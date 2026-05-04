திருவிக நகர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
Published : May 4, 2026 at 4:02 AM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், சென்னையின் திருவிக நகர் தொகுதியின் கள நிலவரம் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
சென்னை மாகராட்சியின் முக்கிய அங்கமாக விளங்குகிறது திருவிக நகர் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதி. வட சென்னையின் அடையாளமாக பார்க்கப்படும் இத்தொகுதி, 2011ஆம் ஆண்டு மறு சீரமைப்பின் போது உருவாக்கப்பட்டது ஆகும்.
உழைக்கும் மக்கள் அதிக அளவில் வசிக்கும் இத்தொகுதியில் தலித் சமூகத்தினர் பெருமளவில் உள்ளனர். வன்னியர், மீனவர், முதலியார் சமூகத்தினரும் குறிப்பிட்ட சதவீதத்தில் இருக்கின்றனர்.
திருவிக நகர் தொகுதியில் ஆண் வாக்காளர்கள் 93,008 பேர், பெண் வாக்காளர்கள் 85,724, மூன்றாம் பாலினத்தினர் 61 பேர் என மொத்தம் 1,78,793 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் பெண் வாக்காளர்கள் ஆண் வாக்காளர்களை விட அதிகம் (7,284 அதிகம்) உள்ளனர். இவர்களில் 78.70 சதவீதம் பேர் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாக்களித்துள்ளனர்.
இத்தேர்தலில் திமுக சார்பில் கே.எஸ். ரவிச்சந்திரன் களம் கண்டார். இவர் 2016-2021 காலக்கட்டத்தில் எழும்பூர் எம்எல்ஏவாக பதவி வகித்தவர் ஆவார்.
அதிமுக கூட்டணி சார்பில் பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங் வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறார். தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் எம்.ஆர். பல்லவியும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் வழக்கறிஞர் ஜெகதீஷ் சந்தர் போட்டியிட்டனர்.
இவர்களில் அதிமுக கூட்டணி வேட்பாளர் பொற்கொடியின் கணவர் ஆம்ஸ்ட்ராங், பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவராக பதவி வகித்தவர். கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு கூலிப்படையினரால் இவர் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.
வட சென்னை முழுவதுமே செல்வாக்கு பெற்றவராக ஆம்ஸ்ட்ராங் விளங்கியதால், அவரது மனைவிக்கு அனுபாத ஓட்டுகள் இந்த தேர்தலில் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
மேலும், அதிக அளவிலான பெண்களின் வாக்குகளும், தலித் சமூகத்தினரின் வாக்குகளும் பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங்கும் கிடைக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.
அதே சமயத்தில், திமுகவுக்கு திருவிக நகர் தொகுதியில் அதிக செல்வாக்கு இருப்பதால் அக்கட்சியும் வெற்றி பெற அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஏற்கனவே திமுக வசம் இருந்த தொகுதி என்பதால் அக்கட்சி அங்கு செய்த பணிகளை பொறுத்தும் தேர்தல் முடிவு அமையும்.
எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, தவெகவின் வரவு தமிழகம் முழுவதும் ஓர் அதிர்வை ஏற்படுத்தி இருப்பதை போல, திருவிக நகர் தொகுதியிலும் அதை உணர முடிகிறது. மேலும், திருவிக நகருக்கு பக்கத்து தொகுதியான பெரம்பூரில் விஜய் போட்டியிடுவதால், அதன் தாக்கமும் இத்தொகுதியில் காணப்படுகிறது.
இவ்வாறான கடும் சவால்களுக்கு மத்தியில், திருவிக நகர் தொகுதியை கைப்பற்றப் போவது யார் என்பது இன்னும் சில மணிநேரங்களில் தெரிந்துவிடும்.