திருநெல்வேலி இரட்டை கொலை வழக்கில் மேலும் ஒருவர் கைது; தப்பியோட முயன்ற போது கீழே விழுந்து எலும்பு முறிவு
கைது செய்யப்பட்ட நபர் தப்பிக்க முயன்ற போது கீழே விழுந்து கையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : July 6, 2026 at 10:57 AM IST
திருநெல்வேலி: வீரவநல்லூர் அருகே தந்தை மற்றும் மகன் படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் நேற்று வரை 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், இன்று மேலும் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
நெல்லையில் வீரவநல்லூர் அருகே கடந்த 2 ஆம் தேதி, மூலச்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்த காளிமுத்து என்பவர் தனது இரண்டு மகன்களுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, ஒரு கார் மற்றும் 8 இரு சக்கர வாகனங்களில் வந்த மர்ம கும்பல் அவரை வழிமறித்து தாக்கியதாக தெரிகிறது. இதில் கார் மோதிய வேகத்தில் 8 வயது சிறுவன் ஜெயராஜ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்த நிலையில், காளிமுத்துவை கூரிய ஆயுதங்களால் சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்து விட்டு அக்கும்பல் அங்கிருந்து தப்பி ஓடியது.
கீழே விழுந்ததில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்ட 15 வயது சிறுவன் சின்னதுரை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறான். இச்சம்பவம் குறித்து வீரவநல்லூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கினர்.
போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தாக்குதலில் ஈடுபட்ட தரப்புக்கும், காளிமுத்து தரப்புக்கும் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தீரா பகை நீடித்து வருவது தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து கொலையாளிகளை பிடிக்க இரண்டு டிஎஸ்பிக்கள், நான்கு காவல் ஆய்வாளர்கள் தலைமையில் ஆறு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன.
சம்பவ இடத்தில் தடவியல் நிபுணர்கள் சேகரித்த ஆதாரங்கள் அடிப்படையிலும், மோப்ப நாய் வரவழைக்கப்பட்டு நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையிலும் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதன்படி, நேற்று முன்தினம் (ஜூலை 4) இந்த இரட்டை கொலை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய மூலச்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்த மகேந்திரன் என்ற மகேஷ் (வயது 29), குமார் என்ற கொக்கி குமார் (வயது 23) மற்றும் அம்பாசமுத்திரம் அருகே உள்ள ஊர்க்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த முத்துச்செல்வன் (வயது 29) ஆகிய மூன்று பேரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து நேற்று (ஜூலை 5), அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் (30), ராஜதுரை (30), முத்துப்பட்டன் என்ற பட்டுராஜா (20), மகாலிங்கம் ( 24) ஆகிய நான்கு பேரை கைது செய்துள்ளனர். இந்நிலையில் இன்று மேலும் ஒருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
இந்த கைது குறித்து போலீசார் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், “திருநெல்வேலி மாவட்டம், வீரவநல்லூர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் கடந்த 2.7.2026 அன்று நடைபெற்ற இரட்டை கொலை வழக்கில், இதுவரை 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டிருந்தனர். இந்நிலையில், தொடர் புலன் விசாரணையின் அடிப்படையில், இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய கிருஷ்ணன் (29), த/பெ. குருநாதன், மூலச்சி என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மேற்படி நபர் சம்பந்தமாக தகவல் கிடைக்கப் பெற்று அவரை கைது செய்ய காவல்துறையினர் ப்ளூ மவுண்ட் அட்டை கம்பெனி அருகே, 80 அடி கால்வாய் பகுதியில் சென்ற போது, காவல் துறையினரை பார்த்து தப்பிக்கும் எண்ணத்தில் ஓடிய எதிரி, தவறி கீழே விழுந்ததில் அவரது கையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டு, தற்போது மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருந்து வருகிறார்.
இதன் மூலம், இவ்வழக்கில் இதுவரை மொத்தம் 8 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். வழக்கில் தொடர்புடைய மீதமுள்ள நபர்ளை கைது செய்யும் நடவடிக்கை தொடர்ந்து தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது” என கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில் மொத்தம் 11 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இதுவரை 8 பேர் மட்டுமே கைதாகி உள்ளனர். மற்றவர்களை கைது செய்யும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.