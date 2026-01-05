ETV Bharat / state

திருச்செந்தூர் பிரசாதம் விற்பனை - பக்தர்களுக்கு கோயில் நிர்வாகம் அறிவுறுத்தல்

முருகனுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பன்னீர் விபூதி, சந்தன காப்பு பிரசாதம் உள்ளிட்டவை பக்தர்களின் வீடுகளுக்கு நேரடியாக வழங்கப்படும் என்று சமூத வலைதளங்களில் பொய்யான தகவல்கள் பரப்பப்பட்டு வருகின்றன.

திருச்செந்தூர் கோயில்
திருச்செந்தூர் கோயில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : January 5, 2026 at 3:43 PM IST

தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் கோயில் பிரசாதம் விற்பனை குறித்து சமூக இணையதளத்தில் வெளியாகும் தவறான தகவல்களை நம்ப வேண்டாம் என பக்தர்களுக்கு கோயில் நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக விளங்குகிறது திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில். இக்கோயில் பிரசித்தி பெற்ற ஆன்மீக சுற்றுலாத் தலமாக விளங்கி வரும் நிலையில், இங்கு தினம்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். திருவிழா நாட்கள் மற்றும் விடுமுறை தினங்களில் பொதுமக்கள், திரைப்பிரபலங்கள் என பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலின் பெயர் மற்றும் அடையாளத்தை நிர்வாகத்தின் எந்த விதமான அனுமதியும் இன்றி பயன்படுத்தி தவறான மற்றும் பொய்யான தகவல்கள் Instagram, YouTube, Facebook உள்ளிட்ட சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாக பரப்பப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்தவண்ணம் உள்ளது. இதனையடுத்து பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்களைத் தவறாக வழிநடத்தும் நபர்கள் மீது திருக்கோயில் நிர்வாகத்தால் அவ்வப்போது காவல் துறையில் புகார்கள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

மேலும் இதுதொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட சமூக ஊடகப் பக்கங்களை முடக்குவதற்கும், அவற்றை நிர்வகிக்கும் நபர்களை அடையாளம் கண்டு, சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளவும் காவல்துறை மூலம் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், குறிப்பிட்ட ஒரு சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் நேற்று, முருகனுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பன்னீர் விபூதி, சந்தன காப்பு பிரசாதம், குங்குமம், திருநீறு, கயிறுகள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் பக்தர்களின் வீடுகளுக்கு நேரடியாக வழங்கப்படும் எனப் பொய்யான தகவல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன், திருக்கோயில் பெயரை தவறாக பயன்படுத்தி, பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்துடன், மோசடியாக பணம் பறிக்கும் நோக்கில் காணொளிகளும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இதனைத்தொடர்ந்து, சம்பந்தப்பட்ட சமூக ஊடகப் பக்கத்தை உடனடியாக முடக்கவும், வெளியிடப்பட்ட காணொளிகளை நீக்கவும், இந்த மோசடி செயல்களில் ஈடுபட்ட நபர்களை அடையாளம் கண்டு, அவர்கள் மீது சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும், திருக்கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் காவல் துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள், திருக்கோயிலின் ஆன்லைன் சேவைகள், தரிசன முன்பதிவு, நன்கொடைகள் உள்ளிட்ட அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களைப் பெற https://tiruchendurmurugan.hree.tn.gov.in, மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். மேலும் சமூக ஊடகங்களில் பரவும் திருக்கோயில் நிர்வாகத்தால் அங்கீகரிக்கப்படாத, தவறான மற்றும் உண்மைத் தன்மையற்ற தகவல்களை நம்பி ஏமாற வேண்டாம் எனவும் திருக்கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் பக்தர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

