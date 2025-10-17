தொடரும் கனமழை: சரிந்த தீபாவளி விற்பனை... வியாபாரிகள் வேதனை!
இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகை முன்னதாகவே வந்தாலும் மழை காரணமாக விற்பனை அமோகமாக இல்லை என வியாபாரிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : October 17, 2025 at 8:46 PM IST
திருநெல்வேலி: தொடர் மழை காரணமாக நெல்லை நகர்ப்பகுதிகளில் தீபாவளி விற்பனை குறைந்துள்ளதாக வியாபாரிகள் வேதனை தெரிகின்றனர்.
தீபாவளி பண்டிகை வரும் 20ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படவுள்ளது. அதனை முன்னிட்டு புத்தாடை, பலகாரம், பட்டாசு ஆகியவற்றை வாங்குவதற்காக மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக நகர பகுதிகளில் உள்ள கடை வீதிகளை நோக்கி படையெடுத்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள மாநகர பகுதிகளான டவுன் பாளையங்கோட்டை, வண்ணாரக்கோட்டை போன்ற இடங்களில் உள்ள ஜவுளிக்கடைகள் மற்றும் பட்டாசு கடைகளில் பொதுமக்கள் குவிந்த வண்ணம் இருந்தனர்.
நெல்லை டவுனில் புகழ்பெற்ற நெல்லையப்பர் கோயில், வடக்கு ரத வீதியில் நூற்றுக்கணக்கானோர் சாலையோர கடைகளை அமைத்துள்ள நிலையில், விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்று வந்தது. இந்நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக வடகிழக்கு பருவ மழையின் தாக்கத்தால் திருநெல்வேலிக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் (மிக கனமழை) விடுப்பட்டது. அதனால், மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறாமல் உள்ளனர். இதன் காரணமாக தீபாவளி விற்பனை கடந்த ஆண்டை போல் இல்லாமல் சற்று குறைவாகவே இருப்பதாக வியாபாரிகள் கவலை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இது குறித்து சாலையோர வியாபாரி முகமது அலி கூறுகையில், “மழை காரணமாக இந்த ஆண்டு வியாபாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மழையால் சாலையில் தண்ணீர் தேங்கி இருக்கிறது. அதனால், மக்கள் வந்து செல்வதற்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது. எங்களுக்கும் பொருட்களை விற்பனை செய்வதில் சிரமம் இருக்கிறது. மழையால் கூட்டம் வெகுவாக குறைந்துள்ளது” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய இமாம் செரிப் என்பவர், “இந்த ஆண்டு முன்னதாகவே தீபாவளி பண்டிகை வருகிறது. இந்த ஆண்டு வியாபாரம் குறைவாக இருந்து வந்த நிலையில், தற்போது மழை பெய்து மேலும் வியாபாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மழையால் சாலையோர வியாபாரிகள் பல்வேறு சிரமங்களை சந்திக்கின்றனர். இங்கு ஏழை எளிய நடுத்தர மக்களுக்கு குறைந்த விலையில் பேண்ட், சட்டை , சேலை, நைட்டி, பனியன் போன்ற அனைத்து வகையான துணி வகைகளும் கிடைக்கும். நாளொன்றுக்கு 30 ஆயிரம் ரூபாய் வரை வியாபாரம் ஆகும். ஆனால், மழையால் வெறும் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மட்டுமே வியாபாரம் ஆகிறது” என்று வேதனையோடு தெரிவித்தார்.