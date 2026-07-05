திருநெல்வேலி இரட்டை கொலை வழக்கில் மேலும் 4 பேர் கைது - போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை
திருநெல்வேலி இரட்டை கொலை வழக்கில் இதுவரை 7 பேரை போலீசார் அடுத்தத்தடுத்து கைது செய்துள்ளனர்.
Published : July 5, 2026 at 3:02 PM IST
திருநெல்வேலி: வீரவநல்லூர் அருகே தந்தை மற்றும் மகன் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் நேற்று 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இன்று மேலும் நான்கு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
திருநெல்வேலியில் கடந்த வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற தந்தை மற்றும் மகன் இரட்டை படுகொலை சம்பவம் தமிழ்நாட்டையே உலுக்கியது. இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய 3 பேரை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர். அதனைத்தொடர்ந்து, மூலச்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் (30), ராஜதுரை (30), முத்துப்பட்டன் என்ற பட்டுராஜா (20), மகாலிங்கம் ( 24) ஆகிய நான்கு பேரை போலீசார் இன்று கைது செய்துள்ளனர். இதுவரை இந்த வழக்கில் மொத்தம் 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள நபர்களையும் போலீசார் தீவிரமாக தேடிவருகின்றனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், வீரவநல்லூர் அருகே கடந்த ஜூலை 2ஆம் தேதி மூலச்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்த காளிமுத்து தனது மகன்களான ஜெயராஜ், சின்னத்துரை ஆகியோருடன் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, காரில் வந்த மர்மக்கும்பல் காளிமுத்துவின் இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியுள்ளது.
இதில் காளிமுத்து மற்றும் அவரது இருமகன்களும் கீழே விழுந்தனர். இதையடுத்து, மர்மகும்பல் அவர்கள் மூவரையும் கொடூரமாகத் தாக்கியுள்ளனர்.
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இதில் காளிமுத்து, அவரது 5 வயது மகனான ஜெயராஜ் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மற்றொரு மகனான சின்னத்துரை பலத்த காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார். இதுகுறித்து வீரவநல்லூர் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். இந்த இரட்டை கொலை சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது.
போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், சுமார் 20 ஆண்டுகளாக இரு குடும்பத்தினருக்கும் இடையே நிலவும் தீரா பகையால் கொலை சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது தெரிய வந்தது. கொலையாளிகளைப் பிடிக்க இரண்டு டிஎஸ்பிக்கள் நான்கு காவல் ஆய்வாளர்கள் தலைமையில் ஆறு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. அதன்படி, இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய 7 பேரை போலீசார் அடுத்தத்தடுத்து அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.