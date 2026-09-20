மு.க.ஸ்டாலின் பட்டிமன்றப் பேச்சாளரைப் போல் எதுகை மோனையில் பேசுகிறார்- அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விமர்சனம்
லண்டன் சுற்றுப்பயணத்தின் போது முதலமைச்சர் விஜய் ஈர்த்துள்ள முதலீடுகள் குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 20, 2026 at 11:02 PM IST
திருநெல்வேலி: முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பட்டிமன்றப் பேச்சாளரைப் போல் எதுகை மோனையில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விமர்சித்துள்ளார்.
மு.க.ஸ்டாலின் குறித்து விமர்சனம்
திருநெல்வேலி சுற்றுலா மாளிகையில் இன்று (செப்.20) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த பள்ளிக்கல்வித்துறை, தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "தமிழும், தமிழ்நாடும் மிகச் சிறப்பான எதிர்காலத்தை நோக்கி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் செயல்பட்டு வருகிறது. பட்டிமன்றப் பேச்சாளரான நான் சட்டமன்றத்தில் பேச ஆரம்பித்துவிட்டேன். முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பட்டிமன்றப் பேச்சாளரைப் போல் எதுகை மோனையில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்.
முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அரசியலுக்காக தமிழ்நாடு அரசு குறித்து பேசி வருகிறார். என்னைப் பார்க்கும் போதெல்லாம் அன்பாக பேசக்கூடியவர். மக்களுக்காகத்தான் அனைவரும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு பணி செய்து வருகிறோம். திட்டமிட்டு சட்டமன்றத்தில் நிறுத்தப்பட்ட நேரலை, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உத்தரவின்பேரில் திமுகவின் கொடுமைகள் வெட்டவெளிச்சம் போட்டு காட்டப்பட்டுள்ளது. திருக்குறள் ஒலிக்கும் நொடி முதல் முடியும் வரை நேரலை செய்யப்பட்டு வருகிறது. சட்டமன்ற நிகழ்வுகள் முழுமையாக நேரலை செய்யப்பட்டுள்ளது.
சட்டமன்ற நிகழ்வுகளை 30,000 பேர் கண்டுகளிப்பு
கடந்த ஆக.29, 30 ஆகிய தேதிகளில் 30,000-க்கும் மேற்பட்டோர் நேரில் சட்டமன்ற நிகழ்வுகளை பார்த்துள்ளனர். பள்ளிக்கூட மாணவர்கள் அதிகமாகப் பார்த்துள்ளனர். பல கோடி பேர் சட்டமன்ற நிகழ்வுகளை நேரலையில் பார்த்துள்ளனர். கற்பனை நிகழ்ச்சி, பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளைத் தாண்டி சட்டமன்ற நிகழ்வுகளை பெண்கள் சமையல் செய்து கொண்டே பார்த்துள்ளனர். சபாநாயகருக்கும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கும் நேரலை நிகழ்ச்சியை ஒளிபரப்பியதற்காக நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
சட்டமன்றத்திற்கு வருபவர்களின் எண்ணிக்கை உயர்வு
திமுக கூட்டணிக் கட்சியினரிடம் திமுக பண்ணையார் மனப்பான்மையுடன்தான் இருந்தது. ஆட்சியிலும் பங்கு, அதிகாரத்திலும் பங்கு என்பதை முதலமைச்சர் சொன்னார்; அதைச் செய்துள்ளார். மக்களின் தயவில்தான் ஆட்சி நடக்கிறது. வேறு யாருடைய தயவிலும் ஆட்சி நடக்கவில்லை. இந்த ஆட்சி தொடரும். ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை, கலைஞர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட சட்டமன்றம், மாற்று சட்டமன்றம் அமைப்பதற்கு பல்வேறு கட்சிகள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளன.சட்டமன்றத்தில் நாள்தோறும் கூட்டம் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. சட்டமன்றத்தைப் பார்ப்பவர்கள், மனு கொடுப்பவர்கள் வருவது கூடிக் கொண்டிருக்கிறது.
அரசியலுக்காக எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுகிறார்
மக்களின் கருத்தைக் கேட்டு சுமூகமான முறையில்தான் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் முடிவெடுப்பார். மக்களின் நலன் சார்ந்த இறுதி முடிவை முதலமைச்சர் எடுப்பார். கடன் தொகையைச் சுட்டிக் காட்டித்தான் முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லியிருக்கிறார். அரசியலுக்காக இதைப் பேசியிருக்கிறார். இட நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது உண்மை. உலகத்தில் எங்கும் நடந்து சென்றுக்கூட ஒப்பந்தம் போட முடியாது. பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு உலகம் முழுக்க கிளை உள்ளது. அவர்கள் நாட்டுக்குச் சென்று பேசுவதுதான் மரபு.
முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கோட் சூட்டுடன் வெளிநாட்டுக்குச் சென்ற காட்சிகளை நாங்களே பார்த்து ரசித்துள்ளோம். அரசியல் வேறுபாடு காரணமாக, அரசியலுக்காக அவர் பேசியுள்ளார். லண்டனில் முதலமைச்சர் ஈர்த்துள்ள முதலீடுகள் குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும். நல்ல முதலீடுகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன.
சண்முகம் பேசுவது அவர் உரிமை
கம்யூனிஸ்ட் தோழர் சண்முகத்தின் அரசியல் அனுபவம் எங்களது வயது. “நெற்றிக்கண் திறந்தாலும் குற்றம் குற்றமே” எனப் பேசக்கூடியவர் அவர். அவர் பேசுவது அவரது உரிமை. சண்முகம் வயதில் பெரியவர். அவர் சொல்வதை எதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமோ, அதனை வெளிப்படையாகவே நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம். நடைமுறைக்கு எது சரியோ, அதை மட்டுமே நாங்கள் எடுத்துக் கொள்கிறோம். அவர் சொல்வதை அனைத்தும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது; எங்களைப் பொறுத்தவரை பேச்சைக் குறைத்து செயலில் காட்டி வருகிறோம்" எனத் தெரிவித்தார்.