திருப்பதி திருமலை பிரமமோத்ஸவம் - தமிழகத்தில் இருந்து சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம்
திருமலை திருப்பதி பிரம்மோத்ஸவம் செுப்டம்பர் 15-ம் தேதி தொடங்கி 23-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.
Published : September 15, 2026 at 11:08 PM IST
சென்னை: திருப்பதி திருமலையில் நடைபெறும் பிரம்மோத்ஸவம் திருவிழாவை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் மூலம் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழக நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழக மேலாண் இயக்குநர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "இந்த வருடம் திருப்பதி திருமலையில் “ பிரம்மோத்ஸவம்” திருவிழா நடைபெற உள்ளது. இத்திருவிழாவினை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் மூலமாக சென்னை, திருச்சி, தஞ்சாவூர், சேலம், கோயம்புத்தூர், மதுரை, காரைக்குடி, கும்பகோணம், நாகப்பட்டினம், செங்கோட்டை, புதுச்சேரி, கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், வேலூர், திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, காஞ்சிபுரம், தாம்பரம், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, அரூர் மற்றும் ஓசூர் ஆகிய இடங்களில் இருருந்து திருப்பதிக்கும் மற்றும் திருப்பதியில் இருந்து மேற்குறிப்பிட்ட இடங்களுக்கும் 17/09/2026 முதல் 30/09/2026 வரை பக்தர்களின் தேவைக்கேற்ப தினசரி 150 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன.
திருச்சி, தஞ்சாவூர், சேலம், கோயம்புத்தூர், மதுரை, காரைக்குடி, கும்பகோணம், நாகப்பட்டினம், செங்கோட்டை, புதுச்சேரி ஆகிய இடங்களிலிருந்து இயக்கப்படும் பேருந்துகளுக்கு முன்பதிவு வசதியும் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சேவையை பக்தர்கள் முழுமையாக பயன்படுத்தி பயணம் மேற்கொள்ள www.tnstc.in, tnstc official app மூலம் முன்பதிவு செய்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.