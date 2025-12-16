ETV Bharat / state

மாவட்ட பொறுப்பில் இருந்து திமுக நிர்வாகி விலகல் - ஸ்டாலினுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

நெல்லை கிழக்கு மாவட்ட திமுக வர்த்தகர் அணி அமைப்பாளர் பொறுப்பில் இருந்து விலகுவதாக ஏ.ஆர்.ரகுமான், கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு கடிதம் எழுதியிருப்பது அந்த மாவட்ட அரசியலில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஏ. ஆர். ரகுமான்
ஏ. ஆர். ரகுமான் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 16, 2025 at 8:49 PM IST

திருநெல்வேலி: சிறுபான்மை சமூகத்தை சார்ந்தவன் என்பதினால் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்டு வருவதாக ஏ. ஆர். ரகுமான் தனது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நெல்லை கிழக்கு மாவட்ட திமுக வர்த்தகர் அணி அமைப்பாளரான ஏ. ஆர். ரகுமான் பதவியில் இருந்து விலகுவதாக திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு திடீரென கடிதம் அனுப்பி உள்ளார். சொந்த செலவில் எண்ணற்ற நலப்பணிகளை செய்திருக்கும் தன்னை சிறுபான்மை சமூகத்தினை சார்ந்தவன் என்பதால் கட்சியில் புறக்கணிக்கப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அவர் அந்த கடிதத்தில், 'கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக எண்ணிலடங்கா நலத்திட்ட பணிகளை சொந்த செலவில் செய்திருக்கிறேன். நான் சிறுபான்மை சமூகத்தினை சார்ந்தவன் என்பதினால் நெல்லை கிழக்கு மாவட்ட நிர்வாகிகளால் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்டு வருகிறேன். தலைமை பொறுப்பாளர்கள், ஒன்றிய பொறுப்பாளர்களால் ராதாபுரம் தொகுதியில் சமீப காலமாக நடைபெறும் எந்தவிதமான நலத்திட்ட பணிகளுக்கும் என்னை அழைப்பதில்லை. என்னுடைய சொந்த ஊராட்சியில் நடக்கும் நிகழ்வுகளுக்கு கூட எனக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படுவதில்லை. ஆகவே நான் நெல்லை கிழக்கு மாவட்ட திமுக வர்த்தகர் அணி அமைப்பாளர் பொறுப்பில் இருந்து விலகி கொள்கிறேன்.' என அந்த கடிதத்தில் ரகுமான் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு மாவட்டத்தை இரண்டாக பிரித்து புதிய மாவட்ட செயலாளராக கிரகாம்பெல் என்பவர் நியமிக்கப்பட்டார். கிராகம்பெல் மாவட்டச் செயலாளராக நியமிக்கப்படுவதற்கு முன்பு அவருடைய எல்லா நிகழ்ச்சியிலும் பங்கேற்ற நிலையில், அதற்குப் பிறகு ரகுமான் புறக்கணிக்கப்பட்டதாக கூறுகிறார்.

மாவட்டச் செயலாளராக நியமிக்கப்படுவதற்கு முன்பு கிரகாம்பெல் வள்ளியூர் வடக்கு ஒன்றிய செயலாளராக இருந்து வந்தார். அந்தப் பதவி தமிழ்நாடு சபாநாயகர் அப்பாவுவின் மகனான அலெக்ஸ் அப்பாவுவிற்கு வழங்கப்பட்டது. அலெக்ஸ் அப்பாவு வகித்து வந்த மாவட்ட மாணவரணி அமைப்பாளர் பதவியாவது தனக்கு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்த நிலையில், அந்த பதவியும் வழங்கப்படவில்லை. இதனால் இன்று மாவட்ட வர்த்தகர் அணி அமைப்பாளர் பதவியில் இருந்து விலகுவதாக ரகுமான் கடிதம் கொடுத்து இருக்கிறார். மாவட்ட பொறுப்பில் இருக்கும் ஒருவர் விலகல் கடிதம் கொடுத்தது நெல்லை ராதாபுரம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

இதையும் படிங்க: முதல்வர் ஸ்டாலின் நெல்லையில் 2 நாட்கள் சுற்றுப்பயணம்; அமைச்சர் கே.என்.நேரு தகவல்

குறிப்பாக ராதாபுரம் பகுதி என்பது தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தலைவர் அப்பாவு தொகுதியாகும். இங்கு ஏற்கெனவே சபாநாயகர் அப்பாவுவிற்கும், முன்னாள் திமுக கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் ஆவுடையப்பனுக்கும் உட்கட்சி மோதல் இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில், மாவட்ட பொறுப்பில் இருந்த நபர் திடீரென பதவி விலகுவதாக அறிவித்திருப்பது மாவட்ட திமுக நிர்வாகிகளிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

