தென்காசி அருகே ரயிலில் அடிபட்டு புலி உயிரிழப்பு – வனத்துறையினர் விசாரணை!
புளியரை பகுதியில் வனவிலங்குகள் தண்டவாளத்தை கடப்பது வழக்கமாக உள்ளதால், ரயில்கள் இப்பகுதியைக் கடக்கும் போது குறைந்த வேகத்தில் இயக்கப்பட வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : November 4, 2026 at 3:48 PM IST
தென்காசி: ரயிலில் அடிபட்டு புலி ஒன்று உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தென்காசி மாவட்டம், புளியரை அருகே கேரளம் மாநிலம், பகவதிபுரத்துக்கு செல்லும் ரயில் வழித்தடம் உள்ளது. இந்த ரயில் வழித்தடம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் அடர்ந்த வனப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது.
இந்நிலையில் தான் இவ் வழித்தடத்தில் புலி ஒன்று ரயில் மோதி பரிதாபமாக உயிரிழந்திருக்கிறது. இது குறித்த தகவலை அப்பகுதி பொதுமக்கள் வனத்துறையினருக்குத் கொடுத்த நிலையில், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற வனத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் மருத்துவக் குழுவினர், அங்கு இறந்து கிடந்து புலியின் உடலைக் கைப்பற்றினர்.
தொடர்ந்து, உயிரிழந்த புலியின் உடலை ஆய்வு செய்து, சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கடந்த சில நாட்களாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியை ஒட்டிய விளைநிலங்களுக்குள் யானைகள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தி வரும் நிலையில், தற்போது புலி ஒன்று ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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வனப்பகுதியில் இருந்து தண்ணீர் அல்லது இரையைத் தேடி தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற போது, அதிவேக ரயில் மோதி புலி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
இருப்பினும், அது எப்படி ரயிலில் சிக்கியது என்பது பற்றிய துல்லியமான விவரம் வெளியாகவில்லை. பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை வந்த பிறகே புலியின் மரணத்திற்கான முழுமையான காரணம் தெரிய வரும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
புளியரை பகுதியில் வனவிலங்குகள் தண்டவாளத்தைக் கடப்பது வழக்கமாக உள்ளதால், ரயில்கள் இப்பகுதியைக் கடக்கும்போது குறைந்த வேகத்தில் இயக்கப்பட வேண்டும் என்றும், வனவிலங்குகளின் நடமாட்டத்தைக் கண்காணிக்க கூடுதல் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் வனவிலங்கு நல ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இச்சம்பவம் குறித்து வனத்துறையினரும், ரயில்வே போலீசாரும் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.