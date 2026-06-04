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கலப்பட நெய் விவகாரம்: அமலாக்கத்துறை சோதனையில் ரூ.60 லட்சம் பறிமுதல்

நெய் கலப்பட விவகாரத்தில் பண மோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சோதனை நடத்தப்பட்டதாக அமலாக்கத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

ஏ.ஆர். டெய்ரி ஃபுட் நிறுவனம்
திண்டுக்கல்லில் உள்ள ஏ.ஆர். டெய்ரி ஃபுட் நிறுவனம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 4, 2026 at 8:42 AM IST

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திண்டுக்கல்: திருப்பதி லட்டு தயாரிப்புக்கு கலப்பட நெய் விநியோகித்த வழக்கில் திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனையில் ரூபாய் 60 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

உலகப் பிரசித்திப் பெற்ற திருப்பதி திருமலையில் உள்ளது ஏழுமலையான் திருக்கோயில். இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் பக்தர்களின் கூட்டம் நிரம்பி வழியும். ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்யும் அனைவருக்கும் லட்டு பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. திருப்பதி லட்டுக்கு என்று தனி சிறப்பே உள்ளது.

இந்த நிலையில், ஆந்திர முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி ஆட்சிக் காலத்தில் பக்தர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட லட்டு தயாரிப்பதற்கு கலப்பட நெய் பயன்படுத்தப்பட்டதாக தற்போதைய ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார். இந்த விவகாரம் குறித்த விரிவான விசாரணைக்கு சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டிருந்தது.

அத்துடன், லட்டு தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் நெய் மாதிரியை எடுத்து ஆய்வகத்தில் அனுப்பப்பட்டது. அதன் முடிவில், சோயாபீன்சில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட எண்ணெய், மீன் எண்ணெய், மாட்டிறைச்சி கொழுப்பு உள்ளிட்ட பொருட்கள் கலப்படம் செய்யப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்தது. இது பக்தர்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது. நெய் 20% மட்டுமே தரமாக இருப்பதும் உறுதி செய்யப்பட்டது.

இதையடுத்து, திருப்பதி தேவஸ்தானத்திற்கு நெய் விநியோகம் செய்து வந்த தமிழ்நாட்டின் திண்டுக்கல்லைச் சேர்ந்த ஏ.ஆர். டெய்ரி ஃபுட் நிறுவனம் கருப்புப் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து ஏ.ஆர். டெய்ரி ஃபுட் நிறுவனத்தில் கடந்த ஒரு ஆண்டுக்கும் மேலாக மாநில உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள், மத்திய உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள், ஆந்திர அரசால் நியமிக்கப்பட்ட சிறப்பு விசாரணைக் குழு அதிகாரிகள், அதன் பின்பு உச்சநீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்ட எஸ்ஐடி குழு ஆகியவை அடுத்தடுத்து அதிரடி சோதனைகளை மேற்கொண்டனர்.

அதன் தொடர்ச்சியாக, கலப்பட நெய் விவகாரம் தொடர்பாக டெல்லி, குண்டூர், திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட 15 இடங்களில் ஹைதராபாத் மண்டல அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் நேற்று (ஜூன் 3) அதிரடி சோதனை நடத்தினர். அப்போது, திண்டுக்கல்லில் உள்ள ஏ.ஆர்.டெய்ரி ஃபுட் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்திலும், அதன் உரிமையாளர் ராஜசேகரின் பிள்ளையார் நத்தத்தில் உள்ள வீட்டிலும் 10-க்கும் மேற்பட்ட அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

சுமார் 10 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீடித்த சோதனையானது, நேற்று மாலை 7 மணியளவில் நிறைவடைந்தது. ஆயுதம் ஏந்திய மத்திய பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

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சோதனை குறித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள அமலாக்கத் துறை, "திருப்பதி திருமலை தேவஸ்தானத்திற்கு லட்டு தயாரிப்பதற்காக விநியோகிக்கப்பட்ட நெய்யில் கலப்படம் செய்யப்பட்டது குறித்த வழக்கு தொடர்பாக பண மோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் ஹைதராபாத் மண்டல அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள், டேராடூன், திண்டுக்கல், டெல்லி, குண்டூர், மும்பை உள்பட 15 இடங்களில் நேற்று (ஜூன் 03) அதிரடி சோதனை நடத்தினர். இந்த சோதனையில் ரூபாய் 60 லட்சம் மற்றும் சொத்து தொடர்பான பல்வேறு ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன" என்று தெரிவித்துள்ளது.

ஏ.ஆர். டெய்ரி ஃபுட் நிறுவனம் மீது பண மோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கத் துறை வழக்குப்பதிவுச் செய்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

TIRUMALA TIRUPATI DEVASTHANAMS
GHEE ADULTERATION FRAUD CASE
ED RAID
DINDIGUL
TIRUPATI LADDU

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