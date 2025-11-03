ETV Bharat / state

''எஸ்.ஐ.ஆர் பணியின் போது அரசியல் கட்சியினர் அதிகாரிகளை தொந்தரவு செய்தால் நடவடிக்கை'' - ஆட்சியர் எச்சரிக்கை!

வாக்கு சாவடி அதிகாரிகள் சிறப்பு திருத்த பட்டியல் சரிபார்ப்பு பணியின் போது அரசியல் கட்சி முகவர்கள் உடன் செல்ல அனுமதி உள்ளதாக நெல்லை ஆட்சித் தலைவர் சுகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த கலெக்டர் சுகுமார்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த கலெக்டர் சுகுமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
November 3, 2025

திருநெல்வேலி: வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்ப்பின் போது அரசியல் கட்சி முகவர்கள் அதிகாரிகளை தொந்தரவு செய்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று நெல்லை ஆட்சித் தலைவர் சுகுமார் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் நடைபெறுவது தொடர்பாக ஆட்சி தலைவரும், மாவட்ட தேர்தல் அலுவலருமான சுகுமார் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது ஆட்சியர் சுகுமார் கூறும்போது, ''இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் 326 மற்றும் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் 1950 பிரிவுகள் 16 மற்றும் 19 ன் கீழ் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தகுதிகளின் அடிப்படையில், வாக்காளர் பதிவு அலுவலர்கள் மற்றும் உதவி வாக்காளர் பதிவு அலுவலர்கள் தகுதியான வாக்காளர்களை பட்டியலில் சேர்ப்பார்கள்.

கள அறிக்கைகள் மற்றும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களின் அடிப்படையில் அவர்கள் திருப்தி அடைந்த பின்னரே முடிவுகள் எடுக்கப்படும். சந்தேகம் இருக்கும் பட்சத்தில், அலுவலர்கள் தாமாக முன்வந்து விசாரணையை மேற்கொள்வார்கள். ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்தின் மீதும், அது ஏற்கப்பட்டாலும் அல்லது நிராகரிக்கப்பட்டாலும், அதற்கான காரணங்களுடன் முழுமையான எழுத்துப்பூர்வமான ஆணை பிறப்பிக்கப்படும்.

வாக்காளர் பதிவு அலுவலரின் எந்தவொரு முடிவிற்கு எதிராகவும், மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டப்படி மேல்முறையீடு செய்யலாம். நாளை முதல் டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி வரை வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் நேரடியாக வந்து, முன் அச்சிடப்பட்ட கணக்கீட்டுப் படிவங்களை வழங்குவார்கள். டிசம்பர் 9 அன்று வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும்.

தொடர்ந்து அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 8 வரை பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல் மற்றும் திருத்தங்களுக்கான கோரிக்கைகளையும், ஆட்சேபனைகளையும் தெரிவிக்கலாம். அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 7-ந்தேதி இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும். நாளை முதல் டிசம்பர் 4 வரை நடைபெறும் வீடுதோறும் கணக்கெடுப்பின் போது, வாக்காளர்கள் எந்தவிதமான ஆவணங்களையும் அளிக்கத் தேவையில்லை.

வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் வழங்கும் முன் அச்சிடப்பட்ட படிவத்தில் உள்ள விவரங்களை சரிபார்த்து, திருத்தங்கள் இருந்தால் தெரிவித்து, பூர்த்தி செய்து கொடுத்தால் மட்டும் போதுமானது. படிவத்தை பெற்றுக்கொண்டதற்கு அலுவலர்கள் ஒப்புகைச் சீட்டு வழங்குவார்கள். தற்போது மாவட்டத்தில் 1,490 வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளன. வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து, 190 புதிய வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கவும், 45 வாக்குச்சாவடிகளின் இடமாற்றம் மற்றும் 6 வாக்குச்சாவடிகளின் பெயர் மாற்றம் செய்யவும் முன்மொழிவு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

தேர்தல் ஆணையத்தின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, மொத்த வாக்குச்சாவடிகளின் எண்ணிக்கை 1,680 ஆக உயரும். இந்த மிக முக்கியமான பணியில் மாவட்ட மக்கள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு அளித்து, தங்கள் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் சரியாக உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்துகொள்ள வேண்டும்.

ஜனவரி 2002 ஆம் ஆண்டு தகுதி நாளாக கொண்டு நடைபெற்ற சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தின்போது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள ஊரக சட்டமன்ற தொகுதிகளான சேரன்மகாதேவி, அம்பாசமுத்திரம், நாங்குநேரி, ராதாபுரம் ஆகிய தொகுதிகளில் கணக்கீடு செய்யப்பட்டு 6 லட்சத்து 92 ஆயிரத்து 739 வாக்காளர்கள் இருந்ததாக கணக்கீடு செய்யப்பட்டது.

அதேபோல 2005 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி நகர்ப்புற பகுதிகளில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகளின் வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்ப்பு பணியில் திருநெல்வேலி, பாளையங்கோட்டை ஆகிய சட்டமன்ற தொகுதிகளில் 4,38,051 வாக்காளர்கள் இருந்ததாக கணக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

2025 அக்டோபர் 27ஆம் தேதி கணக்கீட்டின்படி மொத்தமாக நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள திருநெல்வேலி, அம்பாசமுத்திரம், பாளையங்கோட்டை நாங்குநேரி, ராதாபுரம் ஆகிய ஐந்து சட்டமன்ற தொகுதிகளில் மொத்தமாக 14,18,325 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். வாக்கு சாவடி அதிகாரிகள் சிறப்பு திருத்த பட்டியல் சரிபார்ப்பு பணியின் போது அரசியல் கட்சி முகவர்கள் உடன் செல்ல அனுமதி உள்ளது.

அரசியல் கட்சிகளின் சந்தேகங்களை களைய முகவர்களுக்கு பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அரசியல் கட்சி முகவர்கள் அதிகாரிகளுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமே தவிர தொந்தரவு செய்யக்கூடாது. அரசியல் கட்சிகள் வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்ப்பின் போது அதிகாரிகளை தொந்தரவு செய்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

இதையும் படிங்க: வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் குறித்து அச்சப்பட வேண்டாம் - உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் உறுதி!

தனியாக ஒரு அரசியல் கட்சியைச் சேர்ந்த முகவர் மட்டும் செல்லாமல் பல்வேறு அரசியல் கட்சியின் முகவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து செல்ல கட்சி மாவட்ட தலைமைக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அரசியல் கட்சி முகவர்களுக்கும் அடையாள அட்டை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் என்பது வாக்காளர்களை நீக்கம் செய்வதற்கான பணி கிடையாது.

வாக்காளர்களை அதிகம் சேர்ப்பதற்கான பணி மட்டுமே. வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தில் குளறுபடிகள் ஏதும் இருப்பின் புகார் தெரிவிக்க மற்றும் சந்தேகத்தை கேட்க புகார் எண்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது'' என்றார்.

