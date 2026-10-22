கூடலூரில் வனத்துறை வைத்த கூண்டில் சிக்கிய ஆண் புலி
கடந்த செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதி கூடலூர் அருகே வனத்துறையினர் வைத்த கூண்டில் ஒரு புலி சிக்கியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 22, 2026 at 1:47 PM IST
உதகை: நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரை சுற்றியுள்ள சில்வர் க்ளவுட் அருகே உள்ள ஹாலல்லா பகுதியில் வனத் துறையினர் வைத்த கூண்டில் வயதான ஆண் புலி ஒன்று சிக்கியுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரை சுற்றியுள்ள சில்வர் கிளவுட் மற்றும் ஓவேலி பகுதியில் வயதான புலி ஒன்று சுற்றி திரிவதை வனத் துறையினர் கண்டறிந்து, அதனை கண்காணித்து வந்தனர். தொடர்ந்து, முதுமலை, கூடலூர் ஓவேலி பகுதிகளில் அந்த புலியை பிடிப்பதற்காக வனத் துறையினர் கூண்டுகள் வைத்து புலியின் நடமாட்டத்தை தொடர்ந்து கண்காணித்து வந்தனர்.
இந்த நிலையில், இன்று (அக்டோபர் 22) கூடலூர் சில்வர் க்ளவுட் அருகே உள்ள ஹாலல்லா பகுதியில் வனத் துறையினர் வைத்த கூண்டில் புலி ஒன்று சிக்கியது. இதனைத் தொடரந்து, கூண்டில் சிக்கியது ஆண் புலி என்று முதற்கட்ட தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும், வனத் துறை அதிகாரிகளின் உத்தரவை அடுத்து, கூண்டில் சிக்கிய புலி தொடர்பான அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று வனத் துறையினர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வனத்துறை கூண்டில் சிக்கிய வயதான ஆண் புலி #tigercaught | #tigertrapped | #niligiris | #tigerroaming | #tigerspotted | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/9s0kb1Fj1X— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 22, 2026
முன்னதாக, நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரை அடுத்த ஓவேலி பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட லாரிஸ்டன் பகுதியில் கடந்த ஆகஸ்ட் 9 ஆம் தேதி தண்ணீர் திறந்து விட சென்ற பாலசுப்பிரமணியம் என்பவர் புலி தாக்கியதில் உயிரிழந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, ஆக்ஸ்ட் 21 ஆம் தேதி அதே பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயி ரவிச்சந்திரன் தனது விளை நிலத்தில் விவசாய பணிகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த போது, அங்குள்ள புதருக்குள் மறைந்திருந்த புலி ஒன்று, அவரை தாக்கியதில் சம்பவ இடத்திலேயே அவர் உயிரிழந்தார்.
|இதையும் படிங்க: 17 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ஆரஞ்சு அலர்ட்- சென்னையில் மழை உண்டா?
இதனை அடுத்து, இரண்டு பேரை கொன்ற புலியை கூண்டு வைத்து பிடிக்கக் கோரி பொதுமக்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து, வனத் துறையினர் வைத்த கூண்டில் கடந்த செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதி புலி ஒன்று பிடிப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று மற்றொரு புலி பிடிப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.