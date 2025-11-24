ETV Bharat / state

ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்த பெண் புலி தாக்கி உயிரிழப்பு; நீலகிரியில் அதிர்ச்சி சம்பவம்!

மசினகுடி அருகே ஆடு மேய்த்துக் கொண்டு இருந்த பெண்ணை புலி அடித்துக் கொன்றது அப்பகுதி மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நீலகிரியில் பெண்ணை அடித்துக் கொன்ற புலி
நீலகிரியில் பெண்ணை அடித்துக் கொன்ற புலி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 24, 2025 at 4:35 PM IST

1 Min Read
நீலகிரி: நீலகிரி மாவட்டம் 65 சதவீதம் வனப்பகுதிகளை கொண்ட மாவட்டமாகும். இங்குள்ள வனப்பகுதிகளில் புலி, சிறுத்தை, கரடி, காட்டெருமை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் வசித்து வருகின்றன.

நீலகிரி மாவட்டம் மசினகுடி அருகே உள்ள மாவனல்லா கிராமத்தில் ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்த நாகம்மாள் என்பவரை புலி ஒன்று அடித்துக் கொன்றது. நண்பகலில் ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்தபோது அப்பெண்ணை புலி அடித்துக் கொன்றுள்ளது. இச்சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே கடும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

TIGER KILLED WOMAN
NILGIRIS TIGER ATTACK
TIGER ATTACK
நீலகிரியில் பெண்ணை கொன்ற புலி
TIGER KILLED WOMAN IN NILGIRIS

