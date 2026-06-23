திருச்செந்தூர் கோயில் தரிசன கட்டணம் ரூ. 5,000-ஆக உயர்வு; பக்தர்கள் அதிர்ச்சி
கட்டண உயர்வு குறித்து மக்களுக்கு ஆட்சேபனை ஏதும் இருந்தால் ஜூலை 7ஆம் தேதிக்குள் தெரிவிக்கலாம் என திருச்செந்தூர் கோயில் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது
Published : June 23, 2026 at 10:43 AM IST
தூத்துக்குடி: வருவாய் குறைவு காரணமாக தரிசன கட்டணம் உயர்த்தப்படவுள்ளதாக திருச்செந்தூர் கோயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக விளங்குகிறது திருச்செந்தூர், சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில். கடற்கரைக்கு அருகில் அமைந்துள்ள திருச்செந்தூர் கோயில், பிரசித்தி பெற்ற சுற்றுலா தலமாக விளங்கி வரும் நிலையில், இங்கு தினம்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள்மற்றும் திரைப் பிரபலங்கள் வருகை தருகின்றனர். மேலும் திருவிழா நாட்கள் மற்றும் விடுமுறை தினங்களில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்து சுவாமி தரிசனம் மேற்கொள்கின்றனர்.
இந்நிலையில் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் சேவைக்கட்டணங்கள் மற்றும் சிறப்பு தரிசன கட்டணங்களை உயர்த்த கோயில் நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது.
அதன்படி, தங்க ரத உலா திட்டத்திற்கு 2,500 ரூபாயில் இருந்து 5,000 ரூபாய் உயர்த்தவும், அதற்கு நிரந்தர வைப்பு நிதியை ரூபாய் 50 ஆயிரத்தில் இருந்து, ரூபாய் ஒரு லட்சமாக உயர்த்தவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் சண்முக அர்ச்சனை, 5 ஆயிரம் ரூபாயில் இருந்து, 30 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
மூலவர் அபிஷேகத்திற்கு 1,500 ரூபாய் வாங்கிய இடத்தில், இரண்டு நபர்களுக்கு 10 ஆயிரம் ரூபாய் பெற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல் அபிஷேக தரிசன கட்டணம் சாதாரண நாட்களில் 500 ரூபாயும், விழா நாட்களில் 2 ஆயிரமும் இருந்ததை, அனைத்து நாட்களிலும் 2,500 ரூபாய் என உயர்த்தப்பட உள்ளது.
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திருச்செந்தூர் கோயிலின் வருவாய் குறைந்துள்ளதால், இந்த கட்டண உயர்வை செயல்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், இந்த அறிவிப்பில் மக்களுக்கு ஆட்சேபனை ஏதும் இருந்தால் வரும் 7ஆம் தேதிக்குள் தெரிவிக்கலாம் என கோயில் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் பக்தர்களிடம் அங்குள்ள அர்ச்சகர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் அடிக்கடி முறைகேடாக பணம் வசூலிப்பதாக பல்வேறு புகார்கள் எழுந்தன. இதுகுறித்து உண்மை தன்மை அறிய இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் ரமேஷ், கடந்த மாதம் பக்தர் போல் கோயிலுக்கு சென்றார்.
அப்போது, வந்திருப்பவர் அமைச்சர் என்று தெரியாத அர்ச்சகர்கள் லஞ்சம் கேட்டுள்ளார். தொடர்ந்து ஆன்லைனில் பணம் அனுப்பிய அமைச்சர் ரமேஷ், அந்த டிஜிட்டல் ஆதாரத்துடன் அர்ச்சகரை கையும் களவுமாக பிடித்தார். தொடர்ந்து லஞ்சம் பெற்ற அர்ச்சகர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.