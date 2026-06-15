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ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் சுகாதார சீர்கேடு - பராமரிப்பின்றி கிடக்கும் கழிப்பறைகள்

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள கழிப்பறைகளை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும் என்று திருநெல்வேலி ஆட்சியருக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

பராமரிப்பின்றிக் கிடக்கும் ஆட்சியர் அலுவலக கழிப்பறைகள்
பராமரிப்பின்றிக் கிடக்கும் ஆட்சியர் அலுவலக கழிப்பறைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 4:56 PM IST

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திருநெல்வேலி: ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள கழிப்பறைகள் பராமரிப்பின்றி கிடப்பதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். இது குறித்து ஆட்சியர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், கொக்கிரகுளத்தில் அமைந்துள்ளது மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம். இந்த பிரமாண்ட கட்டிடம் மொத்தம் நான்கு தளங்களைக் கொண்டுள்ளது. இங்கு ஆட்சியர் அலுவலகம் தவிர மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர்கள், தனி வட்டாட்சியர் அலுவலகங்கள், மாவட்ட ஆதி திராவிட நலத்துறை, பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை உள்பட பல்வேறு முக்கிய துறையைச் சார்ந்த அலுவலகங்கள் இயங்கி வருகின்றன.

இதனால் திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எப்போதும் பரபரப்பாகக் காணப்படும். குறிப்பாக, வாரந்தோறும் திங்கட்கிழமை அன்று குறைதீர் முகாம் நடைபெற்று வருகிறது. இம்முகாமில் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து புகார் மனு அளித்து செல்கின்றனர். இந்த நிலையில், ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பணி புரியும் ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் வசதிக்காக ஒவ்வொரு தளத்திலும் கழிப்பறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த கழிப்பறைகள் பராமரிப்பின்றிக் காணப்படுகிறது. குறிப்பாக, ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் முதல் மற்றும் இரண்டாம் தளங்களில் உள்ள கழிப்பறைகள் முற்றிலும் சேதமடைந்து காணப்படுகிறது. ஒரு சில கழிப்பறைகளை பழைய பொருட்களைச் சேமிக்கும் குடோனாக மாற்றியுள்ளனர். மாற்றுத்திறனாளிக்கென்று அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு கழிப்பறைகளில் கதவுகள் சேதமடைந்துள்ளன. அதனை பயன்படுத்தும் மக்கள், கயிறு மூலம் கதவை மூடி பயன்படுத்தி வரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

கழிப்பறைகள் சுகாதாரமின்றி கடும் துர்நாற்றம் வீசுவதால் பொதுமக்கள் மட்டுமின்றி ஊழியர்களும் கடும் அவதியடைந்துள்ளனர். அதே போல், அனைத்து தளங்களிலும் எலிகளின் தொல்லை அதிகரித்துள்ளது. எலிகள் சர்வசாதாரணமாக உலாவி வருகின்றன. இதனால் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள முக்கிய கோப்புகளை எலிகள் சேதப்படுத்தும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது.

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பல்வேறு கோரிக்கைளை வலியுறுத்தி ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு பொதுமக்கள் மனு அளிக்க வருகை தரும் நிலையில், ஆட்சியர் அலுவலகத்திலேயே கழிப்பறைகள் சுகாதாரமின்றி சுகாதார சீர்கேடு நிலவுவது பொதுமக்களை முகம் சுளிக்க வைக்கிறது. திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன், ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள கழிப்பறைகளைச் சீரமைக்க உரிய உடனடியாக நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

TAGGED:

சுகாதார சீர்கேடு
பராமரிப்பின்றிக் கழிப்பறைகள்
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