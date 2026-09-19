ETV Bharat / state

வண்டலூர் கொண்டு செல்லப்பட்ட ஆட்கொல்லி புலி: 28 நாட்களுக்கு பின்னர் பிடிப்பட்டது எப்படி?

28 நாட்களுக்கு பின்னர் நேற்று (செப்.18) கூடலூர் சில்வர் கிளவுட் தேயிலைத் தோட்ட பகுதியில் வனத்துறையினரின் கூண்டில் ஆட்கொல்லி புலி சிக்கியது.

கூண்டில் பிடிப்பட்ட ஆட்கொல்லி புலி
கூண்டில் பிடிப்பட்ட ஆட்கொல்லி புலி (X/@RvRanjithtvk)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 6:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BY. ஆர். நடேஷ் குமார்

நீலகிரி: நீலகிரியில் கூண்டில் சிக்கிய ஆட்கொல்லி புலியை சென்னை வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா மறுவாழ்வு மையத்திற்கு வனத்துறையினர் கொண்டு சென்றனர்.

'மலைகளின் அரசி' என்றழைக்கப்படும் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் நீலகிரியில், சமீப காலமாக மனித உயிர்களை புலிகள் காவு வாங்கும் சம்பவங்கள் மக்களிடையே பெரும் பீதியை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. புலிகளின் நடமாட்டத்தினால் தேயிலைத் தோட்டங்கள் மற்றும் வனப்பகுதியை ஒட்டிய கிராமங்களில் வசிக்கும் தொழிலாளர்கள் தினமும் அச்சத்துடனேயே வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

கடந்த பத்தாண்டுகளில் நீலகிரி மற்றும் முதுமலை மண்டலத்தில் புலிகளின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த 15 ஆண்டுகளில் மட்டும் சுமார் 15-க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் புலி மற்றும் சிறுத்தை போன்ற மாமிச உண்ணிகளின் தாக்குதலுக்கு பலியாகியுள்ளதாக தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் (NTCA) மற்றும் தமிழ்நாடு வனத்துறையின் விரிவான புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கிறது.

இந்த சூழலில், நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரை அடுத்த ஓவேலி லாரஸ்டன் பகுதியில் கடந்த ஆகஸ்ட் 9-ம் தேதி, தனியார் காபி தோட்டத்தில், பாலகிருஷ்ணன் (60) என்பவரை புலி தாக்கிக் கொன்றது. அந்த அச்சத்திலிருந்தே அப்பகுதி மக்கள் மீளாத நிலையில், அதே பகுதியில் சேர்ந்த ரவிச்சந்திரன் (56) என்பவரை ஆகஸ்ட் 21-ம் தேதி அதே புலி தாக்கி கொன்றது.

இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியது. மேலும், புலியை உடனடியாக பிடிக்க வேண்டுமென அப்பகுதி மக்கள் போராட்டமும் நடத்தினர். இதனையடுத்து, புலியை பிடிக்க வனத்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

சட்டப்பேரவையிலும் ஒலித்த புலி பிரச்சனை

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளில் சார்பாக கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்த வனத்துறை அமைச்சர் ஆர்.வி. ரஞ்சித்குமார், புலியை பிடிக்க வனப்படையினர் மற்றும் மருத்துவ குழு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.

புலியை பிடிக்க தீவிர நடவடிக்கை

புலியின் நடமாட்டத்தை கண்டறிய 244 தானியங்கி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வந்தது. கார்குடி, சிங்கரா வனச்சரகங்கள் உள்ளிட பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்ட கேமராக்களின் பதிவுகள் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு வந்தன. மேலும், புலியை உயிருடன் பிடிக்க பல்வேறு இடங்களில் வைக்கப்பட்ட 13 பொறிக்கூண்டுகளையும் தொடர்ந்து வனத்துறையினர் கண்காணித்து வந்தனர்.

முதுமலை எல்லைப் பகுதிகளில் தேடுதல் பணியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டனர். அடர்ந்த வனப்பகுதிகள், வனப்பாதைகள் ஆகிய இடங்களுக்கு நேரடியாக செல்ல முடியாத காரணத்தினால், ட்ரோன் கேமராக்கள் மூலமும் கண்காணிக்கப்பட்டது.

களத்தில் இறங்கிய கும்கி

இவ்வளவு தீவிரமாக தேடப்பட்ட நிலையிலும், எதிலும் சிக்காமல் புலி தொடர்ந்து வனத்துறைக்கு போக்குக் காட்டி வந்தது. இதனையடுத்து, இந்த தேடுதல் பணியில் கும்கி யானைகளை வனத்துறையினர் களமிறக்கினர். கால்நடை மருத்துவர்கள் அடங்கிய குழுவுடன் கும்கி யானைகளை பயன்படுத்தி தேடுதல் பணி தொடர்ந்தது.

இருப்பினும், மூன்று வாரங்களுக்கும் மேலாகியும், தேடுதல் பணியில் எந்தவித முன்னேற்றமும் இல்லாமல் இருந்தது. லாரஸ்டன் பகுதியில் புலி தென்படாத நிலையில், அது முதுமலை புலிகள் காப்பகத்துக்கு சென்றிருக்கலாம் என வனத்துறையினர் சந்தேகமடைந்தனர்.

இதையும் படிங்க: நீலகிரியை அச்சுறுத்தும் 'ஆட்கொல்லி' புலி; மனித-விலங்கு மோதலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பது எப்படி?

28 நாட்களுக்கு பின்னர் சிக்கிய புலி

இதன் தொடர்ச்சியாக மாவட்ட வன அலுவலர் தலைமையில் முதுமலை வன ஊழியர்களின் கூடுதல் குழுக்கள் பாம்பாக்ஸ், சுவாம்பட்டா, நெல்லிக்கரை, ஒம்பட்டா, போஸ்பரா, ஹலாலா எஸ்டேட், சில்வர் கிளவுட் எஸ்டேட், கேம்மறட், மண்வயல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தேடுதல் பணியை விரிவு படுத்தினர்.

இந்த நிலையில், 28 நாட்களுக்கு பின்னர் நேற்று (செப்.18) கூடலூர் சில்வர் கிளவுட் தேயிலைத் தோட்ட பகுதியில் வனத்துறையினரால் வைக்கப்பட்டிருந்த கூண்டில் இரண்டு பேரை தாக்கி கொன்ற ஆட்கொல்லி புலி பிடிபட்டது. தொடர்ந்து, அப்பகுதிக்கு வந்த வனத்துறையினர் புலியை கூண்டில் இருந்து பிடித்தனர்.

கூண்டில் பிடிப்பட்ட ஆட்கொல்லி புலி
கூண்டில் பிடிப்பட்ட ஆட்கொல்லி புலி (TN Forest Department)

இதுகுறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்ட வனத்துறை அமைச்சர் ஆர்.வி. ரஞ்சித்குமார், “கடந்த ஆகஸ்ட் 24-ம் தேதி சட்டமன்றத்தில் ஆட்கொல்லி புலியை பிடிப்பதாக உறுதியளித்திருந்தேன். கடந்த 28 நாட்களாகக் கடும் மழை உள்ளிட்ட சவால்களுக்கு இடையேயும் இடைவிடாத நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

இந்த அயராத முயற்சியின் பலனாக, அந்த உறுதிமொழி நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இப்பணியில் ஈடுபட்டிருந்த அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி” எனத் தெரிவித்தார்.

சென்னை வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட புலி

இதுக்குறித்து மாவட்ட வன அலுவலர் தேவராஜ் கூறுகையில், “கூடலூர் சில்வர் கிளவுட் தேயிலைத் தோட்ட பகுதியில் கூண்டில் சிக்கிய புலி, முதுமலை புலிகள் காப்பகம் வனப்பகுதியில் உள்ள T285 என்ற புலி என்பது வனத்துறையினர் மற்றும் கால்நடை துறையினர் நடத்திய ஆய்வில் உறுதியாகியுள்ளது.

புலியின் வயது, அதன் பற்களின் தேய்மானம் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு பிடிபட்ட ஆட்கொல்லி புலியை சென்னையில் உள்ள வண்டலூர் பூங்காவில் உள்ள மறுவாழ்வு மையத்திற்கு அனுப்ப முடிவு செய்துள்ளோம்.

புலியை அறிவியல் ரீதியாக சோதனை நடத்தியதில் அதனின் வயது 12 வரை இருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது. அதே நேரம் புலியின் மூக்கு பகுதியில் காயமும் உள்ளது. உடலும் பலவீனமாக உள்ளது. இதுவே, விலங்கு - மனித மோதலுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது. மேலும், இந்த புலி முதுமலை வனப்பகுதியில் இருந்து இடம்பெயர்ந்து இப்பகுதிக்கு வந்துள்ளது” எனத் தெரிவித்தனர்.

இதனையடுத்து, ஆட்கொல்லி புலி, வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா மறுவாழ்வு மையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.

கடந்த 28 நாட்களாக வனத்துறையினருக்கு போக்கு காட்டி வந்த ஆட்கொல்லி புலி, கூண்டில் சிக்கியதால் அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் தேயிலை தோட்டத் தொழிலாளர்கள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர்.

TAGGED:

VANDALUR ZOO REHABILITATION CENTER
NILGIRIS TIGER
கூடலூர் ஆட்கொல்லி புலி
சென்னை வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா
NILGIRIS TIGER CAUGHT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.