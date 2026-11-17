'அரோகரா' என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன? - சூரசம்ஹார விழா சர்ச்சையின் முழு பின்னணி!
திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹார விழாவில் ஒலித்த அரோகரா முழக்கமும், அதில் பாடப்பட்ட பாடலும் விவாதப் பொருளாகி உள்ள நிலையில், பாடகர்கள் வேல்முருகன் மற்றும் புஷ்பவனம் குப்புசாமி இருவரும் தங்கள் தரப்பு விளக்கத்தை அளித்துள்ளனர்.
Published : November 17, 2026 at 6:44 PM IST
சென்னை: திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹார விழாவில் ஒலித்த அரோகரா முழக்கத்தால் பெரும் சர்ச்சை எழுந்துள்ள நிலையில்,'அரோகரா' என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன? தற்போது எழுந்துள்ள சர்ச்சையின் முழு பின்னணி குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.
முருகப் பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூரில், கந்த சஷ்டி விழா விமரிசையாக நடைபெறுவது வழக்கம். இந்த ஆண்டு கந்த சஷ்டி விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ.15) நடைபெற்றது. இதில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் திருச்செந்தூரில் குவிந்தனர். கடற்கரையில் கூடிய கூட்டம் தலையா? கடல் அலையா? என்று கேட்கும் அளவுக்கு எங்கு பார்த்தாலும் மனித தலைகளாகவே காணப்பட்டன. ஆன்மிக வர்ணனை, பக்திப்பாடல்கள் என எல்லாம் சிறப்பாக சென்று கொண்டிருக்க, முருகன் சூரனை வதம் செய்யும் நிகழ்வும் இனிதே நடந்தேறியது.
இந்த நிகழ்வின்போது 'கந்தனுக்கு அரோகரா', 'முருகனுக்கு அரோகரா' என பக்தி முழக்கம் விண்ணைப் பிளக்க, பாடகர் வேல்முருகன் உதிர்த்த அந்த வார்த்தை தான், சர்ச்சைக்கு வித்திட்டது. யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் 'முதலமைச்சர் விஜய்க்கு அரோகரா', 'இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ்க்கு அரோகரா' என அவர் எழுப்பிய முழக்கம், புயலை கிளப்பியது.
"அபத்தமானது, ஆணவத்தின் உச்சம்"
இதற்கு உடனே எதிர்வினையாற்றி பேசியவர் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கீதா ஜீவன், "முதலமைச்சருக்கு அரோகரா.. இந்து சமய அறநிலைத்துறை அமைச்சருக்கு அரோகரா..! என முழக்கமிட்டது இதுவரை வரலாற்றில் நடந்தது கிடையாது. புதிதாக இதுபோன்ற கலாச்சாரத்தை உருவாக்க நினைப்பது வன்மையாக கண்டிக்கப்பட வேண்டிய செயல், இறைவனுக்கு சமமாக தங்களது கட்சித் தலைவரையும், அமைச்சரையும் பேசுவது என்பது அபத்தமானது.., நிச்சயமாக இது ஆணவத்தின் உச்சம்" என்று கொந்தளித்துள்ளார்.
"மரபுகளை அவமதிக்கும் செயல்"
இதேபோல், தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலையும், தனது கண்டனத்தை பதிவிட்டுள்ளார். "இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சருக்கு "அரோகரா" என முழக்கமிட்டிருப்பது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது. முருகப்பெருமானின் திருவிழாவையும், பக்தி முழக்கங்களையும் அரசியல் புகழ்ச்சிக்குப் பயன்படுத்துவது எந்த வகையிலும் ஏற்புடையதல்ல...இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் குழு உறுப்பினராக இருப்பவரே இத்தகைய செயலில் ஈடுபடுவது முற்றிலும் ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்கதல்ல. பக்தர்களின் நம்பிக்கையையும் வழிபாட்டு மரபுகளையும் அவமதிக்கும் வகையிலான இதுபோன்ற செயல்களை தவிர்க்குமாறு சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்த வேண்டும்" என கூறியுள்ளார்.
"இனிமேல் இடமளிக்கக் கூடாது"
அரோகரா சர்ச்சை விவகாரத்தில், ஆன்மிகப் புனிதத்தையும் வழிபாட்டு மரபுகளையும் பாதுகாக்கத் தவறிய இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் மீதும், சம்பந்தப்பட்ட வர்ணனையாளர்கள் மீதும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி தினகரன் தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார். மேலும், இனிவரும் காலங்களில் இதுபோன்ற புனிதமான நிகழ்வுகளில் அரசியல் சார்ந்த தனிநபர் புகழ்ச்சிகளுக்கு எவ்விதத்திலும் இடமளிக்கக் கூடாது என்றும் அவர் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
"மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்"
"முருகப்பெருமானின் வழிபாட்டு மரபை மீறி முதலமைச்சருக்கும், அமைச்சருக்கும் அரோகரா முழக்கமிட்டவர்களும், முருகப்பெருமானுக்கு மேலாக முதலமைச்சரை முன்னிறுத்திப் புகழ்பாடியவர்களும், கோடிக்கணக்கான முருக பக்தர்களான தமிழர்களிடம் உடனடியாகப் பகிரங்க மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும்" என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
மேலும், "அரசு ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் இப்படியொரு செயல் அரங்கேறியதற்குப் பொறுப்பேற்று, முதலமைச்சர் விஜய் உரிய விளக்கமளிப்பதோடு, இதற்குக் காரணமானவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவும், இனி எந்தவொரு திருக்கோயில் நிகழ்விலும் அரசியல் தலைவர்களுக்கான தனிமனிதத் துதிபாடலுக்கு இடமளிக்கப்படாது என்பதை உறுதிசெய்யவும் வேண்டும்" எனவும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, நெல்லை இந்து முன்னணி மாநில செயலாளர் குற்றாலநாதன், திருநெல்வேலி மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளார். அதில், "அரோகரா என்கிற புனித சொல்லை தனி நபர்களோடு தொடர்புபடுத்தி இழிவுபடுத்திய நபர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என கூறியுள்ளார்.
அமைச்சர் ரமேஷ் சொன்னது என்ன?
இதனிடையே, சென்னை மயிலாப்பூரில் கோயில் நிகழ்ச்சியொன்றில் பங்கேற்ற இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷிடம் இதுதொடர்பாக எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு, "சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சியில் பாடப்பட்ட பாடல்கள் தொடர்பாக பாடகர்களிடம் விளக்கம் கேட்கப்பட்டு இனி வரும் நாட்களில் கவனமாக செயல்பட வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதேநேரம், "திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சியில் பாடிய பாடகர்களை தெருக்கூத்தாடிகள் என முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு விமர்சனம் செய்தது கண்டனத்திற்குரியது" என்றும் அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்தார்.
"வாய் தவறி வந்துவிட்டது - இனி தவறு நடக்காது"
இந்த சர்ச்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக பாடகர் வேல்முருகன் தனது தரப்பு விளக்கத்தை அளித்துள்ளார். தனியார் செய்தி சேனலுக்கு அளித்த பேட்டி ஒன்றில், "கந்த சஷ்டிக்கு மட்டுமல்ல 48 நாட்கள் விரதம் இருந்து முருகனை வழிபடுபவன் நான். விரதத்தில் இருக்கும் மக்களுக்கு அரோகரா கோஷம் புத்துணர்வு தரக்கூடியது. என் மனதில் எப்போதும் அரோகரா ஒலித்துக் கொண்டே இருக்கும். யாரையும் வாழ்த்துவது என்றாலும், யாருக்கும் நன்றி சொல்வது என்றாலும், அரோகரா என்று தான் கூறுவேன். அந்த வகையில் முதலமைச்சருக்கும், அமைச்சருக்கும் நன்றி சொல்ல நினைத்தபோது, அரோகரா முழக்கமும் வந்துவிட்டது. வாய் தவறி வந்த வார்த்தை பெரும் சர்ச்சை ஆகும் என்று நான் நினைக்கவில்லை., இனிமேல் இதுபோன்ற தவறுகள் நடக்காது. முதலமைச்சரும், அமைச்சருமே புகழ்ச்சியை விரும்பமாட்டார்கள் என்பது எனக்கு நன்றாக தெரியும்., தவறுக்கு முருகனிடமே நான் மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
"என் பாடலில் பிழையா? என்ன குற்றம் கண்டீர்"
இது ஒருபுறம் இருக்க புஷ்பவனம் குப்புசாமி பாடிய பாடலும் விவாதப் பொருளான நிலையில், அவர் தரப்பு விளக்கத்தை அளித்துள்ளார். முருகனையும் முதலமைச்சர் விஜய்யையும் ஒப்பிட்டு பாடவில்லை என தெரிவித்த அவர், "நான் பாடிய பாடலில் எந்த குறையும் இல்லை. நான் நம் தமிழ்நாடு முதல்வர் போல், வேலெடுத்து பகை முடித்த முருகனிடம் வேண்டிக் கொண்டால் வெற்றி நிச்சயம் உண்டு என்று தான் பாடினேன். இதில் என்ன குறை உள்ளது?” என கேள்வி எழுப்பினார்.
"அரோகரா – இறைவனை போற்றிப் புகழும் மரபுவழிச் சொல்"
அரோகரா சர்ச்சை பெரும் புயலை கிளப்பிய நிலையில், அரோகரா என்றால் என்ன? என்பது குறித்து, மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக தமிழ்த் துறைத் தலைவர், முனைவர் கரு முருகேசன் தெரிவித்த தகவலை பார்ப்போம்.
"'அரோகரா' என்ற சொல்லில் இடம்பெறும் 'ஹரா' என்பது வடமொழிச் சொல்லாகும். 'ஹர' என்பதற்கு அகற்றுதல், நீக்குதல் என்ற பொருள் உண்டு. இறைவனைப் போற்றிப் புகழ்ந்து, அவரிடம் கொண்டுள்ள பக்தியையும் அன்பையும் வெளிப்படுத்தும் பக்தி முழக்கமாக 'அரோகரா' என்ற சொல் மரபுவழியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இருப்பினும், சங்க இலக்கியப் படைப்புகளான திருமுருகாற்றுப்படை, பரிபாடல் உள்ளிட்ட நூல்களிலும், குமரகுருபரர் திருச்செந்தூர் முருகப் பெருமானைப் போற்றிப் பாடிய கந்தர் கலிவெண்பா உள்ளிட்ட இலக்கியப் படைப்புகளிலும் 'அரோகரா' என்ற சொல்லுக்கான நேரடியான இலக்கியப் பதிவுகள் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை.
அதேபோல், இச்சொல்லின் தோற்றம், பயன்பாட்டின் தொடக்கக் காலம், வரலாற்றுப் பின்னணி ஆகியவற்றை உறுதிப்படுத்தும் தெளிவான வரலாற்றுப் பதிவுகளும், அகராதி விளக்கங்களும் பரவலாகக் கிடைக்கப்பெறவில்லை. இருப்பினும், காலங்காலமாக வழிபாட்டு மரபில் தொடர்ந்து இடம்பெற்று வரும் பக்தி முழக்கமாக இது விளங்குகிறது.
பொதுவாக, மனிதர்களைப் பாராட்டவோ, வாழ்த்தவோ பயன்படுத்தப்படும் மரபுச் சொல்லாக 'அரோகரா' வழக்கத்தில் இல்லை. அதற்காக இச்சொல்லை மனிதர்களுக்குப் பயன்படுத்தக் கூடாது என்ற எந்தவொரு குறிப்பிட்ட தடையும் இல்லை.
குறிப்பாக, முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகள் உள்ளிட்ட முருகன் வழிபாட்டுத் தலங்களில் பக்தர்கள் ஒன்றிணைந்து 'அரோகரா' என முழக்கமிட்டு இறைவனைப் போற்றுவது வழிபாட்டு மரபின் முக்கியமான வெளிப்பாடாகத் தொடர்ந்து வருகிறது" என்றார்.