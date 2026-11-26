திருச்செந்தூர் கோயில் வளாகத்தில் பணத்தை கிழித்துப் போட்ட நபர்களால் பரபரப்பு - வீடியோ வைரல்
பணத்தை இருவர் கிழித்து போடும் வீடியோ காட்சிகளை பார்த்த திருச்செந்தூர் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : November 26, 2026 at 8:01 PM IST
தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் வளாகத்தில் இரண்டு நபர்கள் பணத்தை கிழிக்கும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
தமிழ் கடவுள் என அழைக்கப்படும் முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடு திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில். இந்த கோயிலுக்கு நாள்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தந்து சுவாமி தரிசனம் செய்து செல்கின்றனர்.
முன்னதாக, இந்த கோயிலின் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற கந்தசஷ்டி திருவிழாவானது ஒவ்வொரு ஆண்டு வெகு விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், இந்த ஆண்டுக்கான கந்தசஷ்டி திருவிழா கடந்த நவம்பர் 10-ஆம் தேதி யாகசாலை பூஜையுடன் தொடங்கி, திருவிழாவின் சிகர நிகழ்வான சூரசம்ஹார நிகழ்வு கடந்த நவம்பர் 15-ஆம் தேதி நடைபெற்றது.
இந்த நிலையில், இன்று (நவம்பர் 26) திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் வளாகத்தில் ஆண் ஒருவரும், பெண் ஒருவரும் சேர்ந்து தங்களது பையில் இருந்த பணத்தை கீழே தரையில் கொட்டி பண நோட்டுகள் அனைத்தையும், மாறி மாறி கிழித்து கீழே போட்டனர்.
இதுதொடர்பான வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. அந்த வீடியோவில், ஆண் ஒருவரும் பெண் ஒருவரும் பணத்தை கிழித்து போடுகின்றனர். அப்போது அங்கு நின்றவர்கள் அவர்களிடம், "ஏன் பணத்தை கிழித்து போடுகிறீர்கள்?" என்று கேட்கிறார்கள்.
அதற்கு அவர்கள், " இது எங்கள் பணம் நாங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வோம்" என்று கூறி தொடர்ந்து பணத்தை கிழித்து கீழே போடுகின்றனர். அப்போது அங்கு நின்ற பெண்மணி ஒருவர், "உழைத்த பணத்தை யாரும் இப்படி கிழிக்கமாட்டார்கள்" என்று கூறுகிறார்.
|இதையும் படிங்க: திருச்செந்தூர் கந்த சஷ்டி விழாவில் முதலமைச்சருக்கு 'அரோகரா' போட்ட வழக்கு முடித்துவைப்பு
இந்த வீடியோ வைரலானதைத் தொடர்ந்து, நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் வளாகத்தில் இருவரும் சுற்றித் திரிந்ததாகவும், அவர்களை அந்த பகுதியை சேர்ந்த வியாபாரிகள் பிடித்து விசாரித்தபோது பையில் பணம் இருந்ததாகவும், யாருடையது என்று கேட்டதற்கு எங்கள் பணம் என்று கூறி, பணத்தை அவர்கள் கிழித்தததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் வளாகத்தில் இருவர் பணத்தை கிழித்து போடும் வீடியோ தொடர்பாக காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.