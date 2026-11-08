நெல்லையில் தீபாவளி கொண்டாட்டம்; கோயில்களில் அதிகரித்த பக்தர்கள் கூட்டம்
தீபாவளியை முன்னிட்டு சென்னையில் உள்ள முக்கியக் கோயில்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகரித்துக் காணப்பட்டது. பல்வேறு கோயில்களில் ஏராளமான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர்.
Published : November 8, 2026 at 4:00 PM IST
திருநெல்வேலி / சென்னை: நெல்லையில் திருமணமான புதுமண தம்பதிகள், தல தீபாவளியை புத்தாடை அணிந்து, பட்டாசு வெடித்து மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடினர். அதேபோல், சென்னையிலும் தீபாவளி கொண்டாட்டம் களைகட்டி வருகிறது.
தமிழ்நாட்டில் தீபாவளி பண்டிகை இன்று சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை அனைவரும் காலை எழுந்தவுடன் எண்ணெய் தேய்த்து நீராடி, புத்தாடைகள் உடுத்தி, இறைவனை வழிபட்டு, இனிப்புகளை உண்டும், பட்டாசுகளை வெடித்தும் பண்டிகையை கொண்டாடி வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, புதுமண தம்பதிகளுக்கு தலை தீபாவளி மிகவும் சிறப்பானது என்பதால், பெண் வீட்டார் தரப்பில் தங்களது மகள் மற்றும் மருமகனுக்கு பரிசாக புத்தாடைகள், புது நகைகள் மற்றும் இனிப்பு, பலகாரங்கள், பரிசுப் பொருட்கள் கொடுப்பது வழக்கம்.
கலர் கலர் பட்டாசு வெடித்து தீபாவளி கொண்டாட்டம் #Diwali2026 | #Happydiwali | #Deepavali | #Chennai | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/TqFdt8p8gw— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 8, 2026
அந்த வகையில் திருநெல்வேலி மாவட்டம் திருமால் நகரை சேர்ந்த முப்பிடாதி - முருக செல்வி தம்பதியரின் மகள் நித்திய அருணா லட்சுமி - மருமகன் வினோதகுமார் தலை தீபாவளிக்காக சென்னையிலிருந்து வந்துள்ளனர். அதிகாலையிலேயே புதுமண தம்பதியர் வீட்டில் சாமி கும்பிட்டு, புத்தாடைகள் அணிந்து, பெரியோர்களின் ஆசி பெற்று, இனிப்புகள் சாப்பிட்டு, பட்டாசுகள் வெடித்து தலை தீபாவளியை உற்சாகமாக கொண்டாடினர்.
தலை தீபாவளி அனுபவம் குறித்து புது மணப்பெண் நித்திய அருணா லட்சுமி கூறுகையில், “இதுவரை தீபாவளியை அப்பா, அம்மாவுடன் கொண்டாடி வந்தோம். இந்த தீபாவளியை திருமணம் முடிந்து கணவருடன் கொண்டாடுவது வித்தியாசமாகவும், மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. என்னை போல் தலை தீபாவளி கொண்டாடும் அனைத்து புதுமண தம்பதிகளுக்கும் வாழ்த்துகள். அனைவரும் தீபாவளியை பாதுகாப்பாக கொண்டாட வேண்டும்” என தெரிவித்தார்.
சென்னையில் களைகட்டும் தீபாவளி கொண்டாட்டம்
சென்னையில் பொதுமக்கள் அதிகாலையிலேயே புத்தாடை அணிந்து, பட்டாசுகளை வெடித்தும், அண்டை வீட்டார் மற்றும் உறவினர்களுடன் தீபாவளி பண்டிகையை உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர். குறிப்பாக, சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை சரவெடி, கம்பி மத்தாப்பு, மிளகாய் வெடி, லட்சுமி வெடி உள்ளிட்ட பட்டாசுகளை வெடித்து உற்சாகமாகப் பண்டிகையைக் கொண்டாடினர்.
சென்னையில் தங்கி கல்வி பயில்பவர்கள், வேலை செய்பவர்கள் மற்றும் பிற மாவட்டங்களில் இருந்து இடம்பெயர்ந்து வசிப்பவர்கள் எனப் பலரும் தீபாவளியைத் தங்களது குடும்பத்தினருடன் கொண்டாட சொந்த ஊர்களுக்குச் சென்றுள்ளனர். இதன் காரணமாக, வழக்கமாக வாகனப் போக்குவரத்து அதிகமாகக் காணப்படும் அண்ணா சாலை, கிண்டி, நந்தனம், மெரினா சாலை உள்ளிட்ட முக்கியப் பகுதிகளில் சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது.
இதுகுறித்து வசந்த் என்பவர் கூறுகையில், “காலையிலேயே எழுந்து எண்ணெய் தேய்த்துக் குளித்து, புத்தாடை அணிந்து மகிழ்ச்சியாகப் பட்டாசுகளை வெடித்து வருகிறோம். அக்கம்பக்கத்தினர் மற்றும் உறவினர்களுடன் ஒன்றாகச் சேர்ந்து பட்டாசு வெடித்துக் கொண்டாடுவது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. பட்டாசுகள் வெடிப்பதைப் போலவே, நம்முடைய துன்பங்களும் வெடித்துச் சிதற வேண்டும். அனைவரும் இந்தத் தீபாவளிப் பண்டிகையை மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாட வேண்டும்” என்றார்.
தல தீபாவளியை உற்சாகமாகக் கொண்டாடிய புதுமணத் தம்பதிகள் #diwalicelebration | #couplediwali | #Tirunelveli | #diwalivibes | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/LQlQC9InAi— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 8, 2026
தீபாவளியை முன்னிட்டு சென்னையில் உள்ள முக்கியக் கோயில்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகரித்துக் காணப்பட்டது. திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோயில், மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயில், வடபழனி முருகன் கோயில் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோயில்களில் ஏராளமான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர்.