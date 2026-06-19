மனைக்கு ஒப்புதல் வழங்கிய விவகாரம்: திமுக ஒன்றிய செயலாளருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை
திமுக ஒன்றிய செயலாளர் பி.சி.ராஜன், செயல் அலுவலருடன் இணைந்து மனை ஒப்புதல் வழங்கியதில் 1.2 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு ஏற்படுத்தியது கண்டறியப்பட்டது.
Published : June 19, 2026 at 3:33 PM IST
திருநெல்வேலி: மனைக்கு ஒப்புதல் வழங்கியதில் அரசுக்கு இழப்பீடு ஏற்படுத்தியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் திமுக ஒன்றிய செயலாளருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து, திருநெல்வேலி ஊழல் தடுப்பு நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பளித்துள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கடந்த 2011- 16 ஆம் ஆண்டில் களக்காடு பேரூராட்சி தலைவராக பி.சி.ராஜன் என்பவர் இருந்தார். அவரும், அப்போது செயல் அலுவலராக இருந்த முத்துக்குமார் என்பவரும் சேர்ந்து, களக்காடு பகுதியில் தனியாருக்கு 74 ஏக்கரில் மனைக்கு ஒப்புதல் வழங்கியதில் ஒரு கோடியே 20 லட்சம் ரூபாய் தமிழ்நாடு அரசுக்கு இழப்பீடு ஏற்படுத்தியதாக கண்டறியப்பட்டது.
இதுகுறித்து திருநெல்வேலி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார், இருவர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். இவ்வழக்கின் ஆவணங்களை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை காவல் ஆய்வாளர் ராபின் ஞானசிங், தலைமை காவலர் முருகன் உள்ளிட்டோர் திருநெல்வேலி ஊழல் தடுப்பு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து, சாட்சியங்களை இன்று ஆஜர்படுத்தினர்.
இவ்வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சுப்பையா, மனைக்கு ஒப்புதல் கொடுத்த அப்போதைய பேரூராட்சி தலைவர் பி.சி.ராஜன் மற்றும் முத்துக்குமார்தலா 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து இன்று தீர்ப்பளித்தார். மேலும் இருவருக்கும் தலா 31,000 அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது. இவ்வழக்கில் அரசு தரப்பு வழக்கறிஞராக பாரத ரத்னா ஆஜராகி வாதாடினார்.
மேலும் இவ்வழக்கில் தண்டனை பெற்ற பி.சி.ராஜன் களக்காடு திமுக ஒன்றிய செயலாளராக தற்போது பொறுப்பில் உள்ளார். களக்காடு தற்போது பேரூராட்சியில் இருந்து நகராட்சியாக மாறியுள்ளது. இந்நிலையில், அப்பகுதியின் திமுக பிரமுகர் ராஜன் லஞ்ச வழக்கில் சிறை தண்டனை பெற்றிருப்பது திருநெல்வேலி மாவட்ட அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.