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28 நாட்களாக ஆட்டம் காட்டிய ஆட்கொல்லி புலி - கூண்டு வைத்து பிடித்த வனத்துறை

200-க்கும் மேற்பட்ட வன ஊழியர்கள் தனித்தனி குழுக்களாக பிரிந்து புலியை பிடிக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டும், 28 நாட்களாக ஆட்கொல்லி புலியை பிடிக்க முடியாமல் திணறி வந்த நிலையில் இன்று பிடிபட்டுள்ளது.

கூண்டில் சிக்கிய ஆட்கொல்லி புலி
கூண்டில் சிக்கிய ஆட்கொல்லி புலி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 2:11 PM IST

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நீலகிரி: கூடலூர் சில்வர் கிளவுட் தேயிலைத் தோட்ட பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருந்த கூண்டில் ஆட்கொல்லி புலி ஒன்று அகப்பட்டுள்ளது.

நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரை அடுத்த ஓவேலி பேரூராட்சிக்குட்பட்ட லாரிஸ்டன் பகுதியில் கடந்த ஆகஸ்ட் 9 ஆம் தேதி தண்ணீர் திறந்து விட சென்ற பாலசுப்பிரமணியம் என்பவர் புலி தாக்கியதில் உயிரிழந்தார். இந்த அச்சத்திலிருந்தே அப்பகுதி மக்கள் மீளாத நிலையில், ஆகஸ்ட் 21 ஆம் தேதி அதே பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயி ரவிச்சந்திரன் தனது விளை நிலத்தில் விவசாயப் பணிகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த போது, அங்குள்ள புதருக்குள் மறைந்திருந்த புலி ஒன்று, திடீரென அவர் மீது பாய்ந்து பயங்கரமாக தாக்கியது. இதில் நிலைகுலைந்த அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

12 நாட்களுக்குள் இரண்டு பேரை புலி தாக்கி கொன்ற நிலையில், ஆட்கொல்லி புலியை பிடிக்க வேண்டுமென தோட்ட தொழிலாளர்களும், பொதுமக்களும் தொடர் போராட்டங்களை நடத்தினர்.

இதனையடுத்து வனத் துறையினர் புலியைப் பிடிக்க தனிக்குழுக்கள் அமைத்ததுடன், 244 தானியங்கி கேமராக்கள் பொருத்தி, 13 இடங்களில் கூண்டு அமைத்தனர். தொடர்ந்து இரண்டு கும்கி யானைகள் மற்றும் கால்நடை மருத்துவ குழுவின் உதவியுடன் 200-க்கும் மேற்பட்ட வன ஊழியர்கள் தனித்தனி குழுக்களாக பிரிந்து புலியை பிடிக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்தனர். ஆனாலும் 28 நாட்களாக அந்த ஆட்கொல்லி புலியை பிடிக்க முடியவில்லை.

இந்த நிலையில் கூடலூர் சில்வர் கிளவுட் தேயிலை எஸ்டேட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த கூண்டில் இன்று காலை புலி ஒன்று பிடிபட்டுள்ளது. புலி ஆக்ரோஷமாக உறுமியதைத் தொடர்ந்து அப்பகுதி மக்கள் வனத் துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனர். உடனடியாக வனத்துறையினர் அங்கு சென்ற நிலையில், கூண்டில் சிக்கிய புலி ஆக்ரோஷமாக காணப்படுவதை பார்த்ததும் அப்பகுதியில் பொதுமக்கள் யாரையும் அனுமதிக்கவில்லை.

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தொடர்ந்து கூண்டில் சிக்கிய புலி ஆட்கொல்லி புலியா? என வனத்துறையினர் ஆய்வு மேற்கொண்ட நிலையில் இரண்டு பேரை தாக்கிக் கொன்ற ஆட்கொல்லி புலி அது தான் என்பதை உறுதி செய்தனர்.

கடந்த 28 நாட்களாக வனத்துறையினருக்கு போக்கு காட்டி வந்த ஆட்கொல்லி புலி கூண்டில் சிக்கியதால் அப்பகுதி மக்களும் தேயிலை தோட்டத் தொழிலாளர்களும் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர்.

TAGGED:

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