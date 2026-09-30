கட்டி முடிக்கப்பட்ட கட்டடத்திற்கு மீண்டும் டெண்டர் வழங்கிய திருநெல்வேலி மாநகராட்சி; வெளியான 'பகீர்' தகவல்
கட்டடத்தை ஆய்வு செய்த உதவி செயற்பொறியாளர், இக்கட்டத்தின் சுவர்களில் சில இடங்களில் விரிசல்கள் ஏற்பட்டியிருந்ததை ஒப்பந்தக்காரருக்கு சுட்டிக்காட்டி அவற்றை நிவர்த்தி செய்ய அறிவுத்தியுள்ளார்கள்.
Published : September 30, 2026 at 7:47 PM IST
திருநெல்வேலி: கட்டி முடிக்கப்பட்ட கட்டடத்திற்கு மீண்டும் டெண்டர் வழங்கப்பட்ட சம்பவம் நெல்லை மாநாகராட்சியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில் தேசிய நகர்ப்புற சுகாதார இயக்கத்தின் (NUHM) 2023-24 திட்டத்தின்கீழ், ரூ.1.20 கோடி மதிப்பீட்டில் கொக்கிரகுளத்தில் உள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் கட்டுவதற்கான பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதற்கான உத்தரவாணையை கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு மாநகராட்சி சார்பாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து கட்டட பணிகள் நடைபெற்று வந்தது. கட்டுமான பணிகள் முடிவுறும் தருவாயில் உள்ளது. இந்நிலையில் ஏற்கனவே கட்டி முடிக்கப்பட்ட இந்த கட்டடத்திற்கு மீண்டும் டெண்டர் கோரப்பட்ட சம்பவம் திருநெல்வேலியில் பெரும் சர்ச்சை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, குறிப்பிட்ட ஒரு நபருக்கு மட்டும் அந்த ஒப்பந்தம் தரப்பட்டுள்ளதாகவும், மொத்தம் 52.50 லட்சம் ரூபாய்க்கு டெண்டர் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியானது
ஏற்கனவே கட்டி முடிக்கப்பட்ட கட்டடத்திற்கு மீண்டும் டெண்டர் வழங்கப்பட்டது ஏன் என்ற கேள்வி தற்போது எழுந்துள்ளது. இதையடுத்து தகவல் அறிந்த திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் இன்று அதிரடியாக சம்பந்தப்பட்ட நகர்ப்புற சுகாதார நிலைய கட்டடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது கட்டுமான பணியில் பல்வேறு குறைகள் இருப்பது தெரிய வந்தது.
குறிப்பாக பல்வேறு இடங்களில் விரிசல் ஏற்பட்டிருந்தது. இதை எடுத்து திருநெல்வேலி மாநகராட்சி ஆணையர் மோனிகா ராணாவை தொடர்பு கொண்டு மாவட்ட ஆட்சியர் கடும் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியதாக தெரிகிறது. இதையடுத்து மாநகராட்சி ஆணையர் மோனிகாவும் அதிரடியாக அந்த கட்டடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அதிகாரிகளின் ஆய்வை தொடர்ந்து இந்த கட்டடத்திற்கு புதிதாக போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஒப்பந்த நிறுவனத்திற்கு 6 லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து மாநகராட்சி ஆணையர் உத்தரவிட்டுள்ளார்
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இது தொடர்பாக திருநெல்வேலி மாநகராட்சி ஆணையர் மோணிகா ராணா வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பில், "திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில் கடந்த 2023 ம் ஆண்டு (NUHM 2023-24) நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் ரூ.1.20 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டுவதற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு, M/s.R.R. Builders என்ற நிறுவனத்திற்கு 11.01.2024 அன்று பணி உத்தரவு
வழங்கப்பட்டது.
இந்த ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் கட்டும் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட இடம் பிரச்சனைக்கு உள்ளாகி இருந்ததினால் இரு முறை இடம் மாற்றப்பட்டு இறுதியாக 04.10.2024 மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலக வளாகத்தினுள் கட்டிடம் கட்ட அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.
பணி துவங்கும் போது, மண் பரிசோதனை மற்றும் கட்டுமானத்திற்கான Structural Design திருநெல்வேலி அரசு பொறியியல் கல்லுாரியில் இருந்து 03.06.2025 அன்று பெறப்பட்டது. மண் பரிசோதனையில் அடித்தளத்தில் Loose Soil கண்டறியப்பட்டதால் Raft Foundation அமைக்க தொழில்நுட்ப வரைபடம் பொறியில் கல்லுாரியில் இருந்து வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த Raft Foundation க்கான வழிவகை அசல் மதிப்பீட்டில் சேர்க்கப்படவில்லை. எனவே 26 × 13.76 X 0.45 மீ மற்றும் 9 .06 × 2.62 × 0.45 மீ அளவுக்கு RAFT கான்கிரீட், Steel Roads, Centring போன்ற மதிப்பீட்டில் இல்லாத இனங்களுக்கு உத்தேசமாக ரூ.50.00 லட்சம் வரை கூடுதலாக செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கட்டுமான பணி முடிவுறும் தருவாயில் உள்ளது.
ஆனால் RAFT Foundation-க்கு கூடுதலாக பணம் செலவிட்டதினால் இக்கட்டடத்திற்கு தேவையான, Floor tiles, Electrical & wiring, Fixing of Doors, Plumping items, முதல் தளத்திற்கான பூச்சுவேலைகள், Weathering course & Pressed tiles மற்றும் Painting போன்ற இனங்களை முதல் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இயலாத நிலை இருந்தது.
எனவே இக்கட்டடத்தினை முழுமையாக முடிக்க தேவையான மேற்கண்ட கூடுதல் இனங்களான Floor tiles, Electrical & wiring, Fixing of Doors, Plumping items, முதல் தளத்திற்கான பூச்சுவேலைகள், Weathering course & Pressed tiles மற்றும் Painting ஆகிய பணிகளை ரூ. 52.50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் பணி மேற்கொள்ள மாமன்ற ஒப்புதல் (தீர்மான எண்: 1151 நாள் 10.08.2026) பெற்று 28.09.2026 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டியிருந்தது.
இதற்கிடையே் கட்டத்தை ஆய்வு செய்த உதவி செயற்பொறியாளர், இக்கட்டத்தின் சுவர்களில் சில இடங்களில் விரிசல்கள் ஏற்பட்டியிருந்ததை ஒப்பந்தக்காரருக்கு சுட்டிக்காட்டி அவற்றை நிவர்த்தி செய்ய அறிவுத்தியுள்ளார்கள். மேலும், ஒப்பந்தக்காரருக்கு மதிப்பீட்டில் 5 சதவீதம் (ரூ.6 லட்சம்) அளவிற்கு அபராதம் விதிக்கவும், விரிசல்கள் மற்றும் குறைபாடுகளை அவரது சொந்த செலவில் 10 தினங்களுக்குள் நிவர்த்தி செய்து தர அறிவிப்பு வழங்கவும் உத்திரவிட்டுள்ளோம்.
மேலும், இந்த ஒப்பந்தாரர் இக்குறைகளை திருப்திகரமான முறையில் நிவர்த்தி செய்யும் வரை மாநகராட்சியின் எந்த ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளிலும் பங்கேற்க தடை விதிக்கப்படுகிறது" என்றும் அதில் கூறபப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு தெரிந்தே மீண்டும் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது தெரிய வந்துள்ளது. அதே சமயம் தற்போது கூடுதல் செலவினம் என சமாளிக்கும் வகையில் அதிகாரிகள் இந்த விளக்கம் அமைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.