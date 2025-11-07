ETV Bharat / state

விபத்தில் உயிரிழந்தவர் குடும்பத்துக்கு ரூ.1 கோடி இழப்பீடு - காப்பீட்டு நிறுவனத்துக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு!

காப்பீட்டு ஒப்பந்தம் வணிக நோக்குடையது என்றாலும், அதன் அடிப்படை சமூகநலன் மற்றும் பாதுகாப்புக் கொள்கையாகும். உடல்ரீதியான இயலாமையால் ஒருவர் கடமையை செய்ய முடியாதபோது மனிதாபிமான அடிப்படையில் காப்பீட்டு நிறுவனம் செயல்பட்டிருக்க வேண்டும்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 7, 2025 at 3:43 PM IST

திருநெல்வேலி: நெல்லை மாவட்டம், பாளையங்கோட்டையில் விபத்தில் கோமா நிலைக்கு சென்று சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தவர் குடும்பத்துக்கு ரூ.1 கோடி இழப்பீடு தொகை வழங்க காப்பீட்டு நிறுவனத்துக்கு மக்கள் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாளையங்கோட்டை, சொக்கலிங்க சுவாமி கோயில் தெருவை சேர்ந்தவர் எஸ். விசாலாட்சி (36). இவரது கணவர் சரவணன் ரெங்கநாதன். ரிலையன்ஸ் நிப்பான் லைப் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தில் 30 ஆண்டு காலத்திற்கு ரூ.1 கோடி மதிப்பில் டேர்ம் பாலிசி ஒன்றை கடந்த 2015 ஜூலை 8 ஆம் தேதி எடுத்திருந்தார்.

அதற்கான முதல் ஆண்டு பிரீமியமாக ரூ.7,425.96-ஐ (ஜூலை 1 முதல் 2016 ஜூலை 1 வரையிலான பிரீமியம்) செலுத்தியிருந்தார். இந்த நிலையில் சரவணன் ரெங்கநாதன் கடந்த 2015 அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி கரூர் - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் காரில் சென்ற போது விபத்தில் சிக்கினார். இதில் அவருடைய தலையிலும், உடலிலும் பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்டன. இந்த விபத்து குறித்து, குளித்தலை காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்த விபத்து நடந்த நாள் முதலே சரவணன் ரெங்கநாதன் கோமா நிலைக்குச் சென்றார். அவர் திருச்சி மற்றும் நெல்லையில் உள்ள பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் தொடர் சிகிச்சை பெற்றார். ஆனாலும் சிகிச்சை பலனின்றி கடந்த 2016 ஆகஸ்ட் 17 ஆம் தேதி உயிரிழந்தார். விபத்து நிகழ்ந்த 2015 அக்டோபர் 17 முதல் அவர் இறக்கும் 2016 ஆகஸ்ட் 17 வரை, அவர் முழுமையாக கோமா நிலையிலேயே இருந்தார்.

சரவணன் ரெங்கநாதன் உயிரிழந்ததை அடுத்து, அவரது மனைவி விசாலாட்சி (முதல் மனுதாரர்) காப்பீட்டுத் தொகையை வழங்க கோரி கடந்த 2016 நவம்பர் 8 ஆம் தேதி விண்ணப்பித்தார். ஆனால் காப்பீட்டு நிறுவனம் அக்கோரிக்கையை நிராகரித்தது. இதையடுத்து விசாலாட்சி மக்கள் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தார். அந்த வழக்கில் பாலிசிக்கான இரண்டாம் ஆண்டு பிரீமியம், சலுகை நாட்கள் உள்பட 2016 ஜூலை 31 ஆம் தேதிக்குள் செலுத்தப்படவில்லை என்றும், அவர் இறந்த தேதியான 2016 ஆகஸ்ட் 17 அன்று பாலிசி அமலில் இல்லை என்று காப்பீட்டு நிறுவனம் வாதிட்டது.

வழக்கை விசாரித்த மக்கள் நீதிமன்றம் காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் வாதத்தை நிராகரித்தது. அந்த உத்தரவில், ''சரவணன் ரெங்கநாதன் விபத்தில் சிக்கிய தேதியான 2015 அக்டோபர் 17 அன்று, பாலிசி முழுமையாக அமலில் இருந்தது. விபத்து நடந்த நாளிலிருந்து, அவர் இறக்கும் வரை கோமா நிலையில் இருந்தார் என்பதை மருத்துவ ஆவணங்கள் தெளிவாக நிரூபித்தன.

இதை காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் தரப்பு சாட்சியான நாகராஜன் மணியும் குறுக்கு விசாரணையின் போது ஒப்புக் கொண்டார். காப்பீட்டாளர் கோமா நிலையில் இருந்ததால் அவரால் பிரீமியத்தை செலுத்த இயலவில்லை. எனவே பிரீமியம் செலுத்தாதது "வேண்டுமென்றோ அல்லது உள்நோக்கத்துடனோ" செய்யப்பட்ட தவறு அல்ல''.

ஒரு காப்பீட்டு ஒப்பந்தம் என்பது வணிக நோக்குடையது என்றாலும், அதன் அடிப்படை சமூக நலன் மற்றும் பாதுகாப்புக் கொள்கையாகும். உடல்ரீதியான இயலாமையால் ஒருவர் தனது கடமையை செய்ய முடியாதபோது, மனிதாபிமான மற்றும் சமத்துவக் கருத்தாய்வுகளின் அடிப்படையில் காப்பீட்டு நிறுவனம் செயல்பட்டிருக்க வேண்டும்'' என, சுட்டிக்காட்டிய நீதிமன்றம் பாலிசி காலாவதியாகிவிட்டது என்ற காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் வாதத்தை ஏற்க முடியாது என்று தீர்ப்பளித்துள்ளது.

மேலும் ரிலையன்ஸ் நிப்பான் லைப் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம், மனுதாரருக்கு ரூ.1 கோடியை இந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து (05.11.2025) ஆண்டுக்கு 6% வட்டியுடன் வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது.

இந்த தொகையை முதல் மனுதாரரான விசாலாட்சி வங்கிக் கணக்கில் செலுத்த வேண்டும். அவர், தன்னுடைய இரண்டு மைனர் குழந்தைகளான ஷிவானி மற்றும் ரிஷிவர்தன் பெயரில் தலா ரூ.25 லட்சத்தை அவர்கள் மேஜர் ஆகும் வரையில் நிரந்தர வைப்பு நிதியாக (Fixed Deposit) செலுத்த வேண்டும். மேலும், தனது மாமியாரும் நான்காம் மனுதாரருமான தனலட்சுமிக்கு ரூ.25 லட்சம் வழங்க வேண்டும் என, மக்கள் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது.

