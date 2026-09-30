எல் நினோ தாக்கத்தால் கடும் வறட்சியின் பிடியில் நெல்லை - வடகிழக்குப் பருவ மழை கைகொடுக்குமா?
திருநெல்வேலி மாவட்டம் 1983, 2003, 2013, 2016 ஆகிய காலக்கட்டங்களிலும் கடுமையான வறட்சியை சந்தித்துள்ளது என்று ஓய்வு பெற்ற பொதுப்பணித்துறை அதிகாரி ஆதிமூலம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 30, 2026 at 4:42 PM IST
-BY இரா.மணிகண்டன்
எல் நினோ தாக்கத்தால், திருநெல்வேலி மாவட்டம், கடுமையான வறட்சியை நோக்கி சென்று கொண்டிருப்பதாக நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். அணைகளில் நீர் இருப்பு சரிந்துள்ளதால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.
உலகம் முழுவதும் எல் நினோவின் தாக்கம் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டில் எல் நினோவின் எதிரொலியாக, செப்டம்பர் மாதம் வழக்கத்தை விட அதிக வெயில் பதிவாகி இருக்கிறது. இந்த காலநிலை மாற்றத்தால் பொதுமக்கள் பல்வேறு வகைகளில் சிரமத்தை சந்தித்து வருகின்றனர். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் எல் நினோ காரணமாக தமிழ்நாட்டில் வற்றாத ஜீவநதி பாயும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கடும் வறட்சி ஏற்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
தாமிரபரணி நதி, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தியாகி சுமார் 128 கிலோமீட்டர் தூரம் பயணித்து கடலில் கலக்கிறது. திருநெல்வேலியில் தாமிரபரணி நதியினை சார்ந்து பாபநாசம், மணிமுத்தாறு, வடக்கு பச்சையாறு, சேர்வலாறு, நம்பியாறு, கொடுமுடி ஆறு ஆகிய 6 இடங்களில் அணைகள் உள்ளன.
இவற்றில் பாபநாசம், மணிமுத்தாறு ஆகிய இரண்டு இடங்களில் உள்ள அணைகளும் மாவட்டத்தின் பிரதான அணைகளாக உள்ளன. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருந்து வரும் தாமிரபரணி நதியை தடுத்து, இந்த அணைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. அணையில் சேமிக்கப்படும் நீர், நாள்தோறும் விவசாயம் மற்றும் குடிநீர் தேவைக்காக திறந்து விடப்படுகிறது.
குறிப்பாக தாமிரபரணி நதியை நம்பி, திருநெல்வேலி மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சுமார் 86,000 ஏக்கர் பரப்பளவில் விவசாயம் நடைபெறுகிறது. இதுதவிர, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, விருதுநகர், கன்னியாகுமரி என 5 மாவட்ட மக்களின் முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமாகவும் தாமிரபரணி நதி விளங்கி வருகிறது.
ஏமாற்றிய தென்மேற்கு பருவமழை
தாமிரபரணி ஆறு ஆண்டு முழுவதும் வற்றாமல் ஓடும். இதுதான் இந்த நதியின் சிறப்பு. ஆனால், தற்போது எல் நினோ தாக்கம் காரணமாக இந்த ஆண்டு தென்மேற்கு பருவமழை பொய்த்துவிட்டதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். குறிப்பாக, தென்மேற்கு பருவமழையின்போது திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கு அதிக அளவு மழை கிடைக்கும்.
அதாவது, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஜூன் மாதம் முதல் செப்டம்பர் மாதம் வரையிலான தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தில் 514 மில்லி மீட்டர் வரை மழை பதிவாக வேண்டும். ஆனால், தற்போது வரை 416 மில்லி மீட்டர் மழை மட்டுமே பதிவாகியுள்ளது. இதன் காரணமாக திருநெல்வேலியில் உள்ள அணைகளில் நீர்மட்டம் கிடுகிடுவென சரிந்துள்ளது.
பாபநாசம் அணை நிலவரம்
143 அடி கொள்ளளவு கொண்ட பாபநாசம் அணையின் நீர்மட்டம், தற்போது 46.25 அடியாகவும், நீர் இருப்பு 736.50 மில்லியன் கன அடியாகவும் உள்ளது. அணையின் மொத்த கொள்ளளவில் 13.4 சதவீதம் மட்டுமே நீர் இருப்பு உள்ளது. குறிப்பாக அணைக்கு நீர்வரத்து பூஜ்ஜியம் ஆகியுள்ளது.
அதே சமயம் கடந்த ஆண்டு இதே நாளில், பாபநாசம் அணையின் நீர் மட்டம் 85 அடியாக இருந்தது. அணைக்கு 822 கன அடி தண்ணீர் நீர்வரத்து இருந்தது. எனவே, அணையில் இருந்து கடந்தாண்டு இதே நாளில் 750 கன அடி தண்ணீர், விவசாயம் மற்றும் குடிநீர் தேவைக்காக திறந்து விடப்பட்டது என்று பொதுப்பணித் துறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். ஆனால் இந்த ஆண்டு நீர்மட்டம் மற்றும் நீர்வரத்து சரிந்திருப்பதால் விவசாய தேவைக்கு தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை. குடிநீர் தேவைக்காக மட்டும் பாபநாசம் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது என்றும் அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
மணிமுத்தாறு அணை நிலவரம்
இதேபோல், 118 அடி முழு கொள்ளளவு கொண்ட மணிமுத்தாறு அணையின் நீர்மட்டம் 59.19 அடியாகவும், நீர் இருப்பு 974.60 மில்லியன் கன அடியாகவும் உள்ளது. அணையின் நீர் இருப்பு 17.7 சதவீதமாக உள்ளது.
கடந்தாண்டு இதே நாளில் மணிமுத்தாறு அணை நீர்மட்டம் 91 அடியாக இருந்தது. தென் மாவட்டத்தின் முக்கிய அணைகளில் நீர்வரத்து கணிசமாக குறைந்து வரும் நிலையில், வரும் மாதங்களில் மழைப்பொழிவு எப்படி இருக்கும் என்பது முக்கிய எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
எல் நினோ உள்ளிட்ட பருவநிலை காரணிகள் குறித்து வானிலை ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கும் கணிப்புகளும் கவனம் பெற்றுள்ள நிலையில், மழை தொடர்ந்து ஏமாற்றினால் தென்மாவட்டங்கள் வறட்சியை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்படுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
"தற்போதைக்கு குடிநீர் அபாயம் இல்லை"
இதுகுறித்து அறிந்து கொள்ள திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகனை, 'ஈடிவி பாரத்' சார்பில் பிரத்யேகமாக தொடர்பு கொண்டோம். அவர் நம்மிடம் கூறுகையில், "தற்போதைய சூழலில், ஐந்து மாவட்ட மக்களுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 400 கன அடி குடிநீர் தேவைப்படுகிறது. எனவே, பாபநாசம் அணையில் இருந்து தற்போது 400 கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது. தற்போதுள்ள சூழலில் நவம்பர் மாதம் 15-ஆம் தேதி வரை, 5 மாவட்ட மக்களின் குடிநீர் தேவைக்கான தண்ணீர் அணைகளில் உள்ளது.
அதே சமயம் விவசாயத்திற்கு தேவையான தண்ணீர் இல்லை. எனவே தற்போதைய சூழலில் விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் வழங்கவில்லை. இருப்பினும் வடகிழக்கு பருவமழை விரைவில் கைகொடுக்கும் என வானிலை ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தற்போதைக்கு குடிநீர் அபாயம் எதுவும் நம் மாவட்டத்தில் இல்லை. எல் நினோ தாக்கம் தொடர்பாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கென பிரத்யேக எச்சரிக்கை எதுவும் விடப்படவில்லை" என்றார்.
"கடந்த காலங்களிலும் வறட்சி ஏற்பட்டுள்ளது"
ஓய்வுபெற்ற பொதுப்பணித் துறை அதிகாரி ஆதிமூலம், நம்மிடம் கூறுகையில், "திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இதேபோன்று 1983, 2003, 2013,2016 ஆகிய காலக் கட்டங்களிலும் வறட்சி ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக 2016-ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட வறட்சியால் மூன்று போகம் நெல் உற்பத்தி பாதித்தது.
அப்போது பாபநாசம் அணை நீர்மட்டம் வெறும் 10 அடியாக சரிந்தது. எனவே, போர்வெல் மற்றும் உள்ளூர் நீராதாரம் ஆகியவற்றின் மூலமாக அப்போதைய அதிகாரிகள் நிலைமையை சமாளித்தனர். தற்போது குடிநீர் தேவை மிகவும் அதிகரித்துள்ளது.
இதுதவிர, தொழிற்சாலைகள், கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் போன்ற மத்திய அரசின் திட்டங்கள் உட்பட பல்வேறு அமைப்புகளுக்கு தாமிரபரணி நதியில் இருந்துதான் தண்ணீர் எடுக்கப்படுகிறது. எனவே தேவை அதிகமானதால் அதற்கு ஏற்ப மழைப்பொழிவு இருக்க வேண்டும்" என்றார்.
"வனவிலங்குகள் பாதிக்கப்படும் அபாயம்"
அகத்தியமலை மக்கள் சார் இயற்கை வள காப்பு மையத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் மதிவாணன் கூறுகையில், "தற்போது ஏற்பட்ட வறட்சியால் அணைகளுக்கு நீர்வரத்து பூஜ்யமாக உள்ளது. இதனால் வனப்பகுதியில் வனவிலங்குகளுக்கு தேவையான குடிநீர் கிடைக்காமல் போகலாம். எனவே இதுபோன்ற நேரங்களில் விலங்குகளுக்கு நீர் கிடைக்க தேவையான ஏற்பாடுகளை வனத்துறை செய்ய வேண்டும்.
ஆங்காங்கே குட்டைகளை ஏற்படுத்தி தண்ணீரை சேமித்து வைத்தால் வனவிலங்குகளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். தண்ணீர் கிடைக்காத பட்சத்தில் வனவிலங்குகள் காட்டை விட்டு வெளியேறும் வாய்ப்புள்ளது" என்றார்.
"அக்டோபரில் மழை உண்டு, அடுத்த ஆண்டுதான் ஆபத்து"
தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் ராஜா கூறும்போது, "எல் நினோவால் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் வறட்சி ஏற்பட்டாலும், அக்டோபர் மாதம் வடகிழக்கு பருவமழை அதிகளவு நமக்கு மழைப்பொழிவை கொடுக்கும். அதனால் பொதுமக்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். வரும் மாதங்களில் பெய்யும் மழை நீரை சேகரித்து வைக்க வேண்டும். அடுத்த ஆண்டு இதைவிட கடுமையான வறட்சி ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது" என்று எச்சரித்தார்.
திருநெல்வேலி மாநகரின் குடிநீர் தேவை
திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில் மட்டும் மொத்தம் 76,532 குடிநீர் இணைப்புகள் உள்ளன. மாநகரில் வசிக்கும் மக்களுக்காக நாள் ஒன்றுக்கு 67.14 மில்லியன் லிட்டர் (MLD) குடிநீர் தேவைப்படுகிறது. ஆனால், தற்போது மாநகராட்சியால் 49.73 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீர் மட்டுமே வழங்க முடிகிறது.
பற்றாக்குறையோடுதான் குடிநீர் விநியோகம் நடைபெறுகிறது. குடிநீர் இணைப்பிற்காக மாநகராட்சி சார்பில் 72 மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மாநகரம் முழுவதும் 1,754 பொதுகுடிநீர் குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதுபோல் ஐந்து மாவட்டங்களுக்கும் சேர்த்து நாள் ஒன்றுக்கு 400 கன அடி தண்ணீர் குடிநீருக்காக தேவைப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.