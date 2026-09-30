மாலை மாற்றிய 14 ஏழை ஜோடிகள்; தங்கத் தாலியுடன் ரூ.5 லட்சம் சீர்வரிசை - தூள் கிளப்பிய கிராம மக்கள்
14 ஜோடிகளுக்கும் பீரோ, கட்டில், மெத்தை, மிக்சி, கிரைண்டர், தொலைக்காட்சி உள்ளிட்ட 36 வகையான சீர்வரிசைப் பொருட்களும், ரூ.4 லட்சம் முதல் ரூ.5 லட்சம் மதிப்பிலான சீர்வரிசைப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன.
Published : September 30, 2026 at 10:48 PM IST
தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் அருகே 14 ஏழை ஜோடிகளுக்கு திருமணம் செய்து வைத்ததுடன், தங்கத் தாலியும், ரூ.5 லட்சம் சீர்வரிசையும் கொடுத்து அசத்தியுள்ளனர் புன்னக்காயல் கிராம மக்கள்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூர் அருகே அமைந்துள்ளது புன்னக்காயல் கிராமம். இங்கு வசிக்கும் பெரும்பாலான மக்கள் சேர்ந்து புன்னக்காயல் ஊர் நலக் கமிட்டி என்ற அமைப்பை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த கமிட்டியின் மூலமாக சமூக சேவைகளும், ஏழை மக்களுக்கு உதவிகளும் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், குடும்ப ஏழ்மை நிலை காரணமாக திருமணம் ஆகாத பல இளைஞர்களுக்கும், இளம்பெண்களுக்கும் இலவசமாக திருமணம் செய்து வைப்பதையும் அவர்கள் வழக்கமாக கொண்டிருக்கின்றனர்.
இந்நிலையில், இந்த ஆண்டும் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஏழ்மை நிலையில் உள்ள 14 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த இளைஞர்களையும், இளம்பெண்களையும் புன்னக்காயல் ஊர் நலக் கமிட்டியினர் தேர்வு செய்தனர்.
பின்னர், அவர்களிடமும், அவர்களின் குடும்பத்தினரிடமும் பேசி திருமண ஏற்பாடுகளை செய்தனர். பெரியவர்களின் சம்மதத்தை பெற்றதை அடுத்து, திருமண ஏற்பாடுகள் மும்முரமாக நடைபெற்றன. தொடர்ந்து, அங்குள்ள தூய ராஜகன்னி மாதா தேவாலயத்தில் இன்று அந்த 14 ஜோடிகளுக்கு திருமணம் நடைபெற்றது. அமலிநகர் பங்குத்தந்தை வில்லியம் சந்தானம், இந்த திருமணங்களை நடத்தி வைத்தார்.
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இதையடுத்து, புன்னக்காயல் ஊர் நலக் கமிட்டி சார்பில் ஒவ்வொரு மணமகளுக்கும் ஒரு சவரன் தங்கத் தாலி வழங்கப்பட்டது. மேலும், புதிய வாழ்க்கையை தொடங்கும் தம்பதிகளுக்கு தேவையான பீரோ, கட்டில், மெத்தை, மிக்சி, கிரைண்டர், தொலைக்காட்சி உள்ளிட்ட 36 வகையான சீர்வரிசைப் பொருட்களும் வழங்கப்பட்டன. இது தவிர, அனைத்து தம்பதிகளுக்கும் தலா ரூ.4 லட்சம் முதல் ரூ.5 லட்சம் மதிப்பிலான சீர்வரிசைப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன.
இதுகுறித்து முன்னாள் ஊர்நலக் கமிட்டி தலைவர் சந்திரபோஸ் கூறுகையில், "புன்னக்காயல் பகுதியில் பல ஆண்டுகளாக இந்த பாரம்பரிய கூட்டுத் திருமண நிகழ்வு நடைபெற்று வருகிறது. ஏழ்மை நிலையில் உள்ள குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மணமக்களைத் தேர்வு செய்து, அவர்களின் திருமணத்தை ஊர் பொதுமக்கள் மற்றும் ஊர்நலக் கமிட்டியினர் இணைந்து நடத்தி வருகிறோம்.
அந்த வகையில், இந்த ஆண்டும் 14 ஜோடிகளுக்கு திருமணம் செய்து வைத்துள்ளோம். அவர்களுக்கு ஒரு சவரன் தங்கத் தாலியுடன், குடும்பம் நடத்துவதற்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன" என்றார்.
இந்த திருமண விழாவில் மணமக்களின் உறவினர்கள், பொதுமக்கள் என 500-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு புதுமணத் தம்பதியினரை வாழ்த்தினர்.