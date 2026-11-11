சாலையில் கிடந்த 30 பவுன் தங்க நகை: உரிமையாளரிடம் ஒப்படைத்த 76 வயது முதியவர் - டிஐஜி பாராட்டு
சுப்பிரமணியன் என்பவர் தனது மகளிடம் இருந்து நகையை வாங்கிக்கொண்டு சென்ற போது சாலையில் நகையை தவறவிட்டுள்ளார்.
Published : November 11, 2026 at 1:34 PM IST
திருநெல்வேலி: சாலையில் கேட்பாரற்று கிடந்த சுமார் ரூ. 30 லட்சம் மதிப்புள்ள 30 பவுன் தங்க நகையை, அதன் உரிமையாளரிடம் ஒப்படைத்த 76 வயது முதியவர் பாப்பையாவை, நெல்லை டி.ஐ.ஜி திருநாவுகரசு நேரில் அழைத்து பாராட்டினார்.
தென்காசி மாவட்டம் பாவூர்சத்திரம் அருகே அரியப்புரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சுப்பிரமணியன் (வயது 68). இவர் பாவூர்சத்திரம் அருகே குருசாமிபுரத்தில் உள்ள தனது மகளின் வீட்டில் இருந்து 245 கிராம் தங்க நகைகள் மற்றும் 5 ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தையும் வாங்கிக்கொண்டு இருசக்கர வாகனத்தில் அரியப்புரம் நோக்கி சென்றுள்ளார்.
அப்போது, பாவூர்சத்திரத்தில் இருந்து ஆரியங்காவூர் வழியாக செல்லும் போது அவர் தங்க நகை வைத்திருந்த பை கீழே விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதை கவனிக்காமல் சுப்பிரமணியன் வீட்டிற்கு சென்ற நிலையில், தனது பை காணாமல் போனதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். இதன் மதிப்பு சுமார் ரூ. 30 லட்சமாகும்.
இதனிடையே, குருசாமிபுரத்திற்கு அருகில் உள்ள மேட்டூர் பகுதியைச் சேர்ந்த பாப்பையா (வயது 76) என்ற முதியவர் ஆரியங்காவூர் வழியாக சைக்கிளில் சென்றபோது சாலையில் கேட்பாரற்று கிடந்த பையை எடுத்து பார்த்துள்ளார். அதில் அதிகளவு தங்க நகைகள் மற்றும் பணம் இருப்பதை அண்டு அந்த பையை பத்திரமாக மீட்டுள்ளார். பின்னர் நகை மற்றும் பணம் இருந்த பையை, பாவூர்சத்திரம் காவல் நிலையத்தில் முதியவர் ஒப்படைத்துள்ளார். முதியவரின் இந்த செயலை காவல்துறையினர் பாராட்டினர்.
தொடர்ந்து, நகை மற்றும் பணம் யாருடையது என்பது குறித்து பாவூர்சத்திரம் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது, அரியபுரத்தைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணியன் தவறவிட்ட நகைகள்தான் என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, சுப்பிரமணியனை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து, அவரது 245 கிராம் தங்க நகைகள் மற்றும் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் பணத்தை, பாவூர்சத்திரம் காவல்துறையினர், முதியவர் பாப்பையா முன்னிலையில் ஒப்படைத்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து அறிந்த திருநெல்வேலி சரக காவல்துறை துணைத் தலைவர் திருநாவுக்கரசு நேற்று (நவம்பர் 10) முதியவர் பாப்பையாவை தனது அலுவலகத்திற்கு நேரில் அழைத்து பாராட்டினார். அப்போது, முதியவரின் நேர்மைக்கு பரிசளிக்கும் விதமாக அவருக்கு பொன்னாடை போர்த்தியும், புத்தாடைகளை வழங்கியும், பாராட்டு சான்றிதழ்களை வழங்கியும் மரியாதை செலுத்தினார்.