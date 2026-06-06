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குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைய முயன்ற புலி; அலறியடுத்து ஓடிய மக்கள்

நீலகிரி மாவட்டத்தில் கூடலூர் பகுதியில் பகல் நேரத்தில் புலி நடமாட்டம் உள்ளதால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.

குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைய முயன்ற புலி
குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைய முயன்ற புலி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 6, 2026 at 8:38 PM IST

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நீலகிரி: மங்குழி பகுதியில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதிக்குள் புலி ஒன்று நுழைய முயன்றதால், அப்பகுதியில் இருக்கும் மக்கள் அலறியடுத்துக் கொண்டு வீட்டிற்குள் தஞ்சம் புகுந்தனர்.

நீலகிரி மாவட்டம் அடர்ந்த வனப்பகுதி சூழந்த இடமாகும். இங்குள்ள வனப்பகுதியில் புலி, சிறுத்தை, கரடி, காட்டெருமை, யானை, மான்கள், சிங்கவால் குரங்கு உட்பட பல வகை அரிய வனவிலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் வாழ்ந்து வருகின்றன.

தற்போது கோடைக்காலம் நடைபெற்று வருவதால், வனப்பகுதியில் வாழும் விலங்குகள் உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி அவ்வபோது குடியிருப்பு பகுதிகளில் தஞ்சமம் புகும் நிலை உள்ளது. சில நேரங்களில் வனப்பகுதியில் இருந்து காட்டு யானை அல்லது புலி ஆகியவை ஊருக்குள் புகுந்து விடும். இதன் காரணமாக மனித வனவிலங்கு மோதல் ஏற்பட்டு உயிர் பலியும் ஏற்படுவது உண்டு.

மனிதர்களுக்கு அச்சுறுத்ததாக வனவிலங்குகள் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைவதைத் தடுக்க வனத்துறையினர் பல்வேறு நவீன உத்திகளை கையாண்டு வருகிறார்கள். வனப்பகுதிக்கும் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கும் இடையே வேலி போடப்பட்டு பாதுகாக்கப்படுகிறது.

குறிப்பாக முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தை ஒட்டி அமைந்துள்ள கூடலூர் நகருக்கு உட்பட்ட மரப்பாலம் மங்குழி பகுதியில் கடந்த சில நாட்களாக புலிகளின் நடமாட்டம் காணப்பட்டு வருகிறது. இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் வனத்துறையினருக்கு பலமுறை தகவல் அளித்துள்ளனர். வனத்துறையினரும் இதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர்.

குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைய முயன்ற புலி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், இன்று மீண்டும் மங்குழி பகுதியில் உலா வந்த புலி, கம்பி வேலியை தாண்டி குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைய முயற்சி செய்தது. இதனைக் கண்டு அப்பகுதியில் இருக்கும் மக்கள் அலறியடித்து வீடுகளுக்குள் சென்று தஞ்சம் புகுந்தனர்.

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புலி வேலியை தாண்ட முயன்ற சம்பவத்தை அப்பகுதியில் இருந்தவர்கள் சிலர் காணொளியாக பதிவு செய்தனர். தற்போது அந்த காணொளி பெருமளவு பகிரப்பட்டு வருகிறது.

புலிகளின் நடமாட்டத்தினால், ஏதேனும் அசம்பாவிதங்கள் ஏற்பாடமால் இருக்க வனத்துறையினர் அவற்றின் நடவடிக்கையை கண்காணிக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து தெரிவித்த வனத்துறையினர், தனிக்குழு அமைத்து புலியின் நடமாட்டம் கண்காணிக்கப்படுவதாகவும், நடமாட்டம் உறுதி செய்யப்பட்டால், அப்பகுதியில் கூண்டு வைத்து பிடிப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் உறுதியளித்தனர்.

TAGGED:

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குடியிருப்பு பகுதியில் புலி
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