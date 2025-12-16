திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் நவம்பர் மாதம் உண்டியல் காணிக்கை மட்டும் இவ்வளவு கோடியா?
எண்ணப்பட்ட உண்டியலில் இருந்து 1139 கிராம் தங்கமும், 18052 கிராம் வெள்ளியும், 815 வெளிநாட்டு கரன்சியை பக்தர்கள் காணிக்கையாக செலுத்தியிருந்தனர்.
தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் பக்தர்கள் செலுத்திய உண்டியல் காணிக்கை மூலம் 3.81 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைத்துள்ளதாக கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக விளங்குகிறது தூத்துக்குடி மாவட்டதிலுள்ள திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில். இத்திருகோயில் பிரசித்தி பெற்ற சுற்றுலா தலமாக விளங்கி வரும் நிலையில் இங்கு தினம்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். திருவிழா நாட்கள் மற்றும் விடுமுறை தினங்களில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்து சுவாமி தரிசனம் செய்கின்றனர்.
இந்த நிலையில், திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு வருகை தரும் பக்தர்கள் கோயிலுக்குள் இருக்கும் உண்டியலில் காணிக்கையாக பணம், தங்க, வெள்ளி, பொருட்களை செலுத்துவது வழக்கம். பக்தர்கள் உண்டியலில் காணிக்கையாக செலுத்தும் பணம், பொருட்கள் மாதம்தோறும் எண்ணப்படும். அதன்படி, நவம்பர் மாதத்திற்கான உண்டியல் காணிக்கைகளை எண்ணும் பணிகள் கோயில் வளாகத்தில் உள்ள வசந்த மண்டபத்தில் இன்று நடைபெற்றது.
கோயில் தக்கார் அருள்முருகன் தலைமையில், இணை ஆணையர் ராமு முன்னிலையில் உண்டியல் காணிக்கைகள் எண்ணப்பட்டது. இதில் உழவாரப்பணி குழுவினர் மற்றும் கோயில் பணியாளர்கள் என 100க்கும் மேற்பட்டோர் உண்டியல் காணிக்கைகளை எண்ணும் பணியில் ஈடுபட்டனர். எண்ணப்பட்ட உண்டியலில் இருந்து 3 கோடியே 81 லட்சத்து 96 ஆயிரத்து 785 ரூபாய் காணிக்கையாக கிடைத்துள்ளது. மேலும் 1139 கிராம் தங்கமும், 18,052 கிராம் வெள்ளியும், 815 வெளிநாட்டு கரன்சிகளையும் பக்தர்கள் காணிக்கையாக செலுத்தி உள்ளனர் என்று கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.