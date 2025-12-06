ETV Bharat / state

காருக்குள் ஒலித்த பாடல்... கம்பீரமாக என்ட்ரி கொடுத்து மிரள வைத்த புலி!

சாதாரணமாக சாலையை கடக்காமல், காரின் முகப்பு விளக்கின் வெளிச்சத்தை கண்டதும், எந்தவித அச்ச உணர்வும் இல்லாமல் காரின் அருகே வந்து நேராக நின்று ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு பின்னர் சாலையை கடந்து சென்றது.

சாலையை கம்பீரமாக கடந்த புலி
சாலையை கம்பீரமாக கடந்த புலி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 6, 2025 at 5:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

நீலகிரி: முதுமலை சாலையில் சென்ற காரின் முன்பு கம்பீரமாக நடந்துவந்து போஸ் கொடுத்த புலியை பார்த்து, வாகன ஓட்டிகள் ரசித்த வீடியோ காட்சி சமூக வலைதளங்களில் பரவி வைரலாகி வருகிறது.

நீலகிரி மாவட்டம் 65% வனப்பகுதி நிறைந்த மாவட்டமாகும். இந்த வனப்பகுதிகளில் வரையாடு, மலபார் அணில், சிறுத்தை, புலி, கரடி, காட்டெருமை, யானை உள்ளிட்ட பல அரிய வகை வனவிலங்குகள் வாழ்ந்து வருகின்றன. இந்த விலங்குகள் பெரும்பாலும் இரவு நேரங்களில் சாலை பகுதிகளுக்கு உணவு தேடி வருவதுண்டு. அப்போது நடக்கும் சுவாரஸ்யங்களை வாகன ஓட்டிகள் வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடுவது வழக்கமாகி விட்டது.

சமீபகாலமாக, உதகை அருகே முதுமலை செல்லக் கூடிய மசினகுடி, மாயார், மாவனல்லா, சிங்கார உள்ளிட்ட சாலைகளில் அடிக்கடி புலிகள் நடமாட்டம் காணப்படுவதாக வாகன ஓட்டிகள் தெரிவித்து வருகின்றனர். இதனால் வாகனங்களை வேகமாக இயக்காமல் மிதமான வேகத்தில் இயக்குமாறு வாகன ஓட்டிகளுக்கு வனத்துறையினர் அறிவுறை வழங்கி வருகின்றனர்.

வனத்துறையினர் வாகன ஓட்டிகளை வேகமாக வாகனங்களை இயக்காமல் மிதமான வேகத்தில் கவனமுடன் காலையில் வாகனங்களை இயக்க வேண்டும் என வனத்துறையினர் வாகன ஓட்டிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கி வருகின்றனர். இந்நிலையில், நேற்று இரவு (டிச.5), மசினகுடி சாலையில் சில இளைஞர்கள் காரில் சென்றபோது வனப்பகுதியை ஒட்டிய சாலையில் புலி ஒன்று கம்பீரமாக நடந்து வந்தது. மற்ற வன விலங்குகளை போல சாதாரணமாக சாலையை கடக்காமல், காரின் முகப்பு விளக்கின் வெளிச்சத்தை கண்டதும், எந்தவித அச்ச உணர்வும் இல்லாமல் காரின் அருகே வந்து நேராக நின்று ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு பின்னர் சாலையை கடந்து சென்றது.

இதையும் படிங்க: கோயில் யானை தாக்கி உயிரிழந்த பாகன் - மகள்கள் செய்த நெகிழ்ச்சி செயல்

இந்த காட்சியை காருக்குள் இருந்த இளைஞர்கள் அப்படியே வீடியோவாக பதிவு செய்து சமூக ஊடகங்களில் பதிவிட்டுள்ளனர். காரின் அருகே புலி காரை நோக்கி நடந்து வரும்போது, லோகேஷ் கனகராஜ் படத்தில் வருவதை போன்று, காருக்குள் ஒலித்த பாடல் அப்படியே காட்சியுடன் இசைந்து, பார்த்தவுடன் சிலிர்ப்பை ஏற்படுத்தும்விதமாக அமைந்திருக்கிறது.

பொதுவாக, வனப்பகுதிகளில் மற்ற விலங்குகளை பார்ப்பது சகஜம் என்றாலும், புலியை பார்ப்பது அவ்வளவு எளிதல்ல என வனத்துறையினரே கூறுகின்றனர். மேலும் இரவு நேரங்களில் வனப்பகுதி சாலையில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் கவனமுடன் செல்லவேண்டும் என்றும், வனவிலங்குகள் அருகே சென்று வீடியோ பதிவு செய்தல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டால் அவர்கள்மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் வனத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

TAGGED:

NILGIRIS MUDUMALAI TIGER VISIT
TIGER VIDEO
நீலகரி முதுமலை சாலை
சாலையில் புலி
NILGIRIS TIGER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.