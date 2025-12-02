டீ கடையில் தவறவிட்ட 18 சவரன் நகை... மின்னல் வேகத்தில் மீட்டு தந்த ரோந்து போலீஸ்
தகவலை பெற்றவுடன் நெடுஞ்சாலை ரோந்து போலீசார் துரிதமாக செயல்பட்டு தம்பதி தவறவிட்ட பையை கண்டுபிடித்து ஒப்படைத்துள்ளனர்.
Published : December 2, 2025 at 7:06 PM IST
விழுப்புரம்: தேநீர் கடையில் தம்பதி தவற விட்ட 18 சவரன் தங்க நகைகளை உடனடியாக மீட்டு அவர்களிடம் ஒப்படைத்த நெடுஞ்சாலை ரோந்து காவல் துறையினரின் துரித நடவடிக்கை நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னையை அடுத்த தாம்பரம் லட்சுமிபுரத்தில் வசித்து வருபவர் சந்திரசேகர். இவரது மனைவி பிரசாந்தி (30). தனியார் பணியாற்றி வரும் சந்திரசேகர் தனது மனைவி பிரசாந்தியுடன் திருவண்ணாமலையில் தங்களது உறவினர் ஒருவரின் வீட்டு சுப நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள சென்றார். உறவினர் வீட்டில் நிகழ்ச்சியை முடித்து விட்டு அதன் பின்னர் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது, திண்டிவனத்தை அடுத்த ஒரு டீ கடை அருகே தங்கள் காரை நிறுத்தி விட்டு டீ அருந்தியுள்ளனர்.
பின்னர் அங்கிருந்து காரில் புறப்பட்டு சென்னை தாம்பரத்தை அடுத்துள்ள லட்சுமிபுரத்திற்கு புறப்பட்டுள்ளனர். சிறிது தூரம் சென்ற பிறகு பிரசாந்தி தனது கையில் வைத்திருந்த கைப்பையை டீக் கடையிலேயே மறந்து வைத்து விட்டு வந்தது தெரிய வந்துள்ளது. அந்த பையில், 18 சவரன் தங்க நகை மற்றும் லேப்டாப் ஆகியவற்றை பிரசாந்தி வைத்திருந்துள்ளார்.
இதனால் பெரும் அதிர்ச்சி அடைந்த அவர், உடனடியாக காவல் துறை உதவி எண்ணிற்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார். அதன் பேரில், நெடுஞ்சாலை ரோந்து எண் -1 ல் பணிபுரியும் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் மாணிக்கவாசகர் மற்றும் தலைமை காவலர் வேல்முருகன் ஆகியோர் துரிதமாக செயல்பட்டு டீ கடைக்கு சென்று பிரசாந்தி தவற விட்ட கைப் பையை கண்டுபிடித்து அவருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
அதன் பின்னர் திண்டிவனத்தை அடுத்த ரோஷணை காவல் நிலையத்தில் காவல் ஆய்வாளர் தரனேஸ்வரி முன்னிலையில் பிரசாந்தி தவற விட்ட உடைமைகள் அவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன. மேலும், கைப் பையில் இருந்த 18 சவரன் மற்றும் லேப்டாப் ஆகியவை பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு தன்னிடம் ஒப்படைத்த காவல் துறையினருக்கு பிரசாந்தியும், அவரது கணவர் சந்திரசேகரும் மகிழ்ச்சியுடன் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டனர். இந்த சம்பவம் திண்டிவனம் பகுதியில் பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.