2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் திருச்செந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி கள நிலவரம்

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் திருச்செந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி கள நிலவரம்
அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், பாஜக தரப்பில் கே.ஆர்.எம். ராதாகிருஷ்ணன், நாதக-வின் ஒபிலியா, தவெக-வில் இருந்து முருகன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 3:14 AM IST
தூத்துக்குடி: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று (மே 4) வெளியாகவுள்ள நிலையில் திருச்செந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆறு தொகுதிகளில் ஒன்றாக திருச்செந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி (தொகுதி எண் 215) உள்ளது. ஆத்தூர், நாசரேத், ஆறுமுகநேரி, உடன்குடி, காயல்பட்டினம், திருச்செந்தூர் ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கியதே இந்த தொகுதி.
வாக்காளர்கள் விபரம்
இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2,30,702 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1,12,367 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,18,305 பேரும் உள்ளனர். இதேபோல், மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் 30 பேர் உள்ளனர்.
இந்த தொகுதியின் தற்போதைய எம்எல்ஏ யார்?
திமுக - அதிமுக இடையே கடும் போட்டி நிலவும் தொகுதியாக இது உள்ளது. குறிப்பாக, திமுக-வின் வலுவான கோட்டையாக தற்போது இந்த தொகுதி உள்ளது. திமுக-வின் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் பல முறை இந்த தொகுதியில் வென்றுள்ளார். 2011, 16 மற்றும் 21 என தொடர்ச்சியாக இவரே இந்த சட்டமன்ற தொகுதியின் உறுப்பினராக இருந்து வருகிறார். அதிமுக 6 முறையும், திமுக 5 முறையும் இந்த தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
2021 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்
இதையொட்டி திமுக சார்பில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், அதிமுக சார்பில் ராதாகிருஷ்ணன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் குளோரியன் மற்றும் அமமுக சார்பில் வடமலைபாண்டியன் ஆகியோர் போட்டியிட்டனர். இதில், திமுக-வின் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் 88,274 வாக்குகளைப் பெற்று வெற்றி பெற்றார். இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக-வின் எம். ராதாகிருஷ்ணன் 63,011 வாக்குகளைப் பெற்றார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்
2021 சட்டமன்ற தொகுதியில் 70 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவான நிலையில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் 78.83 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இம்முறை திமுக சார்பில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், அதிமுக கூட்டணியின் சார்பாக பாஜகவின் கே.ஆர்.எம். ராதாகிருஷ்ணன், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் முருகன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஒபிலியா, அகில இந்திய பார்வர்ட் பிளாக் கட்சி சார்பில் கோபாலகிருஷ்ணன், தமிழ் தேசிய லீக் கட்சி சார்பில் பாக்யா சாம் மற்றும் புதிய மக்கள் தமிழக தேசக் கட்சி சார்பில் மகாராஜன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
இன்னும் சற்று நேரத்தில் (8 மணிக்கு) இங்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்க உள்ளது. ஆகையால், பிற்பகலுக்குள் இவர்களில் யார் ஆட்சியைப் பிடிப்பார்கள் என தெரிய வரும்.