ஊட்டி போல் மாறிய திருநெல்வேலி - கடும் குளிரிலும் விவசாயத்தை மறக்காத மூதாட்டிகள்

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கடும் குளிர் நிலவி வரும் நிலையில், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் வயதான மூதாட்டிகள் கடும் குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் அதிகாலையில் விவசாய பணிகளில் ஈடுபட்டனர்.

திருநெல்வேலியில் கடும் குளிரிலும் விவசாயப் பணிகளை தொடர்ந்த மூதாட்டிகள்
திருநெல்வேலியில் கடும் குளிரிலும் விவசாயப் பணிகளை தொடர்ந்த மூதாட்டிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 29, 2025 at 3:29 PM IST

திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலியில் கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு வெப்பநிலை 25 டிகிரி பதிவானதால் கடும் குளிர் நிலவி வருகிறது.

வடகிழக்கு பருவமழை மற்றும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் கனமழை பெய்தது. இரண்டு தினங்களாக சற்று மழை ஓய்ந்த நிலையில், டிட்வா புயலின் எதிரொலியாக தற்போது மீண்டும் மழை பெய்ய தொடங்கியுள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக நம்பியாறு பகுதியில் 18 மில்லி மீட்டரும், மூலக்கரைப்பட்டியில் 16 மில்லி மீட்டரும், பாளையங்கோட்டை 13 மில்லி மீட்டரும் மழை பதிவாகியுள்ளது. இதனிடையே, நேற்று முதல் மதுரை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி ஆகிய தென் மாவட்டங்களில் கடுமையான குளிர் நிலவுகிறது.

திருச்செந்தூர் பகுதியில் நேற்று பகல் நேர வெப்பநிலை 20 டிகிரியாக குறைந்ததால் கடும் குளிர் நிலவியது. திருநெல்வேலியில் நேற்று பல ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு 25 டிகிரி குளிர் பதிவாகியுள்ளது. திருநெல்வேலியில் நவம்பர் மாத வரலாற்றில் இந்தளவு குளிர் பதிவானது இதுவே முதல் முறை என்றும், கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் இல்லாத குளிர் எனவும் வெதர்மேன் ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

திருநெல்வேலியில் கடும் குளிரிலும் விவசாயப் பணிகளை தொடர்ந்த மூதாட்டிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இன்றும் கடும் குளிர் மக்களை வாட்டி வதைத்து வருகிறது. இருப்பினும் குளிருக்கு இடையே இன்று காலை மக்கள் வழக்கம் போல் தங்கள் அன்றாட பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக தற்போது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பிசான சாகுபடியின் கீழ் விவசாயம் நடைபெற்று வருகிறது. எனவே குளிருக்கு இடையில் விவசாயிகள் அதிகாலையில் இருந்தே தங்கள் விவசாயப் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

மேலும் அம்பாசமுத்திரம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் வயதான மூதாட்டிகள் கடும் குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் அதிகாலையில் விவசாய பணிகளுக்கு ஈடுபட்ட காட்சிகளை காண முடிந்தது. இது குறித்து அம்பாசமுத்திரம் பகுதியை சேர்ந்த இளைஞர் ராம்குமார் கூறுகையில், ”இந்த ஆண்டு வழக்கத்தை விட குளிர் அதிக அளவு காணப்படுகிறது. மக்கள் பலர் வீட்டுக்குள் முடங்கியுள்ளனர். நாங்கள் விவசாயம் பார்ப்பதால் காலையிலேயே வயலுக்கு வந்து விட்டோம். தொடர்ந்து இங்கு மழையும் பெய்து வருகிறது” என்றார்.

திருநெல்வேலியில் நிலவும் கடும் குளிரில் விவசாயப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த மூதாட்டி ராசம்மா கூறுகையில், ”எந்த ஆண்டும் இல்லாத வகையில், இந்த ஆண்டு குளிர் அதிகமாக உள்ளது. காலையில் சூடாக தேநீர் அருந்திவிட்டு, குளிரை சமாளித்து, வேலைக்கு வந்துவிட்டோம். கூலி வேலை பார்ப்பதால் வேறு வழி இல்லாமல் கடும் குளிரிலும் வேலைக்கு வந்திருக்கிறோம்” என்றார்.

