நெல்லை மாவட்டத்தில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கு பலத்த பாதுகாப்பு
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் 77.94% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : April 24, 2026 at 5:46 PM IST
திருநெல்வேலி: நெல்லை அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் இதுவரை இல்லாத அளவாக சுமார் 85.15% வாக்குகள் பதிவாகின. இதில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மட்டும் 77.94% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
இந்த மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 82.89% வாக்குகளும், நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதியில் 80.22% வாக்குகளும், பாளையங்கோட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் 68.97% வாக்குகளும், ராதாபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 80.03% வாக்குகளும், திருநெல்வேலி சட்டமன்றத் தொகுதியில் 78.21% வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளது.
வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனைத்தும் வாக்கு எண்ணும் மையமான திருநெல்வேலி அரசு பொறியியல் கல்லூரிக்கு பலத்த பாதுகாப்புடன் கொண்டு வரப்பட்டன. அதைத் தொடர்ந்து சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான 'ஸ்ட்ராங் ரூம்' (Strong Room) எனப்படும் பாதுகாப்புக் அறைகளில் வைக்கப்பட்டு மாவட்டத் தேர்தல் அதிகாரி, வேட்பாளர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் முகவர்கள் முன்னிலையில் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்கு மாநில காவல் துறையினர் மற்றும் துணை ராணுவப் படை வீரர்கள் என மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறைகள் முழுவதும் சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
வாக்கு எண்ணிக்கை பணிக்கு ஏதுவாக ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் தலா 14 மேஜைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. அதே போல் 15,000- க்கும் மேற்பட்ட தபால் வாக்குகள் பதிவான நிலையில் தனியாக 7 முதல் 8 மேஜைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு மேஜைக்கும் ஒரு சூப்பர்வைசர், ஒரு உதவியாளர் மற்றும் ஒரு மைக்ரோ அப்சர்வர் என 3 பேர் பணியில் இருப்பர். மொத்தத்தில் சராசரியாக 250 ஊழியர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியரும், மாவட்டத் தேர்தல் அதிகாரியுமான சுகுமார், "திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அமைதியான முறையில் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள ஐந்து சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் சேர்த்து மொத்தம் 9,85,227 வாக்காளர்கள் தங்கள் வாக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ளனர். இதில் 4,69,054 ஆண் வாக்காளர்களும், 5,16,073 பெண் வாக்காளர்களும், 100 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் அடங்குவர்.
வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள முழு வளாகமும், சிசிடிவி கேமரா கண்காணிப்பின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. வேட்பாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் முகவர்கள் 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்கும் வகையில் நூலகக் கட்டடத்தில் தனி அறை ஒதுக்கப்பட்டு, நேரடி ஒளிபரப்பு வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
|இதையும் படிங்க: விழுப்புரம் வானூரில் 91.08% வாக்குப்பதிவு; 7 தொகுதிகள் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கு பலத்த பாதுகாப்பு
இதனிடையே, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சுமார் 47 இடங்களில் மக்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன் வைத்து தேர்தல் புறக்கணிப்பில் ஈடுபட போவதாக அறிவித்திருந்தனர். இருப்பினும், வட்டாட்சியர்கள், டிஎஸ்பிக்கள் மற்றும் தேர்தல் அதிகாரிகள் மக்களுடன் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அவர்களை வாக்களிக்கச் செய்தனர்.
இதன் விளைவாக அனைத்து இடங்களிலும் வாக்குப்பதிவு சீராக நடைபெற்றது. தேர்தல் புறக்கணிப்பு அறிவித்த நாங்குநேரி தொகுதிக்குட்பட்ட பெரும்பத்து கிராமத்தில் 5 வாக்குகள் மட்டுமே பதிவாகி உள்ளன. மற்றவர்கள் வாக்களிக்கவில்லை. அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய போதும் அவர்கள் வாக்களிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.