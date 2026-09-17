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வாக்கிங் சென்ற ஆந்திராவை சேர்ந்த பல் மருத்துவரைத் தாக்கி ஜிபே மூலம் பணம் பறிப்பு

குற்றம் இழைத்தவர்களை விரைந்துப் பிடித்து உரிய தண்டனை பெற்று தர வேண்டும் என காவல்துறையினரை வண்ணாரப்பேட்டை பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

பாளையங்கோட்டை காவல் நிலையம்
பாளையங்கோட்டை காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 8:47 PM IST

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திருநெல்வேலி: வாக்கிங் சென்ற வடமாநில பல் மருத்துவரை தாக்கி ஜிபே மூலம் பணம் பறிக்கப்பட்ட சம்பவம் திருநெல்வேலியில் நிகழ்ந்துள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், வண்ணாரப்பேட்டைப் பகுதியில் மத்திய அரசின் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த மருத்துவமனைக்கு திருநெல்வேலி மாநகரம் மட்டுமல்லாமல் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து நாள்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான நோயாளிகள் சிகிச்சைக்காக வந்து செல்கின்றனர்.

இந்த நிலையில், ஆந்திர மாநிலம், குண்டூர் பகுதியைச் சேர்ந்த பசுவையா பாபு (வயது 28) என்ற பல் மருத்துவர் நேற்று முன்தினம் (செப்.15) பணி மாறுதல் பெற்று திருநெல்வேலி இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் சேர்ந்துள்ளார். இவர் நாள்தோறும் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளார். அந்த வகையில், இவர் நேற்றிரவு (செப்.16) வண்ணாரப்பேட்டை- மதுரை சாலையில் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டிருந்தார்.

வெளிச்சமில்லாத பகுதியில் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டிருந்த பல் மருத்துவரை அங்கு மறைந்திருந்த 10- க்கும் மேற்பட்ட மர்ம கும்பல் வழிமறித்து தாக்கியுள்ளது. பல் மருத்துவர் பசுவையா பாபுவிற்கு தமிழ் தெரியாத நிலையில் கும்பலிடம் இருந்து தப்பிக்க முடியாமல் திணறியுள்ளார்.

மருத்துவரின் கையில் ரொக்க பணம் எதுவும் இல்லை என்பதை அறிந்த அந்த மர்மக்கும்பல், அவரது செல்போனை பறித்து, அதிலிருந்து 50,000 ரூபாயை மூன்று முறையாக வேறொருவர் அக்கவுண்டுக்கு மாற்றியுள்ளனர். முதலில் மருத்துவர் பணத்தை அனுப்ப மறுத்தபோது அவரை தாக்கி வலுக்கட்டாயமாக பணம் அனுப்ப வைத்துள்ளனர். இதையடுத்து, அந்த கும்பல் அங்கிருந்து தப்பித்துச் சென்றுள்ளது.

அதன் தொடர்ச்சியாக, பாளையங்கோட்டை காவல் நிலையத்திற்கு சென்ற பல் மருத்துவர் பசுவையா பாபு புகார் மனு அளித்துள்ளார். புகாரின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

திருநெல்வேலி மாநகரத்தின் மைய பகுதியாகவும், பல்வேறு வணிக நிறுவனங்கள் நிறைந்த பகுதியாகவும், மக்கள் நடமாட்டம் மிகுந்தப் பகுதியாகவும் உள்ள வண்ணாரப்பேட்டையில் பல் மருத்துவரைத் தாக்கி பணத்தை பறித்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த குற்றத்தில் ஈடுபட்டவர்களை விரைந்துப் பிடித்து உரிய தண்டனை பெற்று தர வேண்டும் என காவல்துறையினரை வண்ணாரப்பேட்டை பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

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TAGGED:

ஜிபே மூலம் பணம் பறிப்பு
வடமாநில பல் மருத்துவர்
TIRUNELVELI DISTRICT
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