுப்பு அதிகாரி ஒருவரை ஈடிவி பாரத் ஊடகம் சார்பில், தொலைப்பேசியில் தொடர்பு கொண்டபோது, “கடந்தாண்டில் இதுபோன்ற பிரச்சனை ஏற்படவில்லை. இந்த முறைதான் அரசு நெல்லுக்கான பணத்தை நிறுத்தி வைத்துள்ளது. இருப்பினும், எங்கள் தரப்பிலிருந்து தொடர்ந்து மத்திய அரசிடம் பேசி வருகிறோம். எப்படியும் ஓரிரு நாட்களில் பணத்தை கொடுத்து விடுவார்கள்.
இந்த முறை தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதாலோ என்னவோ இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் இந்த பிரச்சனைக்கான முழுக்காரணம் எங்களுக்கு தெரியவில்லை. விவசாயிகளுக்கான பணத்தை பெற்று தர அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகிறோம்” எனத் தெரிவித்தார்.