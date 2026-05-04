திருநெல்வேலி தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026 : திருநெல்வேலி தொகுதியில் திமுகவின் சுப்பிரமணியன், அதிமுக தரப்பில் தச்சை கணேசராஜா, நாதக-வின் சத்யா, தவெக-வின் ஆர்.எஸ்.முருகன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:25 AM IST
திருநெல்வேலி: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், திருநெல்வேலி தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் கடந்த ஏப்.23 ஆம் தேதி சுமுகமாக நடந்து முடிந்தது. இந்த தேர்தலில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு 85.10% வாக்குகள் பெற்று தமிழ்நாடு சாதனை படைத்துள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை திருநெல்வேலி, பாளையங்கோட்டை, நாங்குநேரி, அம்பாசமுத்திரம், ராதாபுரம் ஆகிய 5 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. இதில் தேவர் சமூகத்தினர், நாடார் சமூகத்தினர், பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த தேவேந்திரகுல வேளாளர்கள் கணிசமாக உள்ளனர்.
மாவட்டத்தின் பெயரைக் கொண்ட நெல்லை தொகுதியில் எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு பிறகு ஆண் வாக்காளர்கள் 1,33,571 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,42,206 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 80 பேரும் என மொத்தமாக 2,75,857 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். அதன்படி, நடந்து முடிந்த தேர்தலில் 78.21% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.
2026 கள நிலவரத்தை பார்க்கும் போது, முக்கிய வேட்பாளர்களாக திமுகவை சேர்ந்த சுப்பிரமணியன், அதிமுகவை சேர்ந்த தச்சை கணேசராஜா, தவெக சார்பில் ஆர்.எஸ்.முருகன்; நாதக சார்பில் சத்யா மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் பலர் போட்டியிட்டுள்ளனர்.
இந்த தொகுதியில், கடந்த 2011-ல் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட நயினார் நாகேந்திரன் வெற்றி பெற்றார். 2016-ல் திமுக வேட்பாளர் லட்சுமணனும், 2021-ல் அதிமுகவிலிருந்து விலகி பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட நயினார் நாகேந்திரனும் வெற்றி பெற்றனர்.
2021 தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் லட்சுமணனை 23,107 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றார் நயினார். அதன்படி, நயினார் 92,282 வாக்குகளும், லட்சுமணன் 69,175 வாக்குகளும், நாதக வேட்பாளர் சத்யா 19,162, அமமுகவின் மகேஷ் கண்ணன் 8,911 வாக்குகளும், நோட்டாவிற்கு 2,091 வாக்குகளும் வந்திருந்தது.
1989-க்கு பிறகு நடந்த சட்டமன்ற தேர்தல்களில் திமுக, அதிமுக மட்டுமே மாறி மாறி வெற்றி பெற்று வந்துள்ளன. இந்த முறை திமுக வெற்றி பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
|திருநெல்வேலி சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2026
|2021
|நயினார் நாகேந்திரன்
|பாஜக
|2016
|இலட்சுமணன்
|திமுக
|2011
|நயினார் நாகேந்திரன்
|அதிமுக