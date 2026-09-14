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ஆயுதங்களுடன் கூடிய நபர்கள்: ஏ+ குற்றவாளியின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தை முடக்கிய நெல்லை காவல்துறை

சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகளின் நடவடிக்கைகள் மீது காவல்துறையினர் தொடர்ந்து தீவிர கண்காணிப்பு மேற்கொண்டு, சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

இருசக்கர வாகனங்களைப் பறிமுதல் செய்த காவல்துறை
இருசக்கர வாகனங்களைப் பறிமுதல் செய்த காவல்துறை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 12:12 PM IST

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திருநெல்வேலி: சேரன்மகாதேவி அருகே ஏ+ சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியான நவீனின் பிறந்தநாளை கொண்டாடுவதற்காக அரிவாளுடன் கூடியிருந்த 8 பேரை கைது செய்த காவல்துறையினர் அங்கிருந்து 12 இருசக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், சேரன்மகாதேவி காவல்நிலைய சரகத்தில், நாங்குநேரி பகுதியைச் சேர்ந்த சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியான நவீன் என்பவர் தற்போது சிறையில் உள்ளார். இந்நிலையில், அவரது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு கேக் வெட்டி கொண்டாடுவதற்காக சேரன்மகாதேவி முதல் கூனியூர் செல்லும் சாலையில் உள்ள பாலத்தின் கீழ் கடந்த செப்டம்பர் 12-ஆம் தேதி அன்று இரவு 08:50 மணியளவில் 5 சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகள் அடங்கியிருந்த ஒரு கும்பல் கூடியிருந்தனர்.

அங்கிருந்த சிலர் அரிவாள் வைத்திருந்ததாகவும், குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுவதற்காகக் கூடியிருந்ததாகவும் காவல்துறைக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. இதையடுத்து, குற்றவாளிகள் கூடியிருந்த இடத்திற்கு ரோந்து காவலர்கள் விரைந்து சென்றுள்ளனர்.

காவல்துறையினரைக் கண்டதும் அங்கிருந்த கும்பல் தப்பியோடி உள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து, காவல்துறையினர் மேற்கொண்டத் துரித நடவடிக்கையின் காரணமாக, இச்சம்பவத்தில் தொடர்புடைய பாலமுருகன், பாஸ்கர், உள்ளி பிச்சையா, வேல் கணேஷ், மகேஷ் கண்ணன், சுப்பையா (எ) சூர்யா, முப்பிடேஷ், பேச்சிகுட்டி (எ) ராம் ஆகிய 8 நபர்களும் கைது செய்யப்பட்டனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சேரன்மகாதேவி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்துள்ளனர். மேலும், தப்பியோடிய நபர்களை கைது செய்வதற்காக தனிப்படை அமைத்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர். அதேபோல், சம்பவம் நடந்த இடத்தில் இருந்து சுமார் 12 இருசக்கர வாகனங்களையும் காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

தப்பியோடிய மற்ற நபர்களை அடையாளம் கண்டு கைது செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளும் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக சேரன்மகாதேவி காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

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மேலும், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கை சீர்குலைக்கும் வகையில் செயல்படும் சமூக விரோதிகள் மற்றும் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகளின் நடவடிக்கைகள் மீது காவல்துறையினர் தொடர்ந்து தீவிர கண்காணிப்பு மேற்கொண்டு, சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக மாவட்ட காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில் பட்டா கத்தியை வைத்து கேக் வெட்டி பிறந்தநாளை கொண்டாடிய குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைப்பட்டுள்ளனர். அந்தவகையில், நெல்லை மாவட்டத்திலும் காவல்துறையினரின் இந்த துரித நடவடிக்கை பாராட்டுகளை பெற்று வருகிறது.

TAGGED:

அதிரடி காட்டிய காவல்துறை
சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள்
திருநெல்வேலி காவல்துறை
HISTORY SHEETER CRIMINALS
CHERANMAHADEVI POLICE STATION

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